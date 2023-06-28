https://ria.ru/20230628/kazino-1880834732.html

В Бердянске выявили нелегальное казино, финансировавшее ВСУ

В Бердянске выявили нелегальное казино, финансировавшее ВСУ - РИА Новости, 28.06.2023

В Бердянске выявили нелегальное казино, финансировавшее ВСУ

Подпольное казино, финансировавшее ВСУ, обнаружили в Бердянске, сообщил журналистам представитель правоохранительных органов. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T10:21

2023-06-28T10:21

2023-06-28T10:21

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

украина

вооруженные силы украины

запорожская область

бердянск

ситуация в днр и лнр

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 28 июн - РИА Новости. Подпольное казино, финансировавшее ВСУ, обнаружили в Бердянске, сообщил журналистам представитель правоохранительных органов. В Бердянске силовики выявили нелегальное казино, находившееся в помещении, которое было арендовано в 2022 году якобы под склад. "Были установлены игорные аппараты, прибыль от которых перечислялась вооруженным силам Украины", - сказал журналистам правоохранитель. Аппараты изъяты, проводится дополнительная проверка.

https://ria.ru/20220714/rosgvardiya-1802346898.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, украина, вооруженные силы украины, запорожская область, бердянск, ситуация в днр и лнр