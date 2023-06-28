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Синоптик спрогнозировал засушливый июль - РИА Новости, 28.06.2023
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02:10 28.06.2023 (обновлено: 05:45 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/iyul-1880804400.html
Синоптик спрогнозировал засушливый июль
Синоптик спрогнозировал засушливый июль - РИА Новости, 28.06.2023
Синоптик спрогнозировал засушливый июль
Каким будет июль в Центральной России, рассказал в интервью радио Sputnik ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T02:10
2023-06-28T05:45
общество
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Каким будет июль в Центральной России, рассказал в интервью радио Sputnik ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Первый летний месяц в центральных регионах России характеризовался скудными осадками, при этом средняя температура воздуха была ниже климатической нормы, отметил синоптик."Недобор по небесной влаге по итогам первого летнего месяца может составить 40% от положенного лимита. По температуре до конца месяца выправится отставание от нормы", – считает Тишковец.В следующем месяце, наоборот, средняя температура воздуха будет выше типичных для июля показателей, продолжил он."Температурный режим будет как минимум на два градуса теплее, чем должно быть по многолетним климатическим наблюдениям. Норма сейчас для Центральной России в среднем 10-15 градусов ночью и 22-27 градусов в дневные часы. Исходя из такого сценария, думаю, что июль будет солнечным", – прогнозирует Тишковец.По его словам, обилие солнечного света будет сочетаться с нехваткой влаги."Во втором месяце лета в средних широтах Русской равнины едва ли выпадет половина дождей от средних параметров метеостатистики. Если посмотреть климатическую историю, таким засушливым июль в среднем бывает не чаще одного раза в восемь лет", – отметил Тишковец.Июльская погода порадует отдыхающих, уверен синоптик. Однако дефицит дождей может создать определенные риски для лесного хозяйства, предупредил он."Для МЧС, наоборот, это будет горячая пора из-за повышения пожарной опасности в лесных массивах", – заключил Евгений Тишковец в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20230627/pogoda-1880623444.html
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общество, евгений тишковец, погода
Общество, Евгений Тишковец, Погода
Синоптик спрогнозировал засушливый июль

Синоптик Тишковец спрогнозировал жаркий и засушливый июль в Центральной России

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДевушка на пляже
Девушка на пляже - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Каким будет июль в Центральной России, рассказал в интервью радио Sputnik ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Первый летний месяц в центральных регионах России характеризовался скудными осадками, при этом средняя температура воздуха была ниже климатической нормы, отметил синоптик.
«
"Недобор по небесной влаге по итогам первого летнего месяца может составить 40% от положенного лимита. По температуре до конца месяца выправится отставание от нормы", – считает Тишковец.
В следующем месяце, наоборот, средняя температура воздуха будет выше типичных для июля показателей, продолжил он.
"Температурный режим будет как минимум на два градуса теплее, чем должно быть по многолетним климатическим наблюдениям. Норма сейчас для Центральной России в среднем 10-15 градусов ночью и 22-27 градусов в дневные часы. Исходя из такого сценария, думаю, что июль будет солнечным", – прогнозирует Тишковец.
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По его словам, обилие солнечного света будет сочетаться с нехваткой влаги.
"Во втором месяце лета в средних широтах Русской равнины едва ли выпадет половина дождей от средних параметров метеостатистики. Если посмотреть климатическую историю, таким засушливым июль в среднем бывает не чаще одного раза в восемь лет", – отметил Тишковец.
Июльская погода порадует отдыхающих, уверен синоптик. Однако дефицит дождей может создать определенные риски для лесного хозяйства, предупредил он.
"Для МЧС, наоборот, это будет горячая пора из-за повышения пожарной опасности в лесных массивах", – заключил Евгений Тишковец в интервью радио Sputnik.
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