https://ria.ru/20230628/islam-1880915214.html

Муфтий призвал мусульман в Курбан-байрам накормить соседа-еврея

Муфтий призвал мусульман в Курбан-байрам накормить соседа-еврея - РИА Новости, 28.06.2023

Муфтий призвал мусульман в Курбан-байрам накормить соседа-еврея

Одной из главных обязанностей правоверного мусульманина в Курбан-байрам (праздник жертвоприношения) является помощь ближнему, которому надо уделить внимание и... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T15:07

2023-06-28T15:07

2023-06-28T15:07

религия

россия

москва

дамир мухетдинов

курбан-байрам

религия

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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Одной из главных обязанностей правоверного мусульманина в Курбан-байрам (праздник жертвоприношения) является помощь ближнему, которому надо уделить внимание и угостить, также необходимо накормить еврея, сообщил РИА Новости первый зампредседателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Дамир Мухетдинов. "Наша святая обязанность – разделить тушу жертвенного животного на три равные части. Одна доля идет родственникам, одна – бедным и неимущим, а третья часть человек оставляет своей семье. Но при этом не следует забывать слова пророка Мухаммеда, который сказал: "Накорми близких, неимущих и соседа-еврея". Не следует забывать и эту обязанность", - рассказал РИА Новости Дамир Мухетдинов после торжественной молитвы в Соборной мечети Москвы. По словам религиозного деятеля, внимание и забота о ближних и соседях лишь укрепляет согласие в обществе. "Наш пророк говорил об этом 1400 лет назад. Его слова особенно актуальны сейчас - в эпоху интернета и гаджетов. Никакие технологии не заменят человеческого общения за праздничным столом. Приятно видеть рядом с собой людей разных национальностей и верований и рассказывать им об исламе", - сказал Мухетдинов, добавив, что соседей-евреев у него нет, но эту проблему можно решить, поскольку "евреев в России предостаточно". Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) – один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В этом году его начало приходится на 28 июня. В эти дни мусульманин должен по возможности принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину. Треть мяса мусульманин должен отдать беднякам, треть – родственниками и знакомым, последняя треть остается в семье.

https://ria.ru/20230628/kurban-bayram-1880859538.html

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Дарья Буймова

россия, москва, дамир мухетдинов, курбан-байрам, религия