https://ria.ru/20230628/infrastruktura-1880888411.html

В Кремле ответили на обвинения в ударах ВС России по Краматорску

В Кремле ответили на обвинения в ударах ВС России по Краматорску - РИА Новости, 28.06.2023

В Кремле ответили на обвинения в ударах ВС России по Краматорску

Россия не наносит удары по гражданской инфраструктуре, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T13:36

2023-06-28T13:36

2023-06-28T13:46

специальная военная операция на украине

краматорск

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия не наносит удары по гражданской инфраструктуре, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся в заявлению Киева о том, что якобы в результате российского удара по Краматорску погибли мирные люди."Российская Федерация не наносит ударов по гражданской инфраструктуре. Удары наносятся по объектам, которые так или иначе связаны с военной инфраструктурой", - подчеркнул Песков.

https://ria.ru/20230628/ataka-1880824308.html

краматорск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

краматорск, россия, дмитрий песков