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ВЭБ: число социально ответственных компаний в РФ выросло в два раза - РИА Новости, 28.06.2023
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12:39 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/kompanii-1880874862.html
ВЭБ: число социально ответственных компаний в РФ выросло в два раза
ВЭБ: число социально ответственных компаний в РФ выросло в два раза - РИА Новости, 28.06.2023
ВЭБ: число социально ответственных компаний в РФ выросло в два раза
Среднее количество крупных компаний в России, имеющих программы социальной ответственности, возросло в два раза по итогам прошлого года, сообщил главный... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T12:39
2023-06-28T12:39
вэб.рф (вэб)
россия
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Среднее количество крупных компаний в России, имеющих программы социальной ответственности, возросло в два раза по итогам прошлого года, сообщил главный управляющий директор ВЭБ.РФ и член Экспертного совета АСИ Андрей Самохин.Он выступил на сессии "Стандарт социального капитала бизнеса: стратегия созидания" форума "Сильные идеи для нового времени". Самохин считает данный рост закономерной реакцией бизнеса на соответствующий запрос общества."В обществе в последние 15 лет серьезным образом растет запрос на заботу, запрос на ответственность бизнеса перед людьми. И при этом бизнес чувствует, что такая ответственность у него есть. В среднем количество крупных компаний, имеющих программы социальной ответственности, возросло в два раза – с 2,9 в 2021 до 5,5 компаний в городе в 2022 году", - заявил Самохин.Он добавил, что растет поддержка не только со стороны крупных компаний, но и МСП. Это подтверждает динамика количества социальных предприятий на 10 тысяч населения. Согласно данным Индекса качества жизни ВЭБ.РФ, в среднем по крупнейшим городам показатель увеличился более чем в два раза с 0,4 в 2021 году до 1,1 в 2022 году.По данным пресс-службы ВЭБ.РФ, в своих исследованиях государственная корпорация развития также фиксирует рост доверия жителей к бизнесу."Важно понимать взаимозависимость устойчивого развития и доверия. Очевидно, что доверие важно особенно в период увеличения экономической и социальной неопределенности. И поддержание связи с близкими людьми, бизнесом и управленцами становится важным фактором для поддержания комфорта жизни горожан. Если в 2017 году бизнесу доверяло около 40% людей, то сейчас этот показатель находится на уровне 55% среди жителей 200 крупнейших городов страны", - заключил Самохин.
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вэб.рф (вэб), россия, агентство стратегических инициатив (аси)
ВЭБ.РФ (ВЭБ), Россия, Агентство стратегических инициатив (АСИ)

ВЭБ: число социально ответственных компаний в РФ выросло в два раза

© Фото : пресс-служба ВЭБ.РФГлавный управляющий директор ВЭБ.РФ и член Экспертного совета АСИ Андрей Самохин
Главный управляющий директор ВЭБ.РФ и член Экспертного совета АСИ Андрей Самохин - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© Фото : пресс-служба ВЭБ.РФ
Главный управляющий директор ВЭБ.РФ и член Экспертного совета АСИ Андрей Самохин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Среднее количество крупных компаний в России, имеющих программы социальной ответственности, возросло в два раза по итогам прошлого года, сообщил главный управляющий директор ВЭБ.РФ и член Экспертного совета АСИ Андрей Самохин.
Он выступил на сессии "Стандарт социального капитала бизнеса: стратегия созидания" форума "Сильные идеи для нового времени". Самохин считает данный рост закономерной реакцией бизнеса на соответствующий запрос общества.
"В обществе в последние 15 лет серьезным образом растет запрос на заботу, запрос на ответственность бизнеса перед людьми. И при этом бизнес чувствует, что такая ответственность у него есть. В среднем количество крупных компаний, имеющих программы социальной ответственности, возросло в два раза – с 2,9 в 2021 до 5,5 компаний в городе в 2022 году", - заявил Самохин.
Он добавил, что растет поддержка не только со стороны крупных компаний, но и МСП. Это подтверждает динамика количества социальных предприятий на 10 тысяч населения. Согласно данным Индекса качества жизни ВЭБ.РФ, в среднем по крупнейшим городам показатель увеличился более чем в два раза с 0,4 в 2021 году до 1,1 в 2022 году.
По данным пресс-службы ВЭБ.РФ, в своих исследованиях государственная корпорация развития также фиксирует рост доверия жителей к бизнесу.
"Важно понимать взаимозависимость устойчивого развития и доверия. Очевидно, что доверие важно особенно в период увеличения экономической и социальной неопределенности. И поддержание связи с близкими людьми, бизнесом и управленцами становится важным фактором для поддержания комфорта жизни горожан. Если в 2017 году бизнесу доверяло около 40% людей, то сейчас этот показатель находится на уровне 55% среди жителей 200 крупнейших городов страны", - заключил Самохин.
Главный управляющий директор корпорации ВЭБ.РФ Андрей Самохин - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
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ВЭБ.РФ (ВЭБ)РоссияАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
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