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В Луцке начали выдавать йодид калия, пишут СМИ - РИА Новости, 28.06.2023
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18:27 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/kaliy-1880963456.html
В Луцке начали выдавать йодид калия, пишут СМИ
В Луцке начали выдавать йодид калия, пишут СМИ - РИА Новости, 28.06.2023
В Луцке начали выдавать йодид калия, пишут СМИ
Таблетки йодида калия начали выдавать в поликлиниках города Луцк в Волынской области на северо-западе Украины по распоряжению обладминистрации, сообщает местное РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T18:27
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украина
россия
волынская область
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Таблетки йодида калия начали выдавать в поликлиниках города Луцк в Волынской области на северо-западе Украины по распоряжению обладминистрации, сообщает местное издание "Волынская служба новостей". "В Луцке во время приема пациентов педиатры и семейные врачи начали выдавать таблетки "калия йодид". Каждому и под личную подпись. Этот препарат принимается, чтобы нейтрализовать действие радиоактивного йода на организм", - напишет издание. Издание со ссылкой на директора Луцкой местной детской поликлиники Оксану Лещинскую сообщает, что йодид калия начали выдавать еще на прошлой неделе по распоряжению управления охраны здоровья Волынской областной военной администрации. Утверждается, что жителям дают не только таблетки, но и информационные брошюры, чтобы проинформировать граждан, при каких обстоятельствах надо принимать таблетку. В 100 километрах от Луцка в соседней Ровненской области находится Ровенская АЭС. Ранее украинское издание "Клименко.Тайм" сообщало, что жители Киева массово начали скупать в аптеках йодид калия после заявлений Владимира Зеленского о якобы готовящейся провокации на Запорожской АЭС. Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что Россия хочет подорвать Запорожскую АЭС, потому что не заинтересована в безопасности на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что это очередная ложь со стороны украинских властей.
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украина, россия, волынская область, владимир зеленский, запорожская аэс, ровенская аэс
Украина, Россия, Волынская область, Владимир Зеленский, Запорожская АЭС, Ровенская АЭС
В Луцке начали выдавать йодид калия, пишут СМИ

Волынская служба новостей: в Луцке в поликлиниках начали выдавать таблетки йодида калия

© iStock.com / Caiaimage/Agnieszka WozniakЛекарства
Лекарства - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© iStock.com / Caiaimage/Agnieszka Wozniak
Лекарства. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Таблетки йодида калия начали выдавать в поликлиниках города Луцк в Волынской области на северо-западе Украины по распоряжению обладминистрации, сообщает местное издание "Волынская служба новостей".
"В Луцке во время приема пациентов педиатры и семейные врачи начали выдавать таблетки "калия йодид". Каждому и под личную подпись. Этот препарат принимается, чтобы нейтрализовать действие радиоактивного йода на организм", - напишет издание.
Издание со ссылкой на директора Луцкой местной детской поликлиники Оксану Лещинскую сообщает, что йодид калия начали выдавать еще на прошлой неделе по распоряжению управления охраны здоровья Волынской областной военной администрации. Утверждается, что жителям дают не только таблетки, но и информационные брошюры, чтобы проинформировать граждан, при каких обстоятельствах надо принимать таблетку.
В 100 километрах от Луцка в соседней Ровненской области находится Ровенская АЭС.
Ранее украинское издание "Клименко.Тайм" сообщало, что жители Киева массово начали скупать в аптеках йодид калия после заявлений Владимира Зеленского о якобы готовящейся провокации на Запорожской АЭС. Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что Россия хочет подорвать Запорожскую АЭС, потому что не заинтересована в безопасности на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что это очередная ложь со стороны украинских властей.
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