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В Кремле ответили на обвинения в ударах ВС России по Краматорску - РИА Новости, 28.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:36 28.06.2023 (обновлено: 13:46 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/infrastruktura-1880888411.html
В Кремле ответили на обвинения в ударах ВС России по Краматорску
В Кремле ответили на обвинения в ударах ВС России по Краматорску - РИА Новости, 28.06.2023
В Кремле ответили на обвинения в ударах ВС России по Краматорску
Россия не наносит удары по гражданской инфраструктуре, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T13:36
2023-06-28T13:46
специальная военная операция на украине
краматорск
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия не наносит удары по гражданской инфраструктуре, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся в заявлению Киева о том, что якобы в результате российского удара по Краматорску погибли мирные люди."Российская Федерация не наносит ударов по гражданской инфраструктуре. Удары наносятся по объектам, которые так или иначе связаны с военной инфраструктурой", - подчеркнул Песков.
https://ria.ru/20230628/ataka-1880824308.html
краматорск
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краматорск, россия, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Краматорск, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле ответили на обвинения в ударах ВС России по Краматорску

Песков: Россия не наносит ударов по гражданской инфраструктуре

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" в зоне СВО
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
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Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия не наносит удары по гражданской инфраструктуре, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся в заявлению Киева о том, что якобы в результате российского удара по Краматорску погибли мирные люди.
"Российская Федерация не наносит ударов по гражданской инфраструктуре. Удары наносятся по объектам, которые так или иначе связаны с военной инфраструктурой", - подчеркнул Песков.
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Специальная военная операция на УкраинеКраматорскРоссияДмитрий Песков
 
 
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