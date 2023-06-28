https://ria.ru/20230628/iena-1880814677.html

В Японии внимательно следят за рекордно низким за семь месяцев курсом иены

В Японии внимательно следят за рекордно низким за семь месяцев курсом иены - РИА Новости, 28.06.2023

В Японии внимательно следят за рекордно низким за семь месяцев курсом иены

Министерство финансов Японии внимательно следит за движениями на валютном рынке в связи с продолжающимся падением японской иены и готово принять адекватные... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T05:17

2023-06-28T05:17

2023-06-28T05:17

япония

сша

федеральная резервная система сша

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ТОКИО, 28 июн - РИА Новости. Министерство финансов Японии внимательно следит за движениями на валютном рынке в связи с продолжающимся падением японской иены и готово принять адекватные меры, об этом заявил заместитель министра финансов страны Масато Канда. "Мы с большим напряжением внимательно следим за колебаниями на валютном рынке, если возникнут чрезмерные движения, мы примем соответствующие меры", - приводит слова Канды агентство Киодо. Во вторник курс иены на нью-йоркской бирже упал до самого низкого с ноября прошлого года уровня в 144 иен за доллар. В прошлом такие заявления высокопоставленных чиновников министерства финансов и правительства являются знаком возможных валютных интервенций на рынке. В последние недели курс иены показывает ускоряющуюся тенденцию к снижению на фоне сигналов Федеральной резервной системы (ФРС) США о возможности повышении учетной ставки и повышения ставок других центробанков.

https://ria.ru/20230624/kurs-1880185441.html

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япония, сша, федеральная резервная система сша