https://ria.ru/20230628/kompanii-1880874862.html

ВЭБ: число социально ответственных компаний в РФ выросло в два раза

ВЭБ: число социально ответственных компаний в РФ выросло в два раза - РИА Новости, 28.06.2023

ВЭБ: число социально ответственных компаний в РФ выросло в два раза

Среднее количество крупных компаний в России, имеющих программы социальной ответственности, возросло в два раза по итогам прошлого года, сообщил главный... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T12:39

2023-06-28T12:39

2023-06-28T12:39

вэб.рф (вэб)

россия

агентство стратегических инициатив (аси)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1c/1880872823_0:127:3000:1815_1920x0_80_0_0_2c68bd11f04cea9e0e8e0adb4227d1e0.jpg

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Среднее количество крупных компаний в России, имеющих программы социальной ответственности, возросло в два раза по итогам прошлого года, сообщил главный управляющий директор ВЭБ.РФ и член Экспертного совета АСИ Андрей Самохин.Он выступил на сессии "Стандарт социального капитала бизнеса: стратегия созидания" форума "Сильные идеи для нового времени". Самохин считает данный рост закономерной реакцией бизнеса на соответствующий запрос общества."В обществе в последние 15 лет серьезным образом растет запрос на заботу, запрос на ответственность бизнеса перед людьми. И при этом бизнес чувствует, что такая ответственность у него есть. В среднем количество крупных компаний, имеющих программы социальной ответственности, возросло в два раза – с 2,9 в 2021 до 5,5 компаний в городе в 2022 году", - заявил Самохин.Он добавил, что растет поддержка не только со стороны крупных компаний, но и МСП. Это подтверждает динамика количества социальных предприятий на 10 тысяч населения. Согласно данным Индекса качества жизни ВЭБ.РФ, в среднем по крупнейшим городам показатель увеличился более чем в два раза с 0,4 в 2021 году до 1,1 в 2022 году.По данным пресс-службы ВЭБ.РФ, в своих исследованиях государственная корпорация развития также фиксирует рост доверия жителей к бизнесу."Важно понимать взаимозависимость устойчивого развития и доверия. Очевидно, что доверие важно особенно в период увеличения экономической и социальной неопределенности. И поддержание связи с близкими людьми, бизнесом и управленцами становится важным фактором для поддержания комфорта жизни горожан. Если в 2017 году бизнесу доверяло около 40% людей, то сейчас этот показатель находится на уровне 55% среди жителей 200 крупнейших городов страны", - заключил Самохин.

https://ria.ru/20230615/pokazateli-1878387300.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вэб.рф (вэб), россия, агентство стратегических инициатив (аси)