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Во время беспорядков во Франции задержали 24 человека - РИА Новости, 28.06.2023
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09:00 28.06.2023 (обновлено: 10:05 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/frantsiya-1880824544.html
Во время беспорядков во Франции задержали 24 человека
Во время беспорядков во Франции задержали 24 человека - РИА Новости, 28.06.2023
Во время беспорядков во Франции задержали 24 человека
Во Франции задержали по меньшей мере 24 человека во время ночных беспорядков, которые вспыхнули после того, как полицейские застрелили 17-летнего подростка,... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T09:00
2023-06-28T10:05
в мире
франция
париж
нантер
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ПАРИЖ, 28 июн — РИА Новости. Во Франции задержали по меньшей мере 24 человека во время ночных беспорядков, которые вспыхнули после того, как полицейские застрелили 17-летнего подростка, предположительно, оказавшего сопротивление при задержании, сообщила радиостанция France Bleu.По данным телеканала BFMTV, открывшего огонь силовика также поместили под стражу.Как пояснил сам полицейский, он выстрелил после того, как водитель автомобиля, который он хотел проверить, нажал на газ и попытался наехать на него.В то же время на распространенных в соцсетях роликах видно, что желтый "Мерседес" остановился по требованию, один полицейский приблизился, а другой держался на расстоянии, наведя на водителя оружие. После того как машина тронулась, полицейский выстрелил. Семнадцатилетний водитель, получивший ранение в живот, скончался на месте.По факту произошедшего открыто два дела. Первое завела прокуратура Нантера, оно касается "отказа подчиниться" и возможного посягательства на жизнь представителя власти. Второе — "о намеренном убийстве, совершенном представителем власти". Его ведет Генеральная инспекция национальной полиции Франции.ЧП произошло накануне утром в западном пригороде Парижа Нантере. После инцидента начались беспорядки. Стычки с полицией произошли также на площади Вольтера в Париже, где протестующие начали забрасывать силовиков петардами.Стихийные акции прошли и в других городах Франции. Так, протестующим удалось поджечь здание мэрии города Мант в департаменте Ивелин. Пользователи соцсетей публиковали видео поджогов и стычек с полицейскими в Марселе, Бордо, Рубе на севере Франции и Кольмаре на востоке страны. Беспорядки прошли в коммунах Ганьи и Клиши-су-Буа в департаменте Сен-Сен-Дени, в парижских пригородах Булонь-Бийанкур и Оне-су-Буа.
https://ria.ru/20230628/besporyadki-1880808330.html
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в мире, франция, париж, нантер
В мире, Франция, Париж, Нантер
Во время беспорядков во Франции задержали 24 человека

Во Франции во время беспорядков после убийства полицией подростка задержали 24 человека

© AFP 2023 / ZAKARIA ABDELKAFIПоследствия беспорядков в округе Нантер недалеко от Парижа
Последствия беспорядков в округе Нантер недалеко от Парижа - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© AFP 2023 / ZAKARIA ABDELKAFI
Последствия беспорядков в округе Нантер недалеко от Парижа
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 28 июн — РИА Новости. Во Франции задержали по меньшей мере 24 человека во время ночных беспорядков, которые вспыхнули после того, как полицейские застрелили 17-летнего подростка, предположительно, оказавшего сопротивление при задержании, сообщила радиостанция France Bleu.
По данным телеканала BFMTV, открывшего огонь силовика также поместили под стражу.
Как пояснил сам полицейский, он выстрелил после того, как водитель автомобиля, который он хотел проверить, нажал на газ и попытался наехать на него.
В то же время на распространенных в соцсетях роликах видно, что желтый "Мерседес" остановился по требованию, один полицейский приблизился, а другой держался на расстоянии, наведя на водителя оружие. После того как машина тронулась, полицейский выстрелил. Семнадцатилетний водитель, получивший ранение в живот, скончался на месте.
Последствия беспорядков в округе Нантер недалеко от Парижа - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
СМИ: массовые беспорядки перекинулись с Нантера на другие пригороды Парижа
Вчера, 02:03
По факту произошедшего открыто два дела. Первое завела прокуратура Нантера, оно касается "отказа подчиниться" и возможного посягательства на жизнь представителя власти. Второе — "о намеренном убийстве, совершенном представителем власти". Его ведет Генеральная инспекция национальной полиции Франции.
ЧП произошло накануне утром в западном пригороде Парижа Нантере. После инцидента начались беспорядки. Стычки с полицией произошли также на площади Вольтера в Париже, где протестующие начали забрасывать силовиков петардами.
Стихийные акции прошли и в других городах Франции. Так, протестующим удалось поджечь здание мэрии города Мант в департаменте Ивелин. Пользователи соцсетей публиковали видео поджогов и стычек с полицейскими в Марселе, Бордо, Рубе на севере Франции и Кольмаре на востоке страны.
Беспорядки прошли в коммунах Ганьи и Клиши-су-Буа в департаменте Сен-Сен-Дени, в парижских пригородах Булонь-Бийанкур и Оне-су-Буа.
Последствия беспорядков в округе Нантер недалеко от Парижа - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
СМИ: пригород Парижа охватили беспорядки после убийства полицией подростка
Вчера, 01:50
 
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