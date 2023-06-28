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Врачи спасли щитовидную железу жительницы Приморья с пробитой гарпуном шеей - РИА Новости, 28.06.2023
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04:39 28.06.2023 (обновлено: 05:14 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/garpun-1880813087.html
Врачи спасли щитовидную железу жительницы Приморья с пробитой гарпуном шеей
Врачи спасли щитовидную железу жительницы Приморья с пробитой гарпуном шеей - РИА Новости, 28.06.2023
Врачи спасли щитовидную железу жительницы Приморья с пробитой гарпуном шеей
Щитовидная железа была повреждена у жительницы Приморья, которой сосед по СНТ выстрелил в шею из ружья для подводной охоты, но врачам удалось сохранить орган,... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T04:39
2023-06-28T05:14
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 28 июн – РИА Новости. Щитовидная железа была повреждена у жительницы Приморья, которой сосед по СНТ выстрелил в шею из ружья для подводной охоты, но врачам удалось сохранить орган, операция прошла успешно, сообщает краевой минздрав.По данным минздрава, при обращении к врачам женщина с гарпуном в шее сохраняла спокойствие."По мнению врачей, такое ранение считается смертельным, в этом случае стрела не задела жизненно важные органы… Под общей анестезией была проведена ревизия раны, частично была повреждена щитовидная железа, после удаления инородного тела, железу удалось сохранить. Операция длилась полтора часа и прошла успешно с минимальной кровопотерей", - говорится в сообщении.Сосудистый хирург Владивостокской клинической больницы №2 Максим Ерёменко отметил, что на утро после операции женщина уже улыбалась, спокойно разговаривала, прошла осиплость голоса, восстановилось глотание."В принципе женщина родилась" в рубашке", - приводятся слова Ерёменко. В минздраве отмечают, что жительница поселка Трудовое чудом осталась жива после ранения стрелой. Сейчас она идёт на поправку и готовится к выписке.Сама пострадавшая благодарит врачей за оперативную помощь. "Вся помощь мне оказывается, спасибо большое. Операцию проводил Ерёменко. Когда я пришла в себя, он сказал: "Не волнуйся, шов косметический, все у тебя заживёт, все будет хорошо". Большое ему спасибо. В моей ситуации мне очень повезло, и врачи сделали все возможное, чтобы максимально нивелировать последствия", - сказала пострадавшая на видео, которое РИА Новости предоставили в минздраве.В понедельник в прокуратуре края сообщали, что в поселке Трудовое один приморец нанес 60-процентные ожоги другому местному жителю при помощи горючей жидкости, а потом пробил женщине шею стрелой. Стрелу выпустили из пистолета для подводной охоты, уточнили в УМВД края.Все трое оказались в больнице. Позже местные власти рассказали РИА Новости, что стрела прошла через мышцу, не задев важные органы. Второму пострадавшему также провели операцию, предстоит вторая. Он - сосед и друг "огнеметчика" - случайно попал под руку. Сам же поджигатель, сделавший огнемет из огнетушителя, обжег обе руки. На него завели уголовное дело о покушении на убийство двух человек.Причиной случившегося в краевом СУСК назвали "выявление нерационального использования электричества подозреваемым". Как сообщили агентству в отделе по работе с населением поселка, мужчина, простреливший председателю садового товарищества шею из пистолета для подводной охоты, давно с ней враждует. Он взялся за "оружие" после того, как выяснилось, что он тайно пользуется электроэнергией садового товарищества, сказал знакомый с ситуацией источник РИА Новости.Сама председатель СНТ рассказывала РИА Новости, что после стрелы у нее на шее остался огромный шрам, но она считает, что ей улыбнулась удача, потому что жизненно важные органы не были задеты.
https://radiosputnik.ria.ru/20230331/neyrokhirurgi-1862136790.html
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происшествия
Происшествия
Врачи спасли щитовидную железу жительницы Приморья с пробитой гарпуном шеей

Врачи смогли спасти щитовидную железу жительницы Приморья, в которую выстрелили из гарпуна

© Tekegram-канал Минздрава Приморского краяРентгеновский снимок шеи жительницы Приморья, в которую выстрелили из гарпуна
Рентгеновский снимок шеи жительницы Приморья, в которую выстрелили из гарпуна
© Tekegram-канал Минздрава Приморского края
Рентгеновский снимок шеи жительницы Приморья, в которую выстрелили из гарпуна. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 28 июн – РИА Новости. Щитовидная железа была повреждена у жительницы Приморья, которой сосед по СНТ выстрелил в шею из ружья для подводной охоты, но врачам удалось сохранить орган, операция прошла успешно, сообщает краевой минздрав.
По данным минздрава, при обращении к врачам женщина с гарпуном в шее сохраняла спокойствие.
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"По мнению врачей, такое ранение считается смертельным, в этом случае стрела не задела жизненно важные органы… Под общей анестезией была проведена ревизия раны, частично была повреждена щитовидная железа, после удаления инородного тела, железу удалось сохранить. Операция длилась полтора часа и прошла успешно с минимальной кровопотерей", - говорится в сообщении.
Сосудистый хирург Владивостокской клинической больницы №2 Максим Ерёменко отметил, что на утро после операции женщина уже улыбалась, спокойно разговаривала, прошла осиплость голоса, восстановилось глотание.
"В принципе женщина родилась" в рубашке", - приводятся слова Ерёменко. В минздраве отмечают, что жительница поселка Трудовое чудом осталась жива после ранения стрелой. Сейчас она идёт на поправку и готовится к выписке.
Сама пострадавшая благодарит врачей за оперативную помощь. "Вся помощь мне оказывается, спасибо большое. Операцию проводил Ерёменко. Когда я пришла в себя, он сказал: "Не волнуйся, шов косметический, все у тебя заживёт, все будет хорошо". Большое ему спасибо. В моей ситуации мне очень повезло, и врачи сделали все возможное, чтобы максимально нивелировать последствия", - сказала пострадавшая на видео, которое РИА Новости предоставили в минздраве.
В понедельник в прокуратуре края сообщали, что в поселке Трудовое один приморец нанес 60-процентные ожоги другому местному жителю при помощи горючей жидкости, а потом пробил женщине шею стрелой. Стрелу выпустили из пистолета для подводной охоты, уточнили в УМВД края.
Все трое оказались в больнице. Позже местные власти рассказали РИА Новости, что стрела прошла через мышцу, не задев важные органы. Второму пострадавшему также провели операцию, предстоит вторая. Он - сосед и друг "огнеметчика" - случайно попал под руку. Сам же поджигатель, сделавший огнемет из огнетушителя, обжег обе руки. На него завели уголовное дело о покушении на убийство двух человек.
Причиной случившегося в краевом СУСК назвали "выявление нерационального использования электричества подозреваемым". Как сообщили агентству в отделе по работе с населением поселка, мужчина, простреливший председателю садового товарищества шею из пистолета для подводной охоты, давно с ней враждует. Он взялся за "оружие" после того, как выяснилось, что он тайно пользуется электроэнергией садового товарищества, сказал знакомый с ситуацией источник РИА Новости.
Сама председатель СНТ рассказывала РИА Новости, что после стрелы у нее на шее остался огромный шрам, но она считает, что ей улыбнулась удача, потому что жизненно важные органы не были задеты.
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