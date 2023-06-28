Запад узаконил войну с исламом, заявил муфтий Чечни
Муфтий Чечни Межиев: Запад узаконил войну с исламом, его политика пропитана безбожием
Чтение Корана в мечети. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 28 июн - РИА Новости. Запад узаконил войну с исламом, а акция по сожжению Корана в Швеции является очередным тому доказательством, заявил муфтий Чечни Салах Межиев в своем в телеграм-канале.
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"В первый день праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам) полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Священного Корана у главной мечети в Стокгольме. Слуги проклятого Иблиса продолжают свою гнусную политику, направленную против всего исламского мира. В священный для всех мусульман день они в очередной раз глумятся над Кораном. Полиция Швеции задерживает тех, кто пытается остановить кощунственный акт, и охраняет того, кто глумится над Священным Кораном. Враги Всевышнего Аллаха в очередной раз показали свое истинное лицо и узаконили войну с исламом и мусульманами. Такова идеология западного мира", - написал Межиев.
Муфтий Чечни отметил, что вся государственная политика Запада пропитана безбожием и нацелена на распространение культа разврата и нечисти.
"Именно с такими нечестивцами и врагами ... сегодня мы сражаемся на Украине... Приспешники сатаны перешли все возможные грани, и непременно их конец очень близок. Нет сомнений в том, что жестокая кара Всевышнего постигнет их в этом мире и мире вечном", - написал чеченский богослов.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на местные правоохранительные органы сообщило, что полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день праздника Курбан-байрам. Премьер Швеции Ульф Яльмар Кристерссон заявил, что решение полиции "законно, но неуместно".