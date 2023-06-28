https://ria.ru/20230628/forum-1880804154.html

Во Владивостоке открывается Восточный нефтегазовый форум

Во Владивостоке открывается Восточный нефтегазовый форум - РИА Новости, 28.06.2023

Во Владивостоке открывается Восточный нефтегазовый форум

Седьмой ежегодный международный Восточный нефтегазовый форум, в ходе которого представители властей и отрасли обсудят развитие нефтегазовых проектов Дальнего... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T00:07

2023-06-28T00:07

2023-06-28T00:07

дальний восток

восточная сибирь

владивосток

экономика

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ВЛАДИВОСТОК, 28 июн - РИА Новости. Седьмой ежегодный международный Восточный нефтегазовый форум, в ходе которого представители властей и отрасли обсудят развитие нефтегазовых проектов Дальнего Востока и Восточной Сибири, в среду открывается во Владивостоке. Восточный нефтегазовый форум — профессиональная международная площадка для диалога, обмена опытом представителей власти и бизнеса в нефтегазовой отрасли в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Он пройдет 28-29 июня во Владивостоке. Первый день форума откроется пленарным заседанием и дискуссией на тему "Новая действительность: развитие нефтегазовых проектов Дальнего Востока и Восточной Сибири - меры государственной поддержки, переориентация рынков, импортозамещение". Среди докладчиков – представители властей регионов Дальнего Востока и нефтегазовой отрасли, информируют организаторы. Участники обсудят развитие нефтегазовых проектов Дальнего Востока и Восточной Сибири. Среди тем форума - газификация регионов, развитие газовой инфраструктуры и СПГ-проектов, переработка нефти и газа, Дальний Восток и Восточная Сибирь - территория инвестиций, запуск проектов и перспективы развития в новых экономических условиях, экологическая безопасность: стратегии декарбонизации, меры государственного регулирования. Обсудят и планы по строительству, модернизации и расширению производственных мощностей со сроком реализации до 2035 года и позднее. Также запланированы интерактивные дискуссии, круглые столы, деловое и неформальное общение.

https://ria.ru/20230627/soveschanie-1880602952.html

дальний восток

восточная сибирь

владивосток

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дальний восток, восточная сибирь, владивосток, экономика