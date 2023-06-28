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Человечеству предрекли скорый и ужасный конец - РИА Новости, 28.06.2023
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06:16 28.06.2023 (обновлено: 16:15 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/konets-1880816416.html
Человечеству предрекли скорый и ужасный конец
Человечеству предрекли скорый и ужасный конец - РИА Новости, 28.06.2023
Человечеству предрекли скорый и ужасный конец
Развитие искусственного интеллекта (ИИ) может вызвать массовые потрясения и вымирание человечества уже в ближайшие годы, пишет американское издание журнала The... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T06:16
2023-06-28T16:15
общество
наука
технологии
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Развитие искусственного интеллекта (ИИ) может вызвать массовые потрясения и вымирание человечества уже в ближайшие годы, пишет американское издание журнала The Week со ссылкой на ученых и инженеров."Более 350 исследователей и инженеров искусственного интеллекта недавно выступили с предупреждением о том, что ИИ представляет опасность, сравнимую с рисками пандемий и ядерной войны", — говорится в материале.Издание приводит слова британского ученого Джеффри Хинтона, которого также называют "крестным отцом ИИ". По его мнению, опасения, связанные с мощным развитием искусственного интеллекта, способного вызвать массовые социальные потрясения и даже уничтожение человечества, не являются научной фантастикой.В материале отмечается, что раньше Хинтон считал, что такого рода опасность может стать актуальной уже через 30 лет, однако, по его словам, ИИ так стремительно превращается в сверхразум, что может стать умнее людей всего через пять лет. Именно в том, что ИИ может превзойти людей практически в любой сфере, по мнению Хинтона и других ученых, заключается главная опасность для человечества, сравнимая с прибытием на нашу планету "высшей инопланетной расы"."Один из сценариев заключается в том, что злонамеренные субъекты будут использовать его возможности для создания нового биологического оружия, более смертоносного, чем естественные пандемии", — пишет издание.По мере интеграции ИИ в мировые системы террористы и прочие злоумышленники могут использовать его для отключения финансовых рынков, электросетей и другой жизненно важной инфраструктуры, такой как водоснабжение, говорится в публикации.Как пишут авторы материала, серьезная опасность также связана с тем, что на каком-то этапе ИИ может посчитать человечество помехой на пути осуществления своей цели и решить, что его необходимо уничтожить."Чтобы избавиться от людей, ИИ может обмануть лидеров стран, заставив их поверить в то, что враг запустил ядерные ракеты, чтобы они запустили свои собственные", — говорится в публикации.Ранее британская газета The Guardian со ссылкой на американского полковника Такера Гамильтона сообщила об имитационных испытаниях искусственного интеллекта, в ходе которого беспилотник решил ликвидировать своего оператора, потому что он "мешал ему достичь своей цели".
https://ria.ru/20230628/mintsifry-1880808955.html
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общество, наука, технологии
Общество, Наука, Технологии
Человечеству предрекли скорый и ужасный конец

The Week: развитие ИИ может в скором времени привести к уничтожению человечества

© iStock.com / agsandrewИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© iStock.com / agsandrew
Информационные технологии. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Развитие искусственного интеллекта (ИИ) может вызвать массовые потрясения и вымирание человечества уже в ближайшие годы, пишет американское издание журнала The Week со ссылкой на ученых и инженеров.
"Более 350 исследователей и инженеров искусственного интеллекта недавно выступили с предупреждением о том, что ИИ представляет опасность, сравнимую с рисками пандемий и ядерной войны", — говорится в материале.
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Издание приводит слова британского ученого Джеффри Хинтона, которого также называют "крестным отцом ИИ". По его мнению, опасения, связанные с мощным развитием искусственного интеллекта, способного вызвать массовые социальные потрясения и даже уничтожение человечества, не являются научной фантастикой.
В материале отмечается, что раньше Хинтон считал, что такого рода опасность может стать актуальной уже через 30 лет, однако, по его словам, ИИ так стремительно превращается в сверхразум, что может стать умнее людей всего через пять лет. Именно в том, что ИИ может превзойти людей практически в любой сфере, по мнению Хинтона и других ученых, заключается главная опасность для человечества, сравнимая с прибытием на нашу планету "высшей инопланетной расы".
"Один из сценариев заключается в том, что злонамеренные субъекты будут использовать его возможности для создания нового биологического оружия, более смертоносного, чем естественные пандемии", — пишет издание.
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По мере интеграции ИИ в мировые системы террористы и прочие злоумышленники могут использовать его для отключения финансовых рынков, электросетей и другой жизненно важной инфраструктуры, такой как водоснабжение, говорится в публикации.
Как пишут авторы материала, серьезная опасность также связана с тем, что на каком-то этапе ИИ может посчитать человечество помехой на пути осуществления своей цели и решить, что его необходимо уничтожить.
«
"Чтобы избавиться от людей, ИИ может обмануть лидеров стран, заставив их поверить в то, что враг запустил ядерные ракеты, чтобы они запустили свои собственные", — говорится в публикации.
Ранее британская газета The Guardian со ссылкой на американского полковника Такера Гамильтона сообщила об имитационных испытаниях искусственного интеллекта, в ходе которого беспилотник решил ликвидировать своего оператора, потому что он "мешал ему достичь своей цели".
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