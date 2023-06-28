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Россия и Белоруссия развивают иммунитет к санкциям, заявил Путин - РИА Новости, 28.06.2023
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11:08 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/immunitet-1880843998.html
Россия и Белоруссия развивают иммунитет к санкциям, заявил Путин
Россия и Белоруссия развивают иммунитет к санкциям, заявил Путин - РИА Новости, 28.06.2023
Россия и Белоруссия развивают иммунитет к санкциям, заявил Путин
Россия и Белоруссия делают все, чтобы обеспечить иммунитет к санкциям, развивают встречную торговлю, что позволяет сохранить и переориентировать производство,... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T11:08
2023-06-28T11:08
экономика
россия
белоруссия
владимир путин
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УФА, 28 июн - РИА Новости. Россия и Белоруссия делают все, чтобы обеспечить иммунитет к санкциям, развивают встречную торговлю, что позволяет сохранить и переориентировать производство, заявил президент РФ Владимир Путин. "Россия и Белоруссия делают все, чтобы обеспечить устойчивость своих экономик, их иммунитет к негативному воздействию санкций, и естественно, без тесного межрегионального партнерства успеха в этом деле добиться сложно, можно сказать, нереально", - сказал Путин в своем обращении к участникам Форума регионов России и Белоруссии. Он отметил, что в условиях неблагоприятной внешней конъюнктуры, отказа ряда западных стран от сотрудничества и закрытия рынков недружественных государств российские и белорусские регионы интенсивно развивают встречную торговлю, и это помогает сохранить производство, переориентироваться на поставки потребителям двух стран.
https://ria.ru/20230628/putin-1880841867.html
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экономика, россия, белоруссия, владимир путин
Экономика, Россия, Белоруссия, Владимир Путин
Россия и Белоруссия развивают иммунитет к санкциям, заявил Путин

Президент Путин: Россия и Белоруссия делают все, чтобы обеспечить иммунитет к санкциям

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. Архивное фото
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УФА, 28 июн - РИА Новости. Россия и Белоруссия делают все, чтобы обеспечить иммунитет к санкциям, развивают встречную торговлю, что позволяет сохранить и переориентировать производство, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия и Белоруссия делают все, чтобы обеспечить устойчивость своих экономик, их иммунитет к негативному воздействию санкций, и естественно, без тесного межрегионального партнерства успеха в этом деле добиться сложно, можно сказать, нереально", - сказал Путин в своем обращении к участникам Форума регионов России и Белоруссии.
Он отметил, что в условиях неблагоприятной внешней конъюнктуры, отказа ряда западных стран от сотрудничества и закрытия рынков недружественных государств российские и белорусские регионы интенсивно развивают встречную торговлю, и это помогает сохранить производство, переориентироваться на поставки потребителям двух стран.
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ЭкономикаРоссияБелоруссияВладимир Путин
 
 
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