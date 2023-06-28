https://ria.ru/20230628/islam-1880823682.html
В московских мечетях прошла торжественная молитва
В московских мечетях прошла торжественная молитва - РИА Новости, 28.06.2023
В московских мечетях прошла торжественная молитва
Порядка 200 тысяч верующих приняли участие в торжественной молитве по случаю Праздника жертвоприношения в Соборной, Мемориальной и Исторической мечетях... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T08:46
2023-06-28T08:46
2023-06-28T09:11
религия
московская область (подмосковье)
россия
москва
рушан аббясов
религия
религиозные праздники
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Порядка 200 тысяч верующих приняли участие в торжественной молитве по случаю Праздника жертвоприношения в Соборной, Мемориальной и Исторической мечетях российской столицы, сообщил РИА Новости в среду первый зампред Совета муфтиев России, муфтий Московской области Рушан Аббясов. "В торжественной молитве в мечетях Москвы и прилегающих территориях в связи с Праздником жертвоприношения (Курбан-байрам) помолились порядка 200 тысяч верующих. Соборная мечеть собрала 105 тысяч, Историческая - 50 тысяч, Мемориальная - 40 тысяч человек", - сообщил муфтий Аббясов. Он отметил, что в Московской области в празднике участвуют более 100 тысяч верующих. "В Подмосковье торжественная молитва и проповедь прошла в мечетях, молельных домах и в установленном с властями специальных площадках", - добавил Аббясов.Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) – один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В этом году его начало приходится на 28 июня. В эти дни мусульманин должен по возможности принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину. Треть мяса мусульманин должен отдать беднякам, треть – родственниками и знакомым, последняя треть остается в семье.
https://ria.ru/20230627/kurban-1880674625.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), россия, москва, рушан аббясов, религия, религиозные праздники
Религия, Московская область (Подмосковье), Россия, Москва, Рушан Аббясов, Религия, Религиозные праздники
В московских мечетях прошла торжественная молитва
В торжественной молитве в московских мечетях приняли участие около 200 тысяч мусульман
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Порядка 200 тысяч верующих приняли участие в торжественной молитве по случаю Праздника жертвоприношения в Соборной, Мемориальной и Исторической мечетях российской столицы, сообщил РИА Новости в среду первый зампред Совета муфтиев России, муфтий Московской области Рушан Аббясов.
"В торжественной молитве в мечетях Москвы
и прилегающих территориях в связи с Праздником жертвоприношения (Курбан-байрам) помолились порядка 200 тысяч верующих. Соборная мечеть собрала 105 тысяч, Историческая - 50 тысяч, Мемориальная - 40 тысяч человек", - сообщил муфтий Аббясов.
Он отметил, что в Московской области в празднике участвуют более 100 тысяч верующих.
Муфтий рассказал, как будут отмечать Курбан-байрам в Москве и Подмосковье
"В Подмосковье торжественная молитва и проповедь прошла в мечетях, молельных домах и в установленном с властями специальных площадках", - добавил Аббясов.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) – один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В этом году его начало приходится на 28 июня. В эти дни мусульманин должен по возможности принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину. Треть мяса мусульманин должен отдать беднякам, треть – родственниками и знакомым, последняя треть остается в семье.