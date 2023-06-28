https://ria.ru/20230628/islam-1880996686.html

Запад узаконил войну с исламом, заявил муфтий Чечни

Запад узаконил войну с исламом, заявил муфтий Чечни - РИА Новости, 28.06.2023

Запад узаконил войну с исламом, заявил муфтий Чечни

Запад узаконил войну с исламом, а акция по сожжению Корана в Швеции является очередным тому доказательством, заявил муфтий Чечни Салах Межиев в своем в... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T21:41

2023-06-28T21:41

2023-06-28T21:41

религия

швеция

стокгольм (город)

украина

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 28 июн - РИА Новости. Запад узаконил войну с исламом, а акция по сожжению Корана в Швеции является очередным тому доказательством, заявил муфтий Чечни Салах Межиев в своем в телеграм-канале. "В первый день праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам) полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Священного Корана у главной мечети в Стокгольме. Слуги проклятого Иблиса продолжают свою гнусную политику, направленную против всего исламского мира. В священный для всех мусульман день они в очередной раз глумятся над Кораном. Полиция Швеции задерживает тех, кто пытается остановить кощунственный акт, и охраняет того, кто глумится над Священным Кораном. Враги Всевышнего Аллаха в очередной раз показали свое истинное лицо и узаконили войну с исламом и мусульманами. Такова идеология западного мира", - написал Межиев.Муфтий Чечни отметил, что вся государственная политика Запада пропитана безбожием и нацелена на распространение культа разврата и нечисти. "Именно с такими нечестивцами и врагами ... сегодня мы сражаемся на Украине... Приспешники сатаны перешли все возможные грани, и непременно их конец очень близок. Нет сомнений в том, что жестокая кара Всевышнего постигнет их в этом мире и мире вечном", - написал чеченский богослов. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на местные правоохранительные органы сообщило, что полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день праздника Курбан-байрам. Премьер Швеции Ульф Яльмар Кристерссон заявил, что решение полиции "законно, но неуместно".

https://radiosputnik.ria.ru/20230628/koran-1880991953.html

https://ria.ru/20230628/koran-1880995934.html

швеция

стокгольм (город)

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

швеция, стокгольм (город), украина, чеченская республика (чечня)