https://ria.ru/20230628/importozameschenie-1880876366.html

Лукашенко оценил успехи Москвы и Минска в решении задачи импортозамещения

Лукашенко оценил успехи Москвы и Минска в решении задачи импортозамещения - РИА Новости, 28.06.2023

Лукашенко оценил успехи Москвы и Минска в решении задачи импортозамещения

Белоруссия вместе с РФ на фоне санкций успешно решают задачу импортозамещения, заявил президент республики Александр Лукашенко в видеообращении к участникам Х... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T12:52

2023-06-28T12:52

2023-06-28T12:52

белоруссия

александр лукашенко

россия

экономика

в мире

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МИНСК, 28 июн – РИА Новости. Белоруссия вместе с РФ на фоне санкций успешно решают задачу импортозамещения, заявил президент республики Александр Лукашенко в видеообращении к участникам Х Форума регионов двух стран, который проходит в Уфе. "Мы хорошо дополняем друг друга в поставках сырья, комплектующих, промышленной продукции, решая общую сегодня для нас задачу импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета", - сказал белорусский лидер. При этом президент подчеркнул, что наибольшую ценность имеют "тончайшие капилляры" межчеловеческих связей, общая история, культура, менталитет и традиционные ценности. "Поэтому даже в сложные для Беларуси и России времена контакты на уровне регионов активно развивались. Это помогло нам выстоять в условиях развала государственности, разрыва устоявшихся экономических связей после распада великой страны. И сейчас прочные отношения помогают нам держать новый удар со стороны Запада по всем фронтам – экономическому, политическому, идеологическому, информационному, культурному и другим", - сказал Лукашенко. "Впереди нас ждет большая работа. Надо держаться друг друга, быть как можно ближе. Иной альтернативы для сохранения суверенитета и независимости наших государств нет", - резюмировал президент Белоруссии.

https://ria.ru/20230607/importozameschenie-1876614456.html

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белоруссия, александр лукашенко, россия, экономика, в мире