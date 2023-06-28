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"Авито Работа" представила открытый Индекс рынка труда - РИА Новости, 28.06.2023
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17:17 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/indeks-1880949477.html
"Авито Работа" представила открытый Индекс рынка труда
"Авито Работа" представила открытый Индекс рынка труда - РИА Новости, 28.06.2023
"Авито Работа" представила открытый Индекс рынка труда
Индекс рынка труда, анализирующий предложения работодателей и активность соискателей по регионам, профессиям и уровню зарплат, запустили в рамках платформы... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T17:17
2023-06-28T17:17
авито
технологии
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Индекс рынка труда, анализирующий предложения работодателей и активность соискателей по регионам, профессиям и уровню зарплат, запустили в рамках платформы "Авито Работа", передает корреспондент РИА Новости с мероприятия по презентации индекса."Мы хорошо видим весь рынок труда с точки зрения найма: мы помогаем трудоустройству большого количества людей, а работодатели считают нас основной платформой в сегменте массовых профессий "синих воротничков". Обладая такими большими данными, мы посчитали правильным запустить аналитику, которую мы можем открыто давать рынку. Это наш Индекс рынка труда", - сказал в ходе презентации управляющий директор "Авито Работы" Артем Кумпель.Система расчета индекса выдает результат, согласно географическим (федеральные округа, регионы, города) и профессиональным (профессия, сфера деятельности) критериям. Итог отображается в виде цифрового индекса от 1 до 10, где значения от 1 до 2 – это рынок соискателя (вакансий больше, чем кандидатов); от 2 до 4 - преимущественно рынок соискателя (кандидатов немного не хватает); от 4 до 6 - рынок в относительном равновесии; от 6 до 8 - преимущественно рынок работодателя (конкуренции за кандидатов почти нет); от 8 до 10 - рынок работодателя (кандидатов больше, чем вакансий), говорится в материалах презентации."Чтобы показать, как развивается рынок труда в России, мы собрали достаточно большой материал. В нашем сводном индексе мы анализируем предложения работодателей – это более 10 миллионов вакансий в месяц в разных профессиях и геолокациях. Вместе с тем мы анализируем активность соискателей на нашей платформе - это более 2 миллионов человек в день", - рассказал в ходе мероприятия директор по развитию "Авито Работы" Дмитрий Пучков.Он подчеркнул, что индекс "Авито Работы" - это открытая аналитика, которая, в первую очередь, будет полезна для работодателей, которые в условиях высокой конкуренции за рабочую силу смогут увидеть общую ситуацию на рынке и выстроить наилучшую стратегию привлечения кандидатов. Соискателям тоже будет проще оценить свои шансы на получение вакансии.К значению индекса, который любой желающий может рассчитать на платформе "Авито" с учетом заданного региона и профессии, прилагаются рекомендации экспертов "Авито Работы". Также на платформе можно узнать средние зарплаты и объем вакансий в том или ином регионе в сравнении со средними значениями по России."В любой компании фонд оплаты труда – одна из ключевых статей расходов, но при этом люди – это самый ценный актив. Поэтому работодателю нужно понимать, где искать правильных людей и сколько реально стоят эти люди", - отметил Пучков.
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авито, технологии
Авито, Технологии

"Авито Работа" представила открытый Индекс рынка труда

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛоготип в офисе компании Avito в Москве
Логотип в офисе компании Avito в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Индекс рынка труда, анализирующий предложения работодателей и активность соискателей по регионам, профессиям и уровню зарплат, запустили в рамках платформы "Авито Работа", передает корреспондент РИА Новости с мероприятия по презентации индекса.
"Мы хорошо видим весь рынок труда с точки зрения найма: мы помогаем трудоустройству большого количества людей, а работодатели считают нас основной платформой в сегменте массовых профессий "синих воротничков". Обладая такими большими данными, мы посчитали правильным запустить аналитику, которую мы можем открыто давать рынку. Это наш Индекс рынка труда", - сказал в ходе презентации управляющий директор "Авито Работы" Артем Кумпель.
Система расчета индекса выдает результат, согласно географическим (федеральные округа, регионы, города) и профессиональным (профессия, сфера деятельности) критериям. Итог отображается в виде цифрового индекса от 1 до 10, где значения от 1 до 2 – это рынок соискателя (вакансий больше, чем кандидатов); от 2 до 4 - преимущественно рынок соискателя (кандидатов немного не хватает); от 4 до 6 - рынок в относительном равновесии; от 6 до 8 - преимущественно рынок работодателя (конкуренции за кандидатов почти нет); от 8 до 10 - рынок работодателя (кандидатов больше, чем вакансий), говорится в материалах презентации.
"Чтобы показать, как развивается рынок труда в России, мы собрали достаточно большой материал. В нашем сводном индексе мы анализируем предложения работодателей – это более 10 миллионов вакансий в месяц в разных профессиях и геолокациях. Вместе с тем мы анализируем активность соискателей на нашей платформе - это более 2 миллионов человек в день", - рассказал в ходе мероприятия директор по развитию "Авито Работы" Дмитрий Пучков.
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Он подчеркнул, что индекс "Авито Работы" - это открытая аналитика, которая, в первую очередь, будет полезна для работодателей, которые в условиях высокой конкуренции за рабочую силу смогут увидеть общую ситуацию на рынке и выстроить наилучшую стратегию привлечения кандидатов. Соискателям тоже будет проще оценить свои шансы на получение вакансии.
К значению индекса, который любой желающий может рассчитать на платформе "Авито" с учетом заданного региона и профессии, прилагаются рекомендации экспертов "Авито Работы". Также на платформе можно узнать средние зарплаты и объем вакансий в том или ином регионе в сравнении со средними значениями по России.
"В любой компании фонд оплаты труда – одна из ключевых статей расходов, но при этом люди – это самый ценный актив. Поэтому работодателю нужно понимать, где искать правильных людей и сколько реально стоят эти люди", - отметил Пучков.
 
АвитоТехнологии
 
 
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