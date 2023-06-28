https://ria.ru/20230628/kitay-1880875294.html

В Китае смоделируют сценарии тотальной войны, пишут СМИ

В Китае смоделируют сценарии тотальной войны, пишут СМИ - РИА Новости, 28.06.2023

В Китае смоделируют сценарии тотальной войны, пишут СМИ

Китайские военные начали моделировать сценарии "тотальной войны" на фоне роста напряженности в отношениях с США, пишет газета South China Morning Post со... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T12:42

2023-06-28T12:42

2023-06-28T15:41

в мире

китай

сша

народно-освободительная армия китая

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ПЕКИН, 28 июн — РИА Новости. Китайские военные начали моделировать сценарии "тотальной войны" на фоне роста напряженности в отношениях с США, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на ученых, принимающих участие в проекте. "Китайские военные недавно включили сценарий "тотальной войны" при тестировании и оценке характеристик нового оружия на фоне того, как риск военного конфликта между Китаем и США достиг самого высокого уровня за последние десятилетия", — говорится в материале."Тотальная война" подразумевает мобилизацию всех доступных ресурсов, включая возможности армии, гражданского населения и всей национальной экономики.Несмотря на то что потенциальный противник прямо не называется, а обозначен как "синий альянс", в работах группы под руководством Фан Цаньсиня из отряда 91404 НОАК среди военной техники соперника, в частности, указываются эсминцы класса "Арли Берк", которые стоят на вооружении США. В одном из сценариев, фрагменты которого приводит издание, "синий альянс" напал на китайский флот, каждый из кораблей атаковали не менее одиннадцати ракет и трех торпед с разных направлений. При этом противник генерировал помехи, более чем в 30 раз превосходящие силу сигнала, используемого военными кораблями Китая для связи. Дальность обнаружения китайских радаров сократилась до 60 процентов от первоначальной, что серьезно ограничило боевые возможности флота. Почти треть ресурса ПВО оказалась утрачена сразу после атаки. Только половина зенитных ракет ВМС НОАК смогла поразить приближающиеся цели.

https://ria.ru/20221221/frantsiya-1840246279.html

https://ria.ru/20230417/kitay-1865919172.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, сша, народно-освободительная армия китая