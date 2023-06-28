Муфтий призвал мусульман в Курбан-байрам накормить соседа-еврея

Муфтий Мухетдинов призвал мусульман в Курбан-байрам не забыть накормить соседа-еврея
Курбан-байрам (праздник жертвоприношения) в этом году наступил 28 июня.
Курбан-байрам (праздник жертвоприношения) в этом году наступил 28 июня.
Он отмечается ежегодно в десятый день месяца Зуль-хиджа исламского лунного календаря.
Он отмечается ежегодно в десятый день месяца Зуль-хиджа исламского лунного календаря.
Курбан-байрам знаменует собой окончание хаджа — ежегодного паломничества в Мекку.
Курбан-байрам знаменует собой окончание хаджа — ежегодного паломничества в Мекку.
Его хотя бы раз в жизни должен по возможности совершить каждый мусульманин.
Его хотя бы раз в жизни должен по возможности совершить каждый мусульманин.
Подготовка к празднованию Курбан-байрама начинается заранее.
Подготовка к празднованию Курбан-байрама начинается заранее.
Наиболее благочестивые мусульмане постятся десять дней до его наступления.
Наиболее благочестивые мусульмане постятся десять дней до его наступления.
Ночь накануне праздника ни проводят в молитвах.
Отмечать день жертвоприношения начинают рано утром.
Отмечать день жертвоприношения начинают рано утром.
Мусульмане собираются в мечети на молитву.
Главное событие дня — обряд жертвоприношения.
Считается, что человеку отпускаются все грехи с первой каплей крови животного, принесенного в жертву.
Считается, что человеку отпускаются все грехи с первой каплей крови животного, принесенного в жертву.
В дни праздника принято делать подарки и принимать гостей.
В дни праздника принято делать подарки и принимать гостей.
В российских регионах, где Курбан-байрам отмечают официально, этот день объявили выходным.
В российских регионах, где Курбан-байрам отмечают официально, этот день объявили выходным.
Все мероприятия проходят по заранее утвержденному советами духовного управления мусульман плану.
Все мероприятия проходят по заранее утвержденному советами духовного управления мусульман плану.
Курбан-байрам (праздник жертвоприношения) в этом году наступил 28 июня.
Он отмечается ежегодно в десятый день месяца Зуль-хиджа исламского лунного календаря.
Курбан-байрам знаменует собой окончание хаджа — ежегодного паломничества в Мекку.
Его хотя бы раз в жизни должен по возможности совершить каждый мусульманин.
Подготовка к празднованию Курбан-байрама начинается заранее.
Наиболее благочестивые мусульмане постятся десять дней до его наступления.
Ночь накануне праздника ни проводят в молитвах.
Отмечать день жертвоприношения начинают рано утром.
Мусульмане собираются в мечети на молитву.
Главное событие дня — обряд жертвоприношения.
Считается, что человеку отпускаются все грехи с первой каплей крови животного, принесенного в жертву.
В дни праздника принято делать подарки и принимать гостей.
В российских регионах, где Курбан-байрам отмечают официально, этот день объявили выходным.
Все мероприятия проходят по заранее утвержденному советами духовного управления мусульман плану.