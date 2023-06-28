https://ria.ru/20230628/islam-1880823682.html

В московских мечетях прошла торжественная молитва

В московских мечетях прошла торжественная молитва - РИА Новости, 28.06.2023

В московских мечетях прошла торжественная молитва

Порядка 200 тысяч верующих приняли участие в торжественной молитве по случаю Праздника жертвоприношения в Соборной, Мемориальной и Исторической мечетях... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T08:46

2023-06-28T08:46

2023-06-28T09:11

религия

московская область (подмосковье)

россия

москва

рушан аббясов

религия

религиозные праздники

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Порядка 200 тысяч верующих приняли участие в торжественной молитве по случаю Праздника жертвоприношения в Соборной, Мемориальной и Исторической мечетях российской столицы, сообщил РИА Новости в среду первый зампред Совета муфтиев России, муфтий Московской области Рушан Аббясов. "В торжественной молитве в мечетях Москвы и прилегающих территориях в связи с Праздником жертвоприношения (Курбан-байрам) помолились порядка 200 тысяч верующих. Соборная мечеть собрала 105 тысяч, Историческая - 50 тысяч, Мемориальная - 40 тысяч человек", - сообщил муфтий Аббясов. Он отметил, что в Московской области в празднике участвуют более 100 тысяч верующих. "В Подмосковье торжественная молитва и проповедь прошла в мечетях, молельных домах и в установленном с властями специальных площадках", - добавил Аббясов.Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) – один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В этом году его начало приходится на 28 июня. В эти дни мусульманин должен по возможности принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину. Треть мяса мусульманин должен отдать беднякам, треть – родственниками и знакомым, последняя треть остается в семье.

https://ria.ru/20230627/kurban-1880674625.html

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Дарья Буймова

московская область (подмосковье), россия, москва, рушан аббясов, религия, религиозные праздники