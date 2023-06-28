Зеленский призвал Раду легализовать марихуану
Зеленский на заседании Верховной рады выступил за легализацию лекарств на основе каннабиса
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский выступил за легализацию лекарств на основе каннабиса, речь главы государства на заседании Верховной рады транслировали в эфире телеканала "Рада".
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"Все лучшие мировые практики, все наиболее эффективные политики, все решения, какими бы сложными или необычными они ни казались для нас, должны быть применены на Украине, чтобы всем нашим гражданам — украинцам и украинкам — не пришлось терпеть боль, стресс и травмы из-за войны. В частности, мы должны наконец честно легализовать для всех, кто этого требует, лекарства на основе каннабиса", — сказал он.
Зеленский также добавил, что необходимо провести соответствующие научные исследования, а сами препараты должны производиться на Украине.
Политик инициировал тему легализации медицинского каннабиса еще в 2020 году, когда являлся кандидатом в президенты.
Позднее соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной раде. В июле 2021 года депутаты провалили голосование по документу. Почти через год, в июне 2022-го, кабмин страны принял решение разрешить использование марихуаны в медицинских и научных целях.