https://ria.ru/20230628/kino-1880026409.html

Злодеи и романтики: самые нелепые образы русских в фильмах Голливуда

Злодеи и романтики: самые нелепые образы русских в фильмах Голливуда - РИА Новости, 28.06.2023

Злодеи и романтики: самые нелепые образы русских в фильмах Голливуда

Русский в голливудских фильмах — это, как правило, или карикатура, или комический персонаж. О правдоподобности сценаристы и режиссеры "фабрики грез" в данном... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T08:00

2023-06-28T08:00

2023-06-28T08:07

культура

голливуд

россия

дольф лундгрен

венсан кассель

кино и сериалы

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости, Павел Сурков. Русский в голливудских фильмах — это, как правило, или карикатура, или комический персонаж. О правдоподобности сценаристы и режиссеры "фабрики грез" в данном случае не думают. О наиболее характерных образцах подобного кинотворчества — в материале РИА Новости. Романтические герой: русский из табораИстория Анны Андерсон, выдававшей себя за спасшуюся великую княжну Анастасию, вот уже десятилетия не дает покоя голливудским сценаристам. В приключенческой драме "Анастасия" была вся необходимая романтика русской экзотики — далекая заснеженная страна, яркие костюмы, странные придворные нравы. Но главным украшением картины стал генерал Бунин в исполнении Юла Бриннера. Родился артист во Владивостоке, хорошо говорил по-русски, блестяще исполнял романсы и играл на гитаре. В Голливуде же поддерживали легенду, что он появился на свет в цыганском таборе. "Массовый Распутин": аляповатые мундиры против монстровНе совсем голливудский, но популярный в США британско-испанский фильм "Поезд страха" — не просто еще один ужастик с королями хоррора Питером Кушингом и Кристофером Ли, но еще и набор штампов.В поезде, который мчится среди заснеженных пейзажей, вдруг пробуждается от вечного сна инопланетный монстр, который намерен погубить все человечество. Противостоят ему двое ученых, парочка красоток и целый отряд казаков в ярко-красных аляповатых мундирах. Один из главных персонажей отец Пуджардов — фанатичный монах (его сыграл аргентинец Альберто де Мендоса). Эдакий "массовый Распутин", он сам превращается в жуткого монстра.Вечные злодеи: русские против агента 007Череду картинных русских злодеев подарила человечеству бондиана. И имена у них абсолютно карикатурные: генералы Пушкин и Гоголь, незабвенный Грубозабойщиков. Или близнецы Мишка и Гришка из фильма "Осьминожка" — цирковые артисты ловко крутят сальто, метают ножи, что, впрочем, для Бонда не помеха.А вот русские красавицы зачастую не могут устоять перед обаянием невозмутимого англосакса. Стероиды и рука КГБ: русский Иван против РоккиКонечно, нельзя не вспомнить Ивана Драго в исполнении Дольфа Лундгрена. В фильме "Рокки 4" он — антагонист главного героя. Ему присущи все хрестоматийные ужасы "этих русских". Он одновременно и чемпион Олимпийских игр, и герой Советского Союза, и действующий военный, и, конечно, успехов он добивается нечестно — ему колют стероиды.Естественно, Рокки (Сильвестр Сталлоне) в итоге поквитался с ним, хотя и американцу здорово от него досталось. Впрочем, в продолжении франшизы — фильме "Крид 2" — Ивану Драго добавили человечности: он оказался хорошим тренером и любящим отцом, заботящемся о сыне Викторе.Лундгрен после этой роли превратился в мем. И когда шутникам и провокаторам Голливуда братьям Коэн понадобился артист на роль русского офицера, прибывающего к берегам Америки на шпионской подлодке, они выбрали этого сумрачного шведа. Он не произнес на экране ни слова, но зрители восприняли его камео с восторгом.Казацкие корни Аддамсов: безумные танцы Гомеса и Фостера"Русский след" обнаруживается и у одной из самых ярких американских киносемеек — Аддамсов. Два брата, Гомес и Фостер, в фильме Барри Зоненфельда сообщают, что их предками были "казаки" и именно они научили их великому танцу "Мамушка".По сравнению с этой пляской все телодвижения Уэнсдей Аддамс из нового сериала просто меркнут.Бонус: отборный мат Венсана КасселяВесьма забавно воплощают на экране русских и европейские мачо. В фильме "Именинница" Джеза Баттеруорта двух гангстеров сыграли Венсан Кассель и Матье Кассовиц. Обоих французов научили ругаться матом. Как вспоминал потом Кассель, он этим воспользовался потом в России. Большой любитель баров и ресторанов, Венсан поражал работников московских заведений блестящим знанием обсценной лексики.

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Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

голливуд, россия, дольф лундгрен, венсан кассель, кино и сериалы