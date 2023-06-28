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Ивановские власти сообщили о гибели экипажа Ил-22 во время мятежа 24 июня - РИА Новости, 29.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:50 28.06.2023 (обновлено: 00:20 29.06.2023)
https://ria.ru/20230628/il-22-1880956059.html
Ивановские власти сообщили о гибели экипажа Ил-22 во время мятежа 24 июня
Ивановские власти сообщили о гибели экипажа Ил-22 во время мятежа 24 июня - РИА Новости, 29.06.2023
Ивановские власти сообщили о гибели экипажа Ил-22 во время мятежа 24 июня
Власти Ивановской области сообщили, что в субботу при исполнении воинского долга погиб экипаж самолета Ил-22, базировавшегося на территории региона, сообщила... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-28T17:50
2023-06-29T00:20
специальная военная операция на украине
ивановская область
ил-22
попытка вооруженного мятежа
россия
безопасность
станислав воскресенский
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РЯЗАНЬ, 28 июн — РИА Новости. Власти Ивановской области сообщили, что в субботу при исполнении воинского долга погиб экипаж самолета Ил-22, базировавшегося на территории региона, сообщила пресс-служба правительства региона в Telegram."Соболезнования родным и близким военнослужащих выразил губернатор Станислав Воскресенский и поручил оказать помощь их семьям", — указано в материале.По словам главы региона, во время службы военные проявили качества настоящих офицеров и с честью исполнили свой воинский долг.Как напомнили в пресс-службе правительства области, ранее президент Владимир Путин сообщил, что летчики погибли в противостоянии с мятежниками. Глава государства подчеркнул, что власти сделают все необходимое для поддержки семей военнослужащих.Силы ЧВК "Вагнер" 23 июня захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Это произошло на фоне заявлений Евгения Пригожина о том, что армия якобы нанесла ракетно-бомбовые удары по тыловым лагерям частной военной компании. Его слова опровергли в Минобороны и Федеральной службе безопасности. На Пригожина возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину всей стране и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Как стало известно позднее, президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным в течение субботы вел переговоры с Пригожиным, договорившись с ним об остановке продвижения колонн "Вагнера" по территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.Песков уточнил, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию. Путин подтвердил, что бойцы ЧВК "Вагнер" смогут подписать контракты с Минобороны, вернуться домой или уйти в Белоруссию. Накануне стало известно, что СУ ФСБ закрыло уголовное дело, так как участники мятежа прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления.
https://ria.ru/20230627/letchiki-1880802481.html
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ивановская область, ил-22, попытка вооруженного мятежа, россия, безопасность, станислав воскресенский
Специальная военная операция на Украине, Ивановская область, Ил-22, Попытка вооруженного мятежа, Россия, Безопасность, Станислав Воскресенский
Ивановские власти сообщили о гибели экипажа Ил-22 во время мятежа 24 июня

Ивановские власти сообщили о гибели экипажа сбитого во время мятежа 24 июня самолета Ил-22

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСамолет Ил-22
Самолет Ил-22 - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Самолет Ил-22. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 28 июн — РИА Новости. Власти Ивановской области сообщили, что в субботу при исполнении воинского долга погиб экипаж самолета Ил-22, базировавшегося на территории региона, сообщила пресс-служба правительства региона в Telegram.
«
"Соболезнования родным и близким военнослужащих выразил губернатор Станислав Воскресенский и поручил оказать помощь их семьям", — указано в материале.
По словам главы региона, во время службы военные проявили качества настоящих офицеров и с честью исполнили свой воинский долг.
Как напомнили в пресс-службе правительства области, ранее президент Владимир Путин сообщил, что летчики погибли в противостоянии с мятежниками. Глава государства подчеркнул, что власти сделают все необходимое для поддержки семей военнослужащих.
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Силы ЧВК "Вагнер" 23 июня захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Это произошло на фоне заявлений Евгения Пригожина о том, что армия якобы нанесла ракетно-бомбовые удары по тыловым лагерям частной военной компании. Его слова опровергли в Минобороны и Федеральной службе безопасности. На Пригожина возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину всей стране и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Как стало известно позднее, президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным в течение субботы вел переговоры с Пригожиным, договорившись с ним об остановке продвижения колонн "Вагнера" по территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Песков уточнил, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию. Путин подтвердил, что бойцы ЧВК "Вагнер" смогут подписать контракты с Минобороны, вернуться домой или уйти в Белоруссию. Накануне стало известно, что СУ ФСБ закрыло уголовное дело, так как участники мятежа прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления.
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Специальная военная операция на УкраинеИвановская областьИл-22Попытка вооруженного мятежаРоссияБезопасностьСтанислав Воскресенский
 
 
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