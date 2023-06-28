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Александр Карелин в Уфе встретился со студентами БГПУ имени Акмуллы

Александр Карелин в Уфе встретился со студентами БГПУ имени Акмуллы - РИА Новости, 28.06.2023

Александр Карелин в Уфе встретился со студентами БГПУ имени Акмуллы

Знаменитый российский спортсмен, член комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по международным делам, трехкратный победитель Олимпийских игр по... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T13:59

2023-06-28T13:59

2023-06-28T13:59

год педагога и наставника

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Знаменитый российский спортсмен, член комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по международным делам, трехкратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе Александр Карелин 28 июня в Уфе в БГПУ имени Акмуллы провел открытую лекцию о патриотизме в спорте.В ней приняли участие Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан; Салават Сагитов, ректор БГПУ имени Акмуллы; известные тренеры и спортсмены Республики Башкортостан, студенты и преподаватели БГПУ им. М. Акмуллы. Встреча с именитым спортсменом прошла в Технопарке универсальных педагогических компетенций Башгоспедуниверситета.Александр Карелин поблагодарил университет и Министерство спорта Республики Башкортостан за радушный прием и пожелал, чтобы звезд в вузе становилось все больше."Сила традиций в их повторении и уважении к ним. Наставничество, учительство – тема вечная, но особо важная в сложные времена для страны. Если вы не цените своих родителей, вы никогда не поймете своей истории, если вы не благодарны своим учителям и наставникам, вы никогда не станете гражданином, если вы не чтите традиций, не сможете стать патриотами своей Родины. Применяйте к себе наставление академика Вавилова: единственный шанс как можно больше сделать – это как можно больше на себя взвалить. И тогда наступит время, когда о вас будут с гордостью говорить ваши ученики. Сообща, вместе – всё обязательно получится. Помните о том, что вы яркие и будьте амбициозными и целеустремленными!"Александр Александрович с теплотой вспоминал своего тренера, наставника Виктора Михайловича Кузнецова, которому обязан своей блестящей спортивной карьерой. Человек, который в свои 82 года до сих пор на ковре, тренирует, работает, растит новых чемпионов.Знаменитый спортсмен раздал автографы всем желающим студентам и преподавателям.Студент 5-го курса ИФК, руководитель студенческого спортивного клуба "Арслан" Азамат Тухватуллин поделился впечатлениями от встречи:"Встреча с таким чемпионом, как Александр Александрович Карелин – это большое счастье для нас. Такие встречи дают еще больше мотивации заниматься спортом, быть патриотичным и любить то, чем ты занимаешься. Александр Александрович – замечательный тому пример. Мне очень понравилось, как четко и весомо он говорит, уверенно держится, открыто общается со студентами".Также в этот день Александр Карелин принял участие в церемонии открытия "звезд" паралимпийских чемпионок Аделины Разетдиновой и Анны Крившиной на Аллее славы вуза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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