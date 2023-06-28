https://ria.ru/20230628/kompanii-1880874862.html
ВЭБ: число социально ответственных компаний в РФ выросло в два раза
ВЭБ: число социально ответственных компаний в РФ выросло в два раза - РИА Новости, 28.06.2023
ВЭБ: число социально ответственных компаний в РФ выросло в два раза
Среднее количество крупных компаний в России, имеющих программы социальной ответственности, возросло в два раза по итогам прошлого года, сообщил главный... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T12:39
2023-06-28T12:39
2023-06-28T12:39
вэб.рф (вэб)
россия
агентство стратегических инициатив (аси)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1c/1880872823_0:127:3000:1815_1920x0_80_0_0_2c68bd11f04cea9e0e8e0adb4227d1e0.jpg
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Среднее количество крупных компаний в России, имеющих программы социальной ответственности, возросло в два раза по итогам прошлого года, сообщил главный управляющий директор ВЭБ.РФ и член Экспертного совета АСИ Андрей Самохин.Он выступил на сессии "Стандарт социального капитала бизнеса: стратегия созидания" форума "Сильные идеи для нового времени". Самохин считает данный рост закономерной реакцией бизнеса на соответствующий запрос общества."В обществе в последние 15 лет серьезным образом растет запрос на заботу, запрос на ответственность бизнеса перед людьми. И при этом бизнес чувствует, что такая ответственность у него есть. В среднем количество крупных компаний, имеющих программы социальной ответственности, возросло в два раза – с 2,9 в 2021 до 5,5 компаний в городе в 2022 году", - заявил Самохин.Он добавил, что растет поддержка не только со стороны крупных компаний, но и МСП. Это подтверждает динамика количества социальных предприятий на 10 тысяч населения. Согласно данным Индекса качества жизни ВЭБ.РФ, в среднем по крупнейшим городам показатель увеличился более чем в два раза с 0,4 в 2021 году до 1,1 в 2022 году.По данным пресс-службы ВЭБ.РФ, в своих исследованиях государственная корпорация развития также фиксирует рост доверия жителей к бизнесу."Важно понимать взаимозависимость устойчивого развития и доверия. Очевидно, что доверие важно особенно в период увеличения экономической и социальной неопределенности. И поддержание связи с близкими людьми, бизнесом и управленцами становится важным фактором для поддержания комфорта жизни горожан. Если в 2017 году бизнесу доверяло около 40% людей, то сейчас этот показатель находится на уровне 55% среди жителей 200 крупнейших городов страны", - заключил Самохин.
https://ria.ru/20230615/pokazateli-1878387300.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1c/1880872823_161:48:2763:2000_1920x0_80_0_0_d76a1bb4f8c885f24db443233edd72ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вэб.рф (вэб), россия, агентство стратегических инициатив (аси)
ВЭБ.РФ (ВЭБ), Россия, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Среднее количество крупных компаний в России, имеющих программы социальной ответственности, возросло в два раза по итогам прошлого года, сообщил главный управляющий директор ВЭБ.РФ и член Экспертного совета АСИ Андрей Самохин.
Он выступил на сессии "Стандарт социального капитала бизнеса: стратегия созидания" форума "Сильные идеи для нового времени". Самохин считает данный рост закономерной реакцией бизнеса на соответствующий запрос общества.
"В обществе в последние 15 лет серьезным образом растет запрос на заботу, запрос на ответственность бизнеса перед людьми. И при этом бизнес чувствует, что такая ответственность у него есть. В среднем количество крупных компаний, имеющих программы социальной ответственности, возросло в два раза – с 2,9 в 2021 до 5,5 компаний в городе в 2022 году", - заявил Самохин.
Он добавил, что растет поддержка не только со стороны крупных компаний, но и МСП. Это подтверждает динамика количества социальных предприятий на 10 тысяч населения. Согласно данным Индекса качества жизни ВЭБ.РФ
, в среднем по крупнейшим городам показатель увеличился более чем в два раза с 0,4 в 2021 году до 1,1 в 2022 году.
По данным пресс-службы ВЭБ.РФ, в своих исследованиях государственная корпорация развития также фиксирует рост доверия жителей к бизнесу.
"Важно понимать взаимозависимость устойчивого развития и доверия. Очевидно, что доверие важно особенно в период увеличения экономической и социальной неопределенности. И поддержание связи с близкими людьми, бизнесом и управленцами становится важным фактором для поддержания комфорта жизни горожан. Если в 2017 году бизнесу доверяло около 40% людей, то сейчас этот показатель находится на уровне 55% среди жителей 200 крупнейших городов страны", - заключил Самохин.
ВЭБ.РФ выявил три ключевых показателя благополучия россиян