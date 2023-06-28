Качиньский заявил об укреплении границы с Белоруссией из-за "Вагнера"
Качиньский: Польша усилит границу с Белоруссией из-за присутствия там бойцов "Вагнера"
© Фото : Mariusz Błaszczak/TwitterПротивотанковые ежи, установленные польскими военными на дорогах, ведущих из Белоруссии и России
© Фото : Mariusz Błaszczak/Twitter
Противотанковые ежи, установленные польскими военными на дорогах, ведущих из Белоруссии и России. Архивное фото
ВАРШАВА, 28 июн – РИА Новости. Польша усиливает границу с Белоруссией из-за нахождения там бойцов группы "Вагнера", заявил журналистам вице-премьер правительства Польши, председатель правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.
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"Приняты решения, касающиеся усиления нашей обороноспособности на границе", - добавил он, пояснив, что усиление будет касаться "увеличения постоянно находящихся на границе сил и увеличения количества укреплений".
Ранее в среду польский президент Анджей Дуда заявил журналистам в Киеве, что Польша готова укрепить и так мощную границу с Белоруссией в связи с прибытием в эту страну бойцов группы "Вагнер".
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.