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Празднование Курбан-байрама в России - РИА Новости, 28.06.2023
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Религия
 
12:28 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/kurban-bayram-1880859538.html
Празднование Курбан-байрама в России
Празднование Курбан-байрама в России - РИА Новости, 28.06.2023
Празднование Курбан-байрама в России
Мусульмане отмечают один из главных праздников — Курбан-байрам. Кадры празднования — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T12:28
2023-06-28T12:28
фото
религия
россия
мекка
курбан-байрам
религия
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Мусульмане отмечают один из главных праздников — Курбан-байрам. Кадры празднования — в фотоленте Ria.ru.
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Фото, Религия, Россия, Мекка, Курбан-байрам, Религия

Празднование Курбан-байрама в России

Читать ria.ru в
Мусульмане отмечают один из главных праздников — Курбан-байрам. Кадры празднования — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Курбан-байрам (праздник жертвоприношения) в этом году наступил 28 июня.

Верующие во время праздничного намаза у Московской соборной мечети по случаю праздника Курбан-байрам

Курбан-байрам (праздник жертвоприношения) в этом году наступил 28 июня.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Он отмечается ежегодно в десятый день месяца Зуль-хиджа исламского лунного календаря.

Верующий во время праздничного намаза по случаю праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечети

Он отмечается ежегодно в десятый день месяца Зуль-хиджа исламского лунного календаря.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Празднование длится три дня.

Верующие перед праздничным намазом по случаю праздника Курбан-байрам у Соборной мечети в Санкт-Петербурге

Празднование длится три дня.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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3 из 15
© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанк

Курбан-байрам знаменует собой окончание хаджа — ежегодного паломничества в Мекку.

Муфтий Ставропольского края Муххаммад-Хаджи Разимов выступает с праздничной проповедью в соборной мечети Пятигорска во время праздника Курбан-Байрам

Курбан-байрам знаменует собой окончание хаджа — ежегодного паломничества в Мекку.

© РИА Новости / Денис Абрамов
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© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Его хотя бы раз в жизни должен по возможности совершить каждый мусульманин.

Верующие во время праздничного намаза по случаю праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечети

Его хотя бы раз в жизни должен по возможности совершить каждый мусульманин.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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5 из 15
© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанк

Подготовка к празднованию Курбан-байрама начинается заранее.

Верующие в соборной мечети Пятигорска во время намаза в праздник Курбан-Байрам

Подготовка к празднованию Курбан-байрама начинается заранее.

© РИА Новости / Денис Абрамов
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6 из 15
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Наиболее благочестивые мусульмане постятся десять дней до его наступления.

Верующий во время намаза по случаю праздника Курбан-байрам во Дворце культуры профсоюзов (ДКП) в Симферополе

Наиболее благочестивые мусульмане постятся десять дней до его наступления.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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7 из 15
© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанк

Ночь накануне праздника ни проводят в молитвах.

Верующие в соборной мечети Пятигорска во время намаза в праздник Курбан-Байрам

Ночь накануне праздника ни проводят в молитвах.

© РИА Новости / Денис Абрамов
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8 из 15
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Отмечать день жертвоприношения начинают рано утром.

Верующие во время праздничного намаза по случаю праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечети

Отмечать день жертвоприношения начинают рано утром.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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9 из 15
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Мусульмане собираются в мечети на молитву.

Верующие у мечети Аль-Марджани во время намаза в праздник Курбан-Байрам в Казани

Мусульмане собираются в мечети на молитву.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Главное событие дня — обряд жертвоприношения.

Верующие выбирают баранов в комплексе для заклания жертвенных животных у мечети Аль-Марджани в праздник Курбан-Байрам в Казани

Главное событие дня — обряд жертвоприношения.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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11 из 15
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Считается, что человеку отпускаются все грехи с первой каплей крови животного, принесенного в жертву.

Продажа жертвенных животных после утренней молитвы по случаю праздника Курбан-байрам возле Соборной мечети в Новосибирске

Считается, что человеку отпускаются все грехи с первой каплей крови животного, принесенного в жертву.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В дни праздника принято делать подарки и принимать гостей.

Муфтий Республики Крым и города Севастополя хаджи Эмирали Аблаев во время намаза в честь праздника Курбан-байрам во Дворце культуры профсоюзов (ДКП) в Симферополе

В дни праздника принято делать подарки и принимать гостей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

В российских регионах, где Курбан-байрам отмечают официально, этот день объявили выходным.

Верующие в мечети Аль-Марджани перед праздничной молитвой в праздник Курбан-Байрам в Казани

В российских регионах, где Курбан-байрам отмечают официально, этот день объявили выходным.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Все мероприятия проходят по заранее утвержденному советами духовного управления мусульман плану.

Верующие во время праздничного намаза по случаю праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечети

Все мероприятия проходят по заранее утвержденному советами духовного управления мусульман плану.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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