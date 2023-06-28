https://ria.ru/20230628/golod-1880936576.html

Каждый седьмой британец голодал в прошлом году, показало исследование

Каждый седьмой британец голодал в прошлом году, показало исследование - РИА Новости, 28.06.2023

Каждый седьмой британец голодал в прошлом году, показало исследование

Каждый седьмой житель Великобритании сталкивался в 2022 году с проблемой голода на фоне рекордного роста стоимости жизни в стране, следует из данных... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T16:17

2023-06-28T16:17

2023-06-28T16:17

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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Каждый седьмой житель Великобритании сталкивался в 2022 году с проблемой голода на фоне рекордного роста стоимости жизни в стране, следует из данных исследования благотворительной организации Trussell Trust. "Каждый седьмой человек в Великобритании (14%) сталкивался с отсутствием продовольственной безопасности в течение года до середины 2022 года… Мы оцениваем, что это эквивалентно примерно 11,3 миллиона людей", - говорится в документе, опубликованном на сайте организации. Это означает, что в какой-то период "у людей заканчивалась еда, и они не могли позволить себе больше и/или сокращали размер порции, ели меньше, голодали или теряли вес из-за недостатка денег", сказано в исследовании. При этом для людей из самых неблагоприятных районов этот показатель составлял 30%, сообщила организация. По данным Trussell Trust, в прошлом году рекордное число британцев обратились к продовольственным банкам из-за невозможности позволить себе покупку еду в магазинах. Главными причинами такой ситуации стали низкие доходы людей, кризис роста стоимости жизни и проблемы в системе социального обеспечения, отмечает организация. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.

https://ria.ru/20230609/golod-1877182184.html

https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, великобритания, россия, украина