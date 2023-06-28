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В Хмельницкой области раскольники захватили храм УПЦ

В Хмельницкой области раскольники захватили храм УПЦ - РИА Новости, 28.06.2023

В Хмельницкой области раскольники захватили храм УПЦ

Храм великомученика Димитрия Солунского канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Хмельницкой области захватили неизвестные во главе с депутатом... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T22:43

2023-06-28T22:43

2023-06-28T22:43

религия

украина

хмельницкая область

россия

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Храм великомученика Димитрия Солунского канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Хмельницкой области захватили неизвестные во главе с депутатом территориальной общины, сообщили в телеграм-канале епархии. "Около 14.00 (совпадает с мск) в селе Перегинка группа неизвестных лиц во главе с депутатом Розсошанской территориальной общины Онищук Оксаной срезали замки и незаконно проникли в храм великомученика Димитрия Солунского, и завладели имуществом прихода УПЦ. Настоятель храма иерей Алексей Писаренко сразу сообщил полиции о рейдерском захвате храма", - говорится в сообщении Хмельницкой епархии.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, хмельницкая область, россия, ситуация вокруг упц