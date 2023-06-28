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В Госдуме предложили Киеву вместо Запорожья переименовать Евросоюз - РИА Новости, 28.06.2023
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11:08 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/gosduma-1880843829.html
В Госдуме предложили Киеву вместо Запорожья переименовать Евросоюз
В Госдуме предложили Киеву вместо Запорожья переименовать Евросоюз - РИА Новости, 28.06.2023
В Госдуме предложили Киеву вместо Запорожья переименовать Евросоюз
Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил киевским властям вместо города Запорожье переименовать Евросоюз в "Евроконфуз". РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T11:08
2023-06-28T11:08
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил киевским властям вместо города Запорожье переименовать Евросоюз в "Евроконфуз". Ранее украинская нацкомиссия рекомендовала переименовать более 1,4 тысячи населенных пунктов страны из-за несоответствия нормам украинского языка, а также в рамках кампании по "дерусификации". В числе подлежащих переименованию числится и город Запорожье. "Киевский режим повторяется с историей о переименовании городов. Нечто подобное было и с Крымом. Но я бы предложил им мыслить шире и начать с переименования Евросоюза в Евроконфуз. Пусть шире смотрят на вещи, а то выглядят как-то жалко вместе со своим Зеленским", - сказал Шеремет РИА Новости. Депутат назвал идею с переименование города Запорожье помешательством и абсурдом. "Чтобы там не выдумывали временщики в Киеве, город Запорожье был и навсегда останется русским городом, хоть и, подчеркиваю, временно оккупированным украинскими войсками", - сказал депутат. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230623/biblioteka-1880019687.html
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в мире, запорожье, киев, запорожская область, михаил шеремет, госдума рф
В мире, Запорожье, Киев, Запорожская область, Михаил Шеремет, Госдума РФ
В Госдуме предложили Киеву вместо Запорожья переименовать Евросоюз

Депутат Шеремет предложил Киеву вместо Запорожья переименовать Евросоюз в Евроконфуз

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ холле Государственной Думы
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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В холле Государственной Думы. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил киевским властям вместо города Запорожье переименовать Евросоюз в "Евроконфуз".
Ранее украинская нацкомиссия рекомендовала переименовать более 1,4 тысячи населенных пунктов страны из-за несоответствия нормам украинского языка, а также в рамках кампании по "дерусификации". В числе подлежащих переименованию числится и город Запорожье.
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"Киевский режим повторяется с историей о переименовании городов. Нечто подобное было и с Крымом. Но я бы предложил им мыслить шире и начать с переименования Евросоюза в Евроконфуз. Пусть шире смотрят на вещи, а то выглядят как-то жалко вместе со своим Зеленским", - сказал Шеремет РИА Новости.
Депутат назвал идею с переименование города Запорожье помешательством и абсурдом. "Чтобы там не выдумывали временщики в Киеве, город Запорожье был и навсегда останется русским городом, хоть и, подчеркиваю, временно оккупированным украинскими войсками", - сказал депутат.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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В миреЗапорожьеКиевЗапорожская областьМихаил ШереметГосдума РФ
 
 
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