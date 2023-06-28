https://ria.ru/20230628/kazino-1880834732.html
В Бердянске выявили нелегальное казино, финансировавшее ВСУ
В Бердянске выявили нелегальное казино, финансировавшее ВСУ - РИА Новости, 28.06.2023
В Бердянске выявили нелегальное казино, финансировавшее ВСУ
Подпольное казино, финансировавшее ВСУ, обнаружили в Бердянске, сообщил журналистам представитель правоохранительных органов. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T10:21
2023-06-28T10:21
2023-06-28T10:21
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
украина
вооруженные силы украины
запорожская область
бердянск
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876645626_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_4aa03277e4c4f80ce6d0174bbd3175bb.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 28 июн - РИА Новости. Подпольное казино, финансировавшее ВСУ, обнаружили в Бердянске, сообщил журналистам представитель правоохранительных органов. В Бердянске силовики выявили нелегальное казино, находившееся в помещении, которое было арендовано в 2022 году якобы под склад. "Были установлены игорные аппараты, прибыль от которых перечислялась вооруженным силам Украины", - сказал журналистам правоохранитель. Аппараты изъяты, проводится дополнительная проверка.
https://ria.ru/20220714/rosgvardiya-1802346898.html
россия
украина
запорожская область
бердянск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876645626_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_436a6385af926541b870e06d341743c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, украина, вооруженные силы украины, запорожская область, бердянск, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Бердянск, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Бердянске выявили нелегальное казино, финансировавшее ВСУ
Правоохранительные органы выявили в Бердянске подпольное казино, отправлявшее выручку ВСУ
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 28 июн - РИА Новости. Подпольное казино, финансировавшее ВСУ, обнаружили в Бердянске, сообщил журналистам представитель правоохранительных органов.
В Бердянске силовики выявили нелегальное казино, находившееся в помещении, которое было арендовано в 2022 году якобы под склад. "Были установлены игорные аппараты, прибыль от которых перечислялась вооруженным силам Украины", - сказал журналистам правоохранитель.
Аппараты изъяты, проводится дополнительная проверка.
Росгвардия обнаружила подпольную оружейную мастерскую в Запорожской области