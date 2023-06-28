Рейтинг@Mail.ru
Александр Карелин в Уфе встретился со студентами БГПУ имени Акмуллы - РИА Новости, 28.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
13:59 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/karelin-1880894829.html
Александр Карелин в Уфе встретился со студентами БГПУ имени Акмуллы
Александр Карелин в Уфе встретился со студентами БГПУ имени Акмуллы - РИА Новости, 28.06.2023
Александр Карелин в Уфе встретился со студентами БГПУ имени Акмуллы
Знаменитый российский спортсмен, член комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по международным делам, трехкратный победитель Олимпийских игр по... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T13:59
2023-06-28T13:59
год педагога и наставника
александр карелин
общество
социальный навигатор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1c/1880893457_0:140:2000:1266_1920x0_80_0_0_5f341325953145f68f29acd027a8b83a.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Знаменитый российский спортсмен, член комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по международным делам, трехкратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе Александр Карелин 28 июня в Уфе в БГПУ имени Акмуллы провел открытую лекцию о патриотизме в спорте.В ней приняли участие Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан; Салават Сагитов, ректор БГПУ имени Акмуллы; известные тренеры и спортсмены Республики Башкортостан, студенты и преподаватели БГПУ им. М. Акмуллы. Встреча с именитым спортсменом прошла в Технопарке универсальных педагогических компетенций Башгоспедуниверситета.Александр Карелин поблагодарил университет и Министерство спорта Республики Башкортостан за радушный прием и пожелал, чтобы звезд в вузе становилось все больше."Сила традиций в их повторении и уважении к ним. Наставничество, учительство – тема вечная, но особо важная в сложные времена для страны. Если вы не цените своих родителей, вы никогда не поймете своей истории, если вы не благодарны своим учителям и наставникам, вы никогда не станете гражданином, если вы не чтите традиций, не сможете стать патриотами своей Родины. Применяйте к себе наставление академика Вавилова: единственный шанс как можно больше сделать – это как можно больше на себя взвалить. И тогда наступит время, когда о вас будут с гордостью говорить ваши ученики. Сообща, вместе – всё обязательно получится. Помните о том, что вы яркие и будьте амбициозными и целеустремленными!"Александр Александрович с теплотой вспоминал своего тренера, наставника Виктора Михайловича Кузнецова, которому обязан своей блестящей спортивной карьерой. Человек, который в свои 82 года до сих пор на ковре, тренирует, работает, растит новых чемпионов.Знаменитый спортсмен раздал автографы всем желающим студентам и преподавателям.Студент 5-го курса ИФК, руководитель студенческого спортивного клуба "Арслан" Азамат Тухватуллин поделился впечатлениями от встречи:"Встреча с таким чемпионом, как Александр Александрович Карелин – это большое счастье для нас. Такие встречи дают еще больше мотивации заниматься спортом, быть патриотичным и любить то, чем ты занимаешься. Александр Александрович – замечательный тому пример. Мне очень понравилось, как четко и весомо он говорит, уверенно держится, открыто общается со студентами".Также в этот день Александр Карелин принял участие в церемонии открытия "звезд" паралимпийских чемпионок Аделины Разетдиновой и Анны Крившиной на Аллее славы вуза.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1c/1880893457_192:0:1969:1333_1920x0_80_0_0_361cc8e35934f496d8b21b163b32831a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр карелин, общество, социальный навигатор
Год педагога и наставника, Александр Карелин, Общество, Социальный навигатор

Александр Карелин в Уфе встретился со студентами БГПУ имени Акмуллы

© Фото предоставлено управлением информационной политики БГПУ им. М. АкмуллыОткрытая лекция олимпийского чемпиона Александра Карелина в БГПУ имени Акмуллы
Открытая лекция олимпийского чемпиона Александра Карелина в БГПУ имени Акмуллы
© Фото предоставлено управлением информационной политики БГПУ им. М. Акмуллы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Знаменитый российский спортсмен, член комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по международным делам, трехкратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе Александр Карелин 28 июня в Уфе в БГПУ имени Акмуллы провел открытую лекцию о патриотизме в спорте.
В ней приняли участие Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан; Салават Сагитов, ректор БГПУ имени Акмуллы; известные тренеры и спортсмены Республики Башкортостан, студенты и преподаватели БГПУ им. М. Акмуллы. Встреча с именитым спортсменом прошла в Технопарке универсальных педагогических компетенций Башгоспедуниверситета.
© Фото предоставлено управлением информационной политики БГПУ им. М. АкмуллыСтуденты БГПУ имени Акмуллы на открытой лекции олимпийского чемпиона Александра Карелина
Студенты БГПУ имени Акмуллы на открытой лекции олимпийского чемпиона Александра Карелина
© Фото предоставлено управлением информационной политики БГПУ им. М. Акмуллы
Студенты БГПУ имени Акмуллы на открытой лекции олимпийского чемпиона Александра Карелина
Александр Карелин поблагодарил университет и Министерство спорта Республики Башкортостан за радушный прием и пожелал, чтобы звезд в вузе становилось все больше.
"Сила традиций в их повторении и уважении к ним. Наставничество, учительство – тема вечная, но особо важная в сложные времена для страны. Если вы не цените своих родителей, вы никогда не поймете своей истории, если вы не благодарны своим учителям и наставникам, вы никогда не станете гражданином, если вы не чтите традиций, не сможете стать патриотами своей Родины. Применяйте к себе наставление академика Вавилова: единственный шанс как можно больше сделать – это как можно больше на себя взвалить. И тогда наступит время, когда о вас будут с гордостью говорить ваши ученики. Сообща, вместе – всё обязательно получится. Помните о том, что вы яркие и будьте амбициозными и целеустремленными!"
Александр Александрович с теплотой вспоминал своего тренера, наставника Виктора Михайловича Кузнецова, которому обязан своей блестящей спортивной карьерой. Человек, который в свои 82 года до сих пор на ковре, тренирует, работает, растит новых чемпионов.
Знаменитый спортсмен раздал автографы всем желающим студентам и преподавателям.
© Фото предоставлено управлением информационной политики БГПУ им. М. АкмуллыАвтограф-сессия олимпийского чемпиона Александра Карелина в БГПУ имени Акмуллы
Автограф-сессия олимпийского чемпиона Александра Карелина в БГПУ имени Акмуллы
© Фото предоставлено управлением информационной политики БГПУ им. М. Акмуллы
Автограф-сессия олимпийского чемпиона Александра Карелина в БГПУ имени Акмуллы
Студент 5-го курса ИФК, руководитель студенческого спортивного клуба "Арслан" Азамат Тухватуллин поделился впечатлениями от встречи:
"Встреча с таким чемпионом, как Александр Александрович Карелин – это большое счастье для нас. Такие встречи дают еще больше мотивации заниматься спортом, быть патриотичным и любить то, чем ты занимаешься. Александр Александрович – замечательный тому пример. Мне очень понравилось, как четко и весомо он говорит, уверенно держится, открыто общается со студентами".
Также в этот день Александр Карелин принял участие в церемонии открытия "звезд" паралимпийских чемпионок Аделины Разетдиновой и Анны Крившиной на Аллее славы вуза.
 
Год педагога и наставникаАлександр КарелинОбществоСоциальный навигатор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала