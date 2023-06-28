https://ria.ru/20230628/gospitalizatsiya-1880939004.html

Депздрав Москвы начал проверку после смерти ребенка

Депздрав Москвы начал проверку после смерти ребенка - РИА Новости, 28.06.2023

Депздрав Москвы начал проверку после смерти ребенка

Департамент здравоохранения Москвы начал проверку после смерти ребенка, которого бригада скорой помощи отказалась госпитализировать, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T16:29

2023-06-28T16:29

2023-06-28T16:33

происшествия

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Департамент здравоохранения Москвы начал проверку после смерти ребенка, которого бригада скорой помощи отказалась госпитализировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента. Ранее телеграм-канал 112 сообщил о том, что москвичка пожаловалась на сотрудников скорой помощи после смерти сына. По данным канала, после вечерней прогулки 6-летнему мальчику стало плохо, мать обратилась к врачу, который якобы заподозрил у ребенка менингит и выдал направление на госпитализацию. Женщина дозвонилась до скорой, но приехавшая бригада не стала госпитализировать малыша, поскольку "симптомы не соответствовали диагнозу". В скором времени ребенок скончался. "Для выяснения всех обстоятельств, изложенных в публикации, департаментом здравоохранения незамедлительно начаты мероприятия ведомственного контроля. В настоящее время медицинская инспекция проверяет оказание помощи ребенку на каждом из этапов, в амбулаторной и скорой медицинской помощи", - сказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20230626/podrostok-1880570582.html

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происшествия, здоровье - общество, москва