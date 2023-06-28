https://ria.ru/20230628/immunitet-1880843998.html

Россия и Белоруссия развивают иммунитет к санкциям, заявил Путин

Россия и Белоруссия развивают иммунитет к санкциям, заявил Путин - РИА Новости, 28.06.2023

Россия и Белоруссия развивают иммунитет к санкциям, заявил Путин

Россия и Белоруссия делают все, чтобы обеспечить иммунитет к санкциям, развивают встречную торговлю, что позволяет сохранить и переориентировать производство,... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T11:08

2023-06-28T11:08

2023-06-28T11:08

экономика

россия

белоруссия

владимир путин

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УФА, 28 июн - РИА Новости. Россия и Белоруссия делают все, чтобы обеспечить иммунитет к санкциям, развивают встречную торговлю, что позволяет сохранить и переориентировать производство, заявил президент РФ Владимир Путин. "Россия и Белоруссия делают все, чтобы обеспечить устойчивость своих экономик, их иммунитет к негативному воздействию санкций, и естественно, без тесного межрегионального партнерства успеха в этом деле добиться сложно, можно сказать, нереально", - сказал Путин в своем обращении к участникам Форума регионов России и Белоруссии. Он отметил, что в условиях неблагоприятной внешней конъюнктуры, отказа ряда западных стран от сотрудничества и закрытия рынков недружественных государств российские и белорусские регионы интенсивно развивают встречную торговлю, и это помогает сохранить производство, переориентироваться на поставки потребителям двух стран.

https://ria.ru/20230628/putin-1880841867.html

россия

белоруссия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, белоруссия, владимир путин