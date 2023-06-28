https://ria.ru/20230628/granitsa-1880981862.html

Качиньский заявил об укреплении границы с Белоруссией из-за "Вагнера"

Качиньский заявил об укреплении границы с Белоруссией из-за "Вагнера" - РИА Новости, 28.06.2023

Качиньский заявил об укреплении границы с Белоруссией из-за "Вагнера"

Польша усиливает границу с Белоруссией из-за нахождения там бойцов группы "Вагнера", заявил журналистам вице-премьер правительства Польши, председатель правящей РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T19:41

2023-06-28T19:41

2023-06-28T19:41

в мире

россия

белоруссия

польша

евгений пригожин

александр лукашенко

ярослав качиньский

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ВАРШАВА, 28 июн – РИА Новости. Польша усиливает границу с Белоруссией из-за нахождения там бойцов группы "Вагнера", заявил журналистам вице-премьер правительства Польши, председатель правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. "Потенциально мы имеем новую ситуацию в Белоруссии. Там, по имеющимся данным, находятся около 8 тысяч солдат. Это элемент, угрожающий Украине, элемент, угрожающий Литве и также угрожающий Польше", - сказал Качиньский. "Приняты решения, касающиеся усиления нашей обороноспособности на границе", - добавил он, пояснив, что усиление будет касаться "увеличения постоянно находящихся на границе сил и увеличения количества укреплений". Ранее в среду польский президент Анджей Дуда заявил журналистам в Киеве, что Польша готова укрепить и так мощную границу с Белоруссией в связи с прибытием в эту страну бойцов группы "Вагнер". В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.

https://ria.ru/20230627/vagner-1880801787.html

https://ria.ru/20230623/duda-1880040040.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, белоруссия, польша, евгений пригожин, александр лукашенко, ярослав качиньский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), право и справедливость, попытка вооруженного мятежа