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В Хмельницкой области раскольники захватили храм УПЦ - РИА Новости, 28.06.2023
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Религия
 
22:43 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/khram-1881002058.html
В Хмельницкой области раскольники захватили храм УПЦ
В Хмельницкой области раскольники захватили храм УПЦ - РИА Новости, 28.06.2023
В Хмельницкой области раскольники захватили храм УПЦ
Храм великомученика Димитрия Солунского канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Хмельницкой области захватили неизвестные во главе с депутатом... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T22:43
2023-06-28T22:43
религия
украина
хмельницкая область
россия
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Храм великомученика Димитрия Солунского канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Хмельницкой области захватили неизвестные во главе с депутатом территориальной общины, сообщили в телеграм-канале епархии. &quot;Около 14.00 (совпадает с мск) в селе Перегинка группа неизвестных лиц во главе с депутатом Розсошанской территориальной общины Онищук Оксаной срезали замки и незаконно проникли в храм великомученика Димитрия Солунского, и завладели имуществом прихода УПЦ. Настоятель храма иерей Алексей Писаренко сразу сообщил полиции о рейдерском захвате храма&quot;, - говорится в сообщении Хмельницкой епархии.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
украина
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украина, хмельницкая область, россия, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Хмельницкая область, Россия, Ситуация вокруг УПЦ
В Хмельницкой области раскольники захватили храм УПЦ

В Хмельницкой области раскольники захватили храм великомученика Димитрия Солунского УПЦ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКупол православного храма
Купол православного храма - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Купол православного храма. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Храм великомученика Димитрия Солунского канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Хмельницкой области захватили неизвестные во главе с депутатом территориальной общины, сообщили в телеграм-канале епархии.
«

"Около 14.00 (совпадает с мск) в селе Перегинка группа неизвестных лиц во главе с депутатом Розсошанской территориальной общины Онищук Оксаной срезали замки и незаконно проникли в храм великомученика Димитрия Солунского, и завладели имуществом прихода УПЦ. Настоятель храма иерей Алексей Писаренко сразу сообщил полиции о рейдерском захвате храма", - говорится в сообщении Хмельницкой епархии.

За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
 
РелигияУкраинаХмельницкая областьРоссияСитуация вокруг УПЦ
 
 
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