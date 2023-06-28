https://ria.ru/20230628/gospitalizatsiya-1880939004.html
Депздрав Москвы начал проверку после смерти ребенка
Депздрав Москвы начал проверку после смерти ребенка - РИА Новости, 28.06.2023
Депздрав Москвы начал проверку после смерти ребенка
Департамент здравоохранения Москвы начал проверку после смерти ребенка, которого бригада скорой помощи отказалась госпитализировать, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T16:29
2023-06-28T16:29
2023-06-28T16:33
происшествия
здоровье - общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/12/1741724819_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_2e70032dcb223035054779f5ab45c7a0.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Департамент здравоохранения Москвы начал проверку после смерти ребенка, которого бригада скорой помощи отказалась госпитализировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента. Ранее телеграм-канал 112 сообщил о том, что москвичка пожаловалась на сотрудников скорой помощи после смерти сына. По данным канала, после вечерней прогулки 6-летнему мальчику стало плохо, мать обратилась к врачу, который якобы заподозрил у ребенка менингит и выдал направление на госпитализацию. Женщина дозвонилась до скорой, но приехавшая бригада не стала госпитализировать малыша, поскольку "симптомы не соответствовали диагнозу". В скором времени ребенок скончался. "Для выяснения всех обстоятельств, изложенных в публикации, департаментом здравоохранения незамедлительно начаты мероприятия ведомственного контроля. В настоящее время медицинская инспекция проверяет оказание помощи ребенку на каждом из этапов, в амбулаторной и скорой медицинской помощи", - сказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20230626/podrostok-1880570582.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/12/1741724819_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_1b10f630214292c3f6fe00f3bbf1b294.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, москва
Происшествия, Здоровье - Общество, Москва
Депздрав Москвы начал проверку после смерти ребенка
Депздрав Москвы начал проверку после смерти ребенка, которого отказались госпитализировать
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Департамент здравоохранения Москвы начал проверку после смерти ребенка, которого бригада скорой помощи отказалась госпитализировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента.
Ранее телеграм-канал 112 сообщил о том, что москвичка пожаловалась на сотрудников скорой помощи после смерти сына. По данным канала, после вечерней прогулки 6-летнему мальчику стало плохо, мать обратилась к врачу, который якобы заподозрил у ребенка менингит и выдал направление на госпитализацию. Женщина дозвонилась до скорой, но приехавшая бригада не стала госпитализировать малыша, поскольку "симптомы не соответствовали диагнозу". В скором времени ребенок скончался.
"Для выяснения всех обстоятельств, изложенных в публикации, департаментом здравоохранения незамедлительно начаты мероприятия ведомственного контроля. В настоящее время медицинская инспекция проверяет оказание помощи ребенку на каждом из этапов, в амбулаторной и скорой медицинской помощи", - сказали в пресс-службе.
Подросток, которого поджег сверстник в Москве, умер в больнице