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Качиньский заявил об укреплении границы с Белоруссией из-за "Вагнера" - РИА Новости, 28.06.2023
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19:41 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/granitsa-1880981862.html
Качиньский заявил об укреплении границы с Белоруссией из-за "Вагнера"
Качиньский заявил об укреплении границы с Белоруссией из-за "Вагнера" - РИА Новости, 28.06.2023
Качиньский заявил об укреплении границы с Белоруссией из-за "Вагнера"
Польша усиливает границу с Белоруссией из-за нахождения там бойцов группы "Вагнера", заявил журналистам вице-премьер правительства Польши, председатель правящей РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T19:41
2023-06-28T19:41
в мире
россия
белоруссия
польша
евгений пригожин
александр лукашенко
ярослав качиньский
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ВАРШАВА, 28 июн – РИА Новости. Польша усиливает границу с Белоруссией из-за нахождения там бойцов группы "Вагнера", заявил журналистам вице-премьер правительства Польши, председатель правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. "Потенциально мы имеем новую ситуацию в Белоруссии. Там, по имеющимся данным, находятся около 8 тысяч солдат. Это элемент, угрожающий Украине, элемент, угрожающий Литве и также угрожающий Польше", - сказал Качиньский. "Приняты решения, касающиеся усиления нашей обороноспособности на границе", - добавил он, пояснив, что усиление будет касаться "увеличения постоянно находящихся на границе сил и увеличения количества укреплений". Ранее в среду польский президент Анджей Дуда заявил журналистам в Киеве, что Польша готова укрепить и так мощную границу с Белоруссией в связи с прибытием в эту страну бойцов группы "Вагнер". В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.
https://ria.ru/20230627/vagner-1880801787.html
https://ria.ru/20230623/duda-1880040040.html
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в мире, россия, белоруссия, польша, евгений пригожин, александр лукашенко, ярослав качиньский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), право и справедливость, попытка вооруженного мятежа
В мире, Россия, Белоруссия, Польша, Евгений Пригожин, Александр Лукашенко, Ярослав Качиньский, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Право и справедливость, Попытка вооруженного мятежа
Качиньский заявил об укреплении границы с Белоруссией из-за "Вагнера"

Качиньский: Польша усилит границу с Белоруссией из-за присутствия там бойцов "Вагнера"

© Фото : Mariusz Błaszczak/TwitterПротивотанковые ежи, установленные польскими военными на дорогах, ведущих из Белоруссии и России
Противотанковые ежи, установленные польскими военными на дорогах, ведущих из Белоруссии и России - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© Фото : Mariusz Błaszczak/Twitter
Противотанковые ежи, установленные польскими военными на дорогах, ведущих из Белоруссии и России. Архивное фото
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ВАРШАВА, 28 июн – РИА Новости. Польша усиливает границу с Белоруссией из-за нахождения там бойцов группы "Вагнера", заявил журналистам вице-премьер правительства Польши, председатель правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.
«
"Потенциально мы имеем новую ситуацию в Белоруссии. Там, по имеющимся данным, находятся около 8 тысяч солдат. Это элемент, угрожающий Украине, элемент, угрожающий Литве и также угрожающий Польше", - сказал Качиньский.
«
"Приняты решения, касающиеся усиления нашей обороноспособности на границе", - добавил он, пояснив, что усиление будет касаться "увеличения постоянно находящихся на границе сил и увеличения количества укреплений".
Ранее в среду польский президент Анджей Дуда заявил журналистам в Киеве, что Польша готова укрепить и так мощную границу с Белоруссией в связи с прибытием в эту страну бойцов группы "Вагнер".
Танк ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Президент Польши: ситуация с "Вагнером" в Белоруссии требует ответа НАТО
27 июня, 23:15
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
Медведев прокомментировал слова Дуды, призвавшего "пристрелить Россию"
23 июня, 16:14
 
В миреРоссияБелоруссияПольшаЕвгений ПригожинАлександр ЛукашенкоЯрослав КачиньскийФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Право и справедливостьПопытка вооруженного мятежа
 
 
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