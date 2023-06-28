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СМИ сообщили, что офис Зеленского отложил вопрос об отставке мэра Кличко - РИА Новости, 28.06.2023
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14:55 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/klichko-1880912209.html
СМИ сообщили, что офис Зеленского отложил вопрос об отставке мэра Кличко
СМИ сообщили, что офис Зеленского отложил вопрос об отставке мэра Кличко - РИА Новости, 28.06.2023
СМИ сообщили, что офис Зеленского отложил вопрос об отставке мэра Кличко
Офис Владимира Зеленского принял решение отложить вопрос отставки мэра Киева Виталия Кличко из-за позиции западных стран, сообщило в среду украинское издание... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T14:55
2023-06-28T14:55
в мире
киев
виталий кличко
совет национальной безопасности и обороны украины
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Офис Владимира Зеленского принял решение отложить вопрос отставки мэра Киева Виталия Кличко из-за позиции западных стран, сообщило в среду украинское издание "Страна". Ранее сообщалось, что правительство Украины объявит выговор мэру Киева Виталию Кличко из-за ненадлежащего состояния бомбоубежищ. "В окружении Кличко говорят, что на данный момент вопрос с его отставкой закрыт. По крайней мере, на ближайшее время... Высокопоставленный источник во власти также подтверждает, что вопрос о снятии Кличко с должности "отложили до лучших времен", - сообщило издание со ссылкой на свои источники. Сообщается, что главной причиной, из-за которой Кличко не был снят с должности, стала позиция стран Запада, которые выступили против "уничтожения местного самоуправления". Также роль сыграло и то, что Кличко заметная фигура, которого "подвинуть тяжело". Тем не менее, как сообщают источники издания, в будущем власти намерены продолжать попытки снять Кличко с должности. Ранее Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, согласно которому, в частности, предусмотрено привлечение к ответственности должностных лиц за ненадлежащие содержание бомбоубежищ и ужесточение ответственности. Также Зеленский поручил до 25 июля привести укрытия в надлежащее состояние. В офисе генпрокурора Украины заявили о возбуждении уголовного дела после гибели трех человек, не сумевших попасть в бомбоубежище в Киеве, оно оказалось закрыто во время воздушной тревоги. Ряд чиновников предложили мэру Виталию Кличко уйти в отставку. В стране началась ревизия всех защитных сооружений. По их итогам, пригодными для использования оказались только 65%.
https://ria.ru/20230621/klichko-1879614407.html
https://ria.ru/20230627/bomboubezhischa-1880775083.html
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в мире, киев, виталий кличко, совет национальной безопасности и обороны украины, владимир зеленский, украина
В мире, Киев, Виталий Кличко, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Владимир Зеленский, Украина
СМИ сообщили, что офис Зеленского отложил вопрос об отставке мэра Кличко

Издание "Страна": офис Зеленского отложил отставку Кличко из-за позиции западных стран

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВиталий Кличко
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Виталий Кличко. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Офис Владимира Зеленского принял решение отложить вопрос отставки мэра Киева Виталия Кличко из-за позиции западных стран, сообщило в среду украинское издание "Страна".
Ранее сообщалось, что правительство Украины объявит выговор мэру Киева Виталию Кличко из-за ненадлежащего состояния бомбоубежищ.
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
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"В окружении Кличко говорят, что на данный момент вопрос с его отставкой закрыт. По крайней мере, на ближайшее время... Высокопоставленный источник во власти также подтверждает, что вопрос о снятии Кличко с должности "отложили до лучших времен", - сообщило издание со ссылкой на свои источники.
Сообщается, что главной причиной, из-за которой Кличко не был снят с должности, стала позиция стран Запада, которые выступили против "уничтожения местного самоуправления". Также роль сыграло и то, что Кличко заметная фигура, которого "подвинуть тяжело". Тем не менее, как сообщают источники издания, в будущем власти намерены продолжать попытки снять Кличко с должности.
Ранее Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, согласно которому, в частности, предусмотрено привлечение к ответственности должностных лиц за ненадлежащие содержание бомбоубежищ и ужесточение ответственности. Также Зеленский поручил до 25 июля привести укрытия в надлежащее состояние.
В офисе генпрокурора Украины заявили о возбуждении уголовного дела после гибели трех человек, не сумевших попасть в бомбоубежище в Киеве, оно оказалось закрыто во время воздушной тревоги. Ряд чиновников предложили мэру Виталию Кличко уйти в отставку. В стране началась ревизия всех защитных сооружений. По их итогам, пригодными для использования оказались только 65%.
Мэр Киева Виталий Кличко на заседании Киевского городского совета - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
Правительство Украины объявит выговор мэру Киева Кличко
27 июня, 18:46
 
В миреКиевВиталий КличкоСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
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