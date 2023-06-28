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Во Владивостоке открывается Восточный нефтегазовый форум - РИА Новости, 28.06.2023
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00:07 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/forum-1880804154.html
Во Владивостоке открывается Восточный нефтегазовый форум
Во Владивостоке открывается Восточный нефтегазовый форум - РИА Новости, 28.06.2023
Во Владивостоке открывается Восточный нефтегазовый форум
Седьмой ежегодный международный Восточный нефтегазовый форум, в ходе которого представители властей и отрасли обсудят развитие нефтегазовых проектов Дальнего... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T00:07
2023-06-28T00:07
дальний восток
восточная сибирь
владивосток
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 28 июн - РИА Новости. Седьмой ежегодный международный Восточный нефтегазовый форум, в ходе которого представители властей и отрасли обсудят развитие нефтегазовых проектов Дальнего Востока и Восточной Сибири, в среду открывается во Владивостоке. Восточный нефтегазовый форум — профессиональная международная площадка для диалога, обмена опытом представителей власти и бизнеса в нефтегазовой отрасли в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Он пройдет 28-29 июня во Владивостоке. Первый день форума откроется пленарным заседанием и дискуссией на тему "Новая действительность: развитие нефтегазовых проектов Дальнего Востока и Восточной Сибири - меры государственной поддержки, переориентация рынков, импортозамещение". Среди докладчиков – представители властей регионов Дальнего Востока и нефтегазовой отрасли, информируют организаторы. Участники обсудят развитие нефтегазовых проектов Дальнего Востока и Восточной Сибири. Среди тем форума - газификация регионов, развитие газовой инфраструктуры и СПГ-проектов, переработка нефти и газа, Дальний Восток и Восточная Сибирь - территория инвестиций, запуск проектов и перспективы развития в новых экономических условиях, экологическая безопасность: стратегии декарбонизации, меры государственного регулирования. Обсудят и планы по строительству, модернизации и расширению производственных мощностей со сроком реализации до 2035 года и позднее. Также запланированы интерактивные дискуссии, круглые столы, деловое и неформальное общение.
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дальний восток, восточная сибирь, владивосток, экономика
Дальний Восток, Восточная Сибирь, Владивосток, Экономика
Во Владивостоке открывается Восточный нефтегазовый форум

Во Владивостоке открывается седьмой ежегодный международный Восточный нефтегазовый форум

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРусский мост через пролив Босфор Восточный во Владивостоке
Русский мост через пролив Босфор Восточный во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Русский мост через пролив Босфор Восточный во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 28 июн - РИА Новости. Седьмой ежегодный международный Восточный нефтегазовый форум, в ходе которого представители властей и отрасли обсудят развитие нефтегазовых проектов Дальнего Востока и Восточной Сибири, в среду открывается во Владивостоке.
Восточный нефтегазовый форум — профессиональная международная площадка для диалога, обмена опытом представителей власти и бизнеса в нефтегазовой отрасли в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Он пройдет 28-29 июня во Владивостоке.
Первый день форума откроется пленарным заседанием и дискуссией на тему "Новая действительность: развитие нефтегазовых проектов Дальнего Востока и Восточной Сибири - меры государственной поддержки, переориентация рынков, импортозамещение". Среди докладчиков – представители властей регионов Дальнего Востока и нефтегазовой отрасли, информируют организаторы.
Участники обсудят развитие нефтегазовых проектов Дальнего Востока и Восточной Сибири. Среди тем форума - газификация регионов, развитие газовой инфраструктуры и СПГ-проектов, переработка нефти и газа, Дальний Восток и Восточная Сибирь - территория инвестиций, запуск проектов и перспективы развития в новых экономических условиях, экологическая безопасность: стратегии декарбонизации, меры государственного регулирования. Обсудят и планы по строительству, модернизации и расширению производственных мощностей со сроком реализации до 2035 года и позднее. Также запланированы интерактивные дискуссии, круглые столы, деловое и неформальное общение.
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