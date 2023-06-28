https://ria.ru/20230628/gosduma-1880843829.html

В Госдуме предложили Киеву вместо Запорожья переименовать Евросоюз

В Госдуме предложили Киеву вместо Запорожья переименовать Евросоюз - РИА Новости, 28.06.2023

В Госдуме предложили Киеву вместо Запорожья переименовать Евросоюз

Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил киевским властям вместо города Запорожье переименовать Евросоюз в "Евроконфуз". РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T11:08

2023-06-28T11:08

2023-06-28T11:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил киевским властям вместо города Запорожье переименовать Евросоюз в "Евроконфуз". Ранее украинская нацкомиссия рекомендовала переименовать более 1,4 тысячи населенных пунктов страны из-за несоответствия нормам украинского языка, а также в рамках кампании по "дерусификации". В числе подлежащих переименованию числится и город Запорожье. "Киевский режим повторяется с историей о переименовании городов. Нечто подобное было и с Крымом. Но я бы предложил им мыслить шире и начать с переименования Евросоюза в Евроконфуз. Пусть шире смотрят на вещи, а то выглядят как-то жалко вместе со своим Зеленским", - сказал Шеремет РИА Новости. Депутат назвал идею с переименование города Запорожье помешательством и абсурдом. "Чтобы там не выдумывали временщики в Киеве, город Запорожье был и навсегда останется русским городом, хоть и, подчеркиваю, временно оккупированным украинскими войсками", - сказал депутат. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230623/biblioteka-1880019687.html

https://ria.ru/20230622/park-1879823187.html

запорожье

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, запорожье, киев, запорожская область, михаил шеремет, госдума рф