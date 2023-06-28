https://ria.ru/20230628/infrastruktura-1880888411.html
В Кремле ответили на обвинения в ударах ВС России по Краматорску
В Кремле ответили на обвинения в ударах ВС России по Краматорску - РИА Новости, 28.06.2023
В Кремле ответили на обвинения в ударах ВС России по Краматорску
Россия не наносит удары по гражданской инфраструктуре, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T13:36
2023-06-28T13:36
2023-06-28T13:46
специальная военная операция на украине
краматорск
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия не наносит удары по гражданской инфраструктуре, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся в заявлению Киева о том, что якобы в результате российского удара по Краматорску погибли мирные люди."Российская Федерация не наносит ударов по гражданской инфраструктуре. Удары наносятся по объектам, которые так или иначе связаны с военной инфраструктурой", - подчеркнул Песков.
https://ria.ru/20230628/ataka-1880824308.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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краматорск, россия, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Краматорск, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле ответили на обвинения в ударах ВС России по Краматорску
Песков: Россия не наносит ударов по гражданской инфраструктуре
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия не наносит удары по гражданской инфраструктуре, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся в заявлению Киева о том, что якобы в результате российского удара по Краматорску погибли мирные люди.
"Российская Федерация не наносит ударов по гражданской инфраструктуре. Удары наносятся по объектам, которые так или иначе связаны с военной инфраструктурой", - подчеркнул Песков.
Власти Черкасской области заявили о воздушной атаке по пустому складу