Ивановские власти сообщили о гибели экипажа Ил-22 во время мятежа 24 июня
Ивановские власти сообщили о гибели экипажа сбитого во время мятежа 24 июня самолета Ил-22
Самолет Ил-22. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 28 июн — РИА Новости. Власти Ивановской области сообщили, что в субботу при исполнении воинского долга погиб экипаж самолета Ил-22, базировавшегося на территории региона, сообщила пресс-служба правительства региона в Telegram.
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"Соболезнования родным и близким военнослужащих выразил губернатор Станислав Воскресенский и поручил оказать помощь их семьям", — указано в материале.
По словам главы региона, во время службы военные проявили качества настоящих офицеров и с честью исполнили свой воинский долг.
Как напомнили в пресс-службе правительства области, ранее президент Владимир Путин сообщил, что летчики погибли в противостоянии с мятежниками. Глава государства подчеркнул, что власти сделают все необходимое для поддержки семей военнослужащих.
Силы ЧВК "Вагнер" 23 июня захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Это произошло на фоне заявлений Евгения Пригожина о том, что армия якобы нанесла ракетно-бомбовые удары по тыловым лагерям частной военной компании. Его слова опровергли в Минобороны и Федеральной службе безопасности. На Пригожина возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину всей стране и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Как стало известно позднее, президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным в течение субботы вел переговоры с Пригожиным, договорившись с ним об остановке продвижения колонн "Вагнера" по территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Песков уточнил, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию. Путин подтвердил, что бойцы ЧВК "Вагнер" смогут подписать контракты с Минобороны, вернуться домой или уйти в Белоруссию. Накануне стало известно, что СУ ФСБ закрыло уголовное дело, так как участники мятежа прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления.