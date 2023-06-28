https://ria.ru/20230628/gosduma-1880843829.html
В Госдуме предложили Киеву вместо Запорожья переименовать Евросоюз
В Госдуме предложили Киеву вместо Запорожья переименовать Евросоюз - РИА Новости, 28.06.2023
В Госдуме предложили Киеву вместо Запорожья переименовать Евросоюз
Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил киевским властям вместо города Запорожье переименовать Евросоюз в "Евроконфуз". РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T11:08
2023-06-28T11:08
2023-06-28T11:08
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михаил шеремет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил киевским властям вместо города Запорожье переименовать Евросоюз в "Евроконфуз". Ранее украинская нацкомиссия рекомендовала переименовать более 1,4 тысячи населенных пунктов страны из-за несоответствия нормам украинского языка, а также в рамках кампании по "дерусификации". В числе подлежащих переименованию числится и город Запорожье. "Киевский режим повторяется с историей о переименовании городов. Нечто подобное было и с Крымом. Но я бы предложил им мыслить шире и начать с переименования Евросоюза в Евроконфуз. Пусть шире смотрят на вещи, а то выглядят как-то жалко вместе со своим Зеленским", - сказал Шеремет РИА Новости. Депутат назвал идею с переименование города Запорожье помешательством и абсурдом. "Чтобы там не выдумывали временщики в Киеве, город Запорожье был и навсегда останется русским городом, хоть и, подчеркиваю, временно оккупированным украинскими войсками", - сказал депутат. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230623/biblioteka-1880019687.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожье, киев, запорожская область, михаил шеремет, госдума рф
В мире, Запорожье, Киев, Запорожская область, Михаил Шеремет, Госдума РФ
В Госдуме предложили Киеву вместо Запорожья переименовать Евросоюз
Депутат Шеремет предложил Киеву вместо Запорожья переименовать Евросоюз в Евроконфуз
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил киевским властям вместо города Запорожье переименовать Евросоюз в "Евроконфуз".
Ранее украинская нацкомиссия рекомендовала переименовать более 1,4 тысячи населенных пунктов страны из-за несоответствия нормам украинского языка, а также в рамках кампании по "дерусификации". В числе подлежащих переименованию числится и город Запорожье.
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"Киевский режим повторяется с историей о переименовании городов. Нечто подобное было и с Крымом. Но я бы предложил им мыслить шире и начать с переименования Евросоюза в Евроконфуз. Пусть шире смотрят на вещи, а то выглядят как-то жалко вместе со своим Зеленским", - сказал Шеремет РИА Новости.
Депутат назвал идею с переименование города Запорожье помешательством и абсурдом. "Чтобы там не выдумывали временщики в Киеве, город Запорожье был и навсегда останется русским городом, хоть и, подчеркиваю, временно оккупированным украинскими войсками", - сказал депутат.
Запорожская область
стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России
находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь
.
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