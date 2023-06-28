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Зеленский призвал Раду легализовать марихуану - РИА Новости, 28.06.2023
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15:39 28.06.2023 (обновлено: 18:21 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/kannabis-1880927654.html
Зеленский призвал Раду легализовать марихуану
Зеленский призвал Раду легализовать марихуану - РИА Новости, 28.06.2023
Зеленский призвал Раду легализовать марихуану
Президент Украины Владимир Зеленский выступил за легализацию лекарств на основе каннабиса, речь главы государства на заседании Верховной рады транслировали в... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T15:39
2023-06-28T18:21
в мире
владимир зеленский
верховная рада украины
украина
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский выступил за легализацию лекарств на основе каннабиса, речь главы государства на заседании Верховной рады транслировали в эфире телеканала "Рада".&quot;Все лучшие мировые практики, все наиболее эффективные политики, все решения, какими бы сложными или необычными они ни казались для нас, должны быть применены на Украине, чтобы всем нашим гражданам — украинцам и украинкам — не пришлось терпеть боль, стресс и травмы из-за войны. В частности, мы должны наконец честно легализовать для всех, кто этого требует, лекарства на основе каннабиса&quot;, — сказал он.Зеленский также добавил, что необходимо провести соответствующие научные исследования, а сами препараты должны производиться на Украине. Политик инициировал тему легализации медицинского каннабиса еще в 2020 году, когда являлся кандидатом в президенты. Позднее соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной раде. В июле 2021 года депутаты провалили голосование по документу. Почти через год, в июне 2022-го, кабмин страны принял решение разрешить использование марихуаны в медицинских и научных целях.
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в мире, владимир зеленский, верховная рада украины, украина
В мире, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Украина
Зеленский призвал Раду легализовать марихуану

Зеленский на заседании Верховной рады выступил за легализацию лекарств на основе каннабиса

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский выступил за легализацию лекарств на основе каннабиса, речь главы государства на заседании Верховной рады транслировали в эфире телеканала "Рада".
«

"Все лучшие мировые практики, все наиболее эффективные политики, все решения, какими бы сложными или необычными они ни казались для нас, должны быть применены на Украине, чтобы всем нашим гражданам — украинцам и украинкам — не пришлось терпеть боль, стресс и травмы из-за войны. В частности, мы должны наконец честно легализовать для всех, кто этого требует, лекарства на основе каннабиса", — сказал он.

Зеленский также добавил, что необходимо провести соответствующие научные исследования, а сами препараты должны производиться на Украине.
Политик инициировал тему легализации медицинского каннабиса еще в 2020 году, когда являлся кандидатом в президенты.
Позднее соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной раде. В июле 2021 года депутаты провалили голосование по документу. Почти через год, в июне 2022-го, кабмин страны принял решение разрешить использование марихуаны в медицинских и научных целях.
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