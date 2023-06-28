Рейтинг@Mail.ru
В московских мечетях прошла торжественная молитва - РИА Новости, 28.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
08:46 28.06.2023 (обновлено: 09:11 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/islam-1880823682.html
В московских мечетях прошла торжественная молитва
В московских мечетях прошла торжественная молитва - РИА Новости, 28.06.2023
В московских мечетях прошла торжественная молитва
Порядка 200 тысяч верующих приняли участие в торжественной молитве по случаю Праздника жертвоприношения в Соборной, Мемориальной и Исторической мечетях... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T08:46
2023-06-28T09:11
религия
московская область (подмосковье)
россия
москва
рушан аббясов
религия
религиозные праздники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575207413_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_aa4bb70db1a76c846c7f0c8b8c9a5e92.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Порядка 200 тысяч верующих приняли участие в торжественной молитве по случаю Праздника жертвоприношения в Соборной, Мемориальной и Исторической мечетях российской столицы, сообщил РИА Новости в среду первый зампред Совета муфтиев России, муфтий Московской области Рушан Аббясов. "В торжественной молитве в мечетях Москвы и прилегающих территориях в связи с Праздником жертвоприношения (Курбан-байрам) помолились порядка 200 тысяч верующих. Соборная мечеть собрала 105 тысяч, Историческая - 50 тысяч, Мемориальная - 40 тысяч человек", - сообщил муфтий Аббясов. Он отметил, что в Московской области в празднике участвуют более 100 тысяч верующих. "В Подмосковье торжественная молитва и проповедь прошла в мечетях, молельных домах и в установленном с властями специальных площадках", - добавил Аббясов.Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) – один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В этом году его начало приходится на 28 июня. В эти дни мусульманин должен по возможности принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину. Треть мяса мусульманин должен отдать беднякам, треть – родственниками и знакомым, последняя треть остается в семье.
https://ria.ru/20230627/kurban-1880674625.html
московская область (подмосковье)
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575207413_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_fde17a3748739cf4a4c1b9db45ce857f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), россия, москва, рушан аббясов, религия, религиозные праздники
Религия, Московская область (Подмосковье), Россия, Москва, Рушан Аббясов, Религия, Религиозные праздники
В московских мечетях прошла торжественная молитва

В торжественной молитве в московских мечетях приняли участие около 200 тысяч мусульман

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВерующие на богослужении в честь праздника Курбан-байрам возле Московской соборной мечети
Верующие на богослужении в честь праздника Курбан-байрам возле Московской соборной мечети - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Верующие на богослужении в честь праздника Курбан-байрам возле Московской соборной мечети. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Порядка 200 тысяч верующих приняли участие в торжественной молитве по случаю Праздника жертвоприношения в Соборной, Мемориальной и Исторической мечетях российской столицы, сообщил РИА Новости в среду первый зампред Совета муфтиев России, муфтий Московской области Рушан Аббясов.
"В торжественной молитве в мечетях Москвы и прилегающих территориях в связи с Праздником жертвоприношения (Курбан-байрам) помолились порядка 200 тысяч верующих. Соборная мечеть собрала 105 тысяч, Историческая - 50 тысяч, Мемориальная - 40 тысяч человек", - сообщил муфтий Аббясов.
Он отметил, что в Московской области в празднике участвуют более 100 тысяч верующих.
Имам Московской соборной мечети Марат-хазрат Аршабаев перед намазом у Московской соборной мечети по случаю праздника Курбан-байрам - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Муфтий рассказал, как будут отмечать Курбан-байрам в Москве и Подмосковье
27 июня, 12:13
"В Подмосковье торжественная молитва и проповедь прошла в мечетях, молельных домах и в установленном с властями специальных площадках", - добавил Аббясов.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) – один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В этом году его начало приходится на 28 июня. В эти дни мусульманин должен по возможности принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину. Треть мяса мусульманин должен отдать беднякам, треть – родственниками и знакомым, последняя треть остается в семье.
Курбан-байрам: как отмечают праздник
Вчера, 08:40
Инфографика
Курбан-байрам: как отмечают праздникПосмотреть
 
РелигияМосковская область (Подмосковье)РоссияМоскваРушан АббясовРелигияРелигиозные праздники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала