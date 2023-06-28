https://ria.ru/20230628/kannabis-1880927654.html

Зеленский призвал Раду легализовать марихуану

Зеленский призвал Раду легализовать марихуану - РИА Новости, 28.06.2023

Зеленский призвал Раду легализовать марихуану

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за легализацию лекарств на основе каннабиса, речь главы государства на заседании Верховной рады транслировали в... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T15:39

2023-06-28T15:39

2023-06-28T18:21

в мире

владимир зеленский

верховная рада украины

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850473035_204:0:2937:1537_1920x0_80_0_0_9fc764449cc501157a93b3e425f817eb.jpg

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский выступил за легализацию лекарств на основе каннабиса, речь главы государства на заседании Верховной рады транслировали в эфире телеканала "Рада"."Все лучшие мировые практики, все наиболее эффективные политики, все решения, какими бы сложными или необычными они ни казались для нас, должны быть применены на Украине, чтобы всем нашим гражданам — украинцам и украинкам — не пришлось терпеть боль, стресс и травмы из-за войны. В частности, мы должны наконец честно легализовать для всех, кто этого требует, лекарства на основе каннабиса", — сказал он.Зеленский также добавил, что необходимо провести соответствующие научные исследования, а сами препараты должны производиться на Украине. Политик инициировал тему легализации медицинского каннабиса еще в 2020 году, когда являлся кандидатом в президенты. Позднее соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной раде. В июле 2021 года депутаты провалили голосование по документу. Почти через год, в июне 2022-го, кабмин страны принял решение разрешить использование марихуаны в медицинских и научных целях.

https://ria.ru/20230510/vsu-1870811999.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир зеленский, верховная рада украины, украина