https://ria.ru/20230628/il-22-1880956059.html

Ивановские власти сообщили о гибели экипажа Ил-22 во время мятежа 24 июня

Ивановские власти сообщили о гибели экипажа Ил-22 во время мятежа 24 июня - РИА Новости, 29.06.2023

Ивановские власти сообщили о гибели экипажа Ил-22 во время мятежа 24 июня

Власти Ивановской области сообщили, что в субботу при исполнении воинского долга погиб экипаж самолета Ил-22, базировавшегося на территории региона, сообщила... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-28T17:50

2023-06-28T17:50

2023-06-29T00:20

специальная военная операция на украине

ивановская область

ил-22

попытка вооруженного мятежа

россия

безопасность

станислав воскресенский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152419/39/1524193968_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a1d282f68b1608b29faf1b3d7c2de08e.jpg

РЯЗАНЬ, 28 июн — РИА Новости. Власти Ивановской области сообщили, что в субботу при исполнении воинского долга погиб экипаж самолета Ил-22, базировавшегося на территории региона, сообщила пресс-служба правительства региона в Telegram."Соболезнования родным и близким военнослужащих выразил губернатор Станислав Воскресенский и поручил оказать помощь их семьям", — указано в материале.По словам главы региона, во время службы военные проявили качества настоящих офицеров и с честью исполнили свой воинский долг.Как напомнили в пресс-службе правительства области, ранее президент Владимир Путин сообщил, что летчики погибли в противостоянии с мятежниками. Глава государства подчеркнул, что власти сделают все необходимое для поддержки семей военнослужащих.Силы ЧВК "Вагнер" 23 июня захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Это произошло на фоне заявлений Евгения Пригожина о том, что армия якобы нанесла ракетно-бомбовые удары по тыловым лагерям частной военной компании. Его слова опровергли в Минобороны и Федеральной службе безопасности. На Пригожина возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину всей стране и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Как стало известно позднее, президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным в течение субботы вел переговоры с Пригожиным, договорившись с ним об остановке продвижения колонн "Вагнера" по территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.Песков уточнил, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию. Путин подтвердил, что бойцы ЧВК "Вагнер" смогут подписать контракты с Минобороны, вернуться домой или уйти в Белоруссию. Накануне стало известно, что СУ ФСБ закрыло уголовное дело, так как участники мятежа прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления.

https://ria.ru/20230627/letchiki-1880802481.html

https://ria.ru/20230627/putin-1880689794.html

ивановская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ивановская область, ил-22, попытка вооруженного мятежа, россия, безопасность, станислав воскресенский