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В Бердянске выявили нелегальное казино, финансировавшее ВСУ - РИА Новости, 28.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:21 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/kazino-1880834732.html
В Бердянске выявили нелегальное казино, финансировавшее ВСУ
В Бердянске выявили нелегальное казино, финансировавшее ВСУ - РИА Новости, 28.06.2023
В Бердянске выявили нелегальное казино, финансировавшее ВСУ
Подпольное казино, финансировавшее ВСУ, обнаружили в Бердянске, сообщил журналистам представитель правоохранительных органов. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T10:21
2023-06-28T10:21
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
украина
вооруженные силы украины
запорожская область
бердянск
ситуация в днр и лнр
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 28 июн - РИА Новости. Подпольное казино, финансировавшее ВСУ, обнаружили в Бердянске, сообщил журналистам представитель правоохранительных органов. В Бердянске силовики выявили нелегальное казино, находившееся в помещении, которое было арендовано в 2022 году якобы под склад. "Были установлены игорные аппараты, прибыль от которых перечислялась вооруженным силам Украины", - сказал журналистам правоохранитель. Аппараты изъяты, проводится дополнительная проверка.
https://ria.ru/20220714/rosgvardiya-1802346898.html
россия
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происшествия, россия, украина, вооруженные силы украины, запорожская область, бердянск, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Бердянск, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Бердянске выявили нелегальное казино, финансировавшее ВСУ

Правоохранительные органы выявили в Бердянске подпольное казино, отправлявшее выручку ВСУ

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкНазвание города на здании в Бердянске
Название города на здании в Бердянске - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Название города на здании в Бердянске. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 28 июн - РИА Новости. Подпольное казино, финансировавшее ВСУ, обнаружили в Бердянске, сообщил журналистам представитель правоохранительных органов.
В Бердянске силовики выявили нелегальное казино, находившееся в помещении, которое было арендовано в 2022 году якобы под склад. "Были установлены игорные аппараты, прибыль от которых перечислялась вооруженным силам Украины", - сказал журналистам правоохранитель.
Аппараты изъяты, проводится дополнительная проверка.
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