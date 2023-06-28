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Злодеи и романтики: самые нелепые образы русских в фильмах Голливуда - РИА Новости, 28.06.2023
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Культура
 
08:00 28.06.2023 (обновлено: 08:07 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/kino-1880026409.html
Злодеи и романтики: самые нелепые образы русских в фильмах Голливуда
Злодеи и романтики: самые нелепые образы русских в фильмах Голливуда - РИА Новости, 28.06.2023
Злодеи и романтики: самые нелепые образы русских в фильмах Голливуда
Русский в голливудских фильмах — это, как правило, или карикатура, или комический персонаж. О правдоподобности сценаристы и режиссеры "фабрики грез" в данном... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T08:00
2023-06-28T08:07
культура
голливуд
россия
дольф лундгрен
венсан кассель
кино и сериалы
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости, Павел Сурков. Русский в голливудских фильмах — это, как правило, или карикатура, или комический персонаж. О правдоподобности сценаристы и режиссеры "фабрики грез" в данном случае не думают. О наиболее характерных образцах подобного кинотворчества — в материале РИА Новости. Романтические герой: русский из табораИстория Анны Андерсон, выдававшей себя за спасшуюся великую княжну Анастасию, вот уже десятилетия не дает покоя голливудским сценаристам. В приключенческой драме "Анастасия" была вся необходимая романтика русской экзотики — далекая заснеженная страна, яркие костюмы, странные придворные нравы. Но главным украшением картины стал генерал Бунин в исполнении Юла Бриннера. Родился артист во Владивостоке, хорошо говорил по-русски, блестяще исполнял романсы и играл на гитаре. В Голливуде же поддерживали легенду, что он появился на свет в цыганском таборе. "Массовый Распутин": аляповатые мундиры против монстровНе совсем голливудский, но популярный в США британско-испанский фильм "Поезд страха" — не просто еще один ужастик с королями хоррора Питером Кушингом и Кристофером Ли, но еще и набор штампов.В поезде, который мчится среди заснеженных пейзажей, вдруг пробуждается от вечного сна инопланетный монстр, который намерен погубить все человечество. Противостоят ему двое ученых, парочка красоток и целый отряд казаков в ярко-красных аляповатых мундирах. Один из главных персонажей отец Пуджардов — фанатичный монах (его сыграл аргентинец Альберто де Мендоса). Эдакий "массовый Распутин", он сам превращается в жуткого монстра.Вечные злодеи: русские против агента 007Череду картинных русских злодеев подарила человечеству бондиана. И имена у них абсолютно карикатурные: генералы Пушкин и Гоголь, незабвенный Грубозабойщиков. Или близнецы Мишка и Гришка из фильма "Осьминожка" — цирковые артисты ловко крутят сальто, метают ножи, что, впрочем, для Бонда не помеха.А вот русские красавицы зачастую не могут устоять перед обаянием невозмутимого англосакса. Стероиды и рука КГБ: русский Иван против РоккиКонечно, нельзя не вспомнить Ивана Драго в исполнении Дольфа Лундгрена. В фильме "Рокки 4" он — антагонист главного героя. Ему присущи все хрестоматийные ужасы "этих русских". Он одновременно и чемпион Олимпийских игр, и герой Советского Союза, и действующий военный, и, конечно, успехов он добивается нечестно — ему колют стероиды.Естественно, Рокки (Сильвестр Сталлоне) в итоге поквитался с ним, хотя и американцу здорово от него досталось. Впрочем, в продолжении франшизы — фильме "Крид 2" — Ивану Драго добавили человечности: он оказался хорошим тренером и любящим отцом, заботящемся о сыне Викторе.Лундгрен после этой роли превратился в мем. И когда шутникам и провокаторам Голливуда братьям Коэн понадобился артист на роль русского офицера, прибывающего к берегам Америки на шпионской подлодке, они выбрали этого сумрачного шведа. Он не произнес на экране ни слова, но зрители восприняли его камео с восторгом.Казацкие корни Аддамсов: безумные танцы Гомеса и Фостера"Русский след" обнаруживается и у одной из самых ярких американских киносемеек — Аддамсов. Два брата, Гомес и Фостер, в фильме Барри Зоненфельда сообщают, что их предками были "казаки" и именно они научили их великому танцу "Мамушка".По сравнению с этой пляской все телодвижения Уэнсдей Аддамс из нового сериала просто меркнут.Бонус: отборный мат Венсана КасселяВесьма забавно воплощают на экране русских и европейские мачо. В фильме "Именинница" Джеза Баттеруорта двух гангстеров сыграли Венсан Кассель и Матье Кассовиц. Обоих французов научили ругаться матом. Как вспоминал потом Кассель, он этим воспользовался потом в России. Большой любитель баров и ресторанов, Венсан поражал работников московских заведений блестящим знанием обсценной лексики.
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голливуд, россия, дольф лундгрен, венсан кассель, кино и сериалы
Культура, Голливуд, Россия, Дольф Лундгрен, Венсан Кассель, Кино и сериалы

Злодеи и романтики: самые нелепые образы русских в фильмах Голливуда

© Metro-Goldwyn-Mayer (1985)Кадр из фильма "Рокки 4"
Кадр из фильма Рокки 4
© Metro-Goldwyn-Mayer (1985)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости, Павел Сурков. Русский в голливудских фильмах — это, как правило, или карикатура, или комический персонаж. О правдоподобности сценаристы и режиссеры "фабрики грез" в данном случае не думают. О наиболее характерных образцах подобного кинотворчества — в материале РИА Новости.

Романтические герой: русский из табора

История Анны Андерсон, выдававшей себя за спасшуюся великую княжну Анастасию, вот уже десятилетия не дает покоя голливудским сценаристам.
© 20th Century Fox Film Corporation (1956) Кадр из фильма "Анастасия"
Кадр из фильма Анастасия
© 20th Century Fox Film Corporation (1956)
Кадр из фильма "Анастасия"
В приключенческой драме "Анастасия" была вся необходимая романтика русской экзотики — далекая заснеженная страна, яркие костюмы, странные придворные нравы. Но главным украшением картины стал генерал Бунин в исполнении Юла Бриннера.
Родился артист во Владивостоке, хорошо говорил по-русски, блестяще исполнял романсы и играл на гитаре. В Голливуде же поддерживали легенду, что он появился на свет в цыганском таборе.

"Массовый Распутин": аляповатые мундиры против монстров

Не совсем голливудский, но популярный в США британско-испанский фильм "Поезд страха" — не просто еще один ужастик с королями хоррора Питером Кушингом и Кристофером Ли, но еще и набор штампов.
В поезде, который мчится среди заснеженных пейзажей, вдруг пробуждается от вечного сна инопланетный монстр, который намерен погубить все человечество. Противостоят ему двое ученых, парочка красоток и целый отряд казаков в ярко-красных аляповатых мундирах.
© Benmar Productions (1972) Кадр из фильма "Поезд ужасов"
Кадр из фильма Поезд ужасов
© Benmar Productions (1972)
Кадр из фильма "Поезд ужасов"
Один из главных персонажей отец Пуджардов — фанатичный монах (его сыграл аргентинец Альберто де Мендоса). Эдакий "массовый Распутин", он сам превращается в жуткого монстра.

Вечные злодеи: русские против агента 007

Череду картинных русских злодеев подарила человечеству бондиана. И имена у них абсолютно карикатурные: генералы Пушкин и Гоголь, незабвенный Грубозабойщиков. Или близнецы Мишка и Гришка из фильма "Осьминожка" — цирковые артисты ловко крутят сальто, метают ножи, что, впрочем, для Бонда не помеха.
А вот русские красавицы зачастую не могут устоять перед обаянием невозмутимого англосакса.
© Danjaq (1983) Один из русских близнецов в фильме "Осьминожка"
Один из русских близнецов в фильме Осьминожка
© Danjaq (1983)
Один из русских близнецов в фильме "Осьминожка"

Стероиды и рука КГБ: русский Иван против Рокки

Конечно, нельзя не вспомнить Ивана Драго в исполнении Дольфа Лундгрена.
В фильме "Рокки 4" он — антагонист главного героя. Ему присущи все хрестоматийные ужасы "этих русских". Он одновременно и чемпион Олимпийских игр, и герой Советского Союза, и действующий военный, и, конечно, успехов он добивается нечестно — ему колют стероиды.
Естественно, Рокки (Сильвестр Сталлоне) в итоге поквитался с ним, хотя и американцу здорово от него досталось.
© United Artists (1985) Кадр из фильма "Рокки 4"
Кадр из фильма Рокки 4
© United Artists (1985)
Кадр из фильма "Рокки 4"
Впрочем, в продолжении франшизы — фильме "Крид 2" — Ивану Драго добавили человечности: он оказался хорошим тренером и любящим отцом, заботящемся о сыне Викторе.
Лундгрен после этой роли превратился в мем. И когда шутникам и провокаторам Голливуда братьям Коэн понадобился артист на роль русского офицера, прибывающего к берегам Америки на шпионской подлодке, они выбрали этого сумрачного шведа.
Он не произнес на экране ни слова, но зрители восприняли его камео с восторгом.

Казацкие корни Аддамсов: безумные танцы Гомеса и Фостера

"Русский след" обнаруживается и у одной из самых ярких американских киносемеек — Аддамсов.
Два брата, Гомес и Фостер, в фильме Барри Зоненфельда сообщают, что их предками были "казаки" и именно они научили их великому танцу "Мамушка".
© Paramount Pictures (1991)Кадр из фильма "Семейка Аддамс"
Кадр из фильма Семейка Аддамс
© Paramount Pictures (1991)
Кадр из фильма "Семейка Аддамс"
По сравнению с этой пляской все телодвижения Уэнсдей Аддамс из нового сериала просто меркнут.

Бонус: отборный мат Венсана Касселя

Весьма забавно воплощают на экране русских и европейские мачо. В фильме "Именинница" Джеза Баттеруорта двух гангстеров сыграли Венсан Кассель и Матье Кассовиц.
© FilmFour (2001) Кадр из фильма "Именинница"
Кадр из фильма Именинница
© FilmFour (2001)
Кадр из фильма "Именинница"
Обоих французов научили ругаться матом. Как вспоминал потом Кассель, он этим воспользовался потом в России. Большой любитель баров и ресторанов, Венсан поражал работников московских заведений блестящим знанием обсценной лексики.
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