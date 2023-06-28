https://ria.ru/20230628/fobii-1880876874.html

Названы самые частые фобии россиян

Названы самые частые фобии россиян - РИА Новости, 28.06.2023

Названы самые частые фобии россиян

Чаще всего среди своих фобий россияне называют высоту (30%), змей (28%), водные пространства и глубину (24%), стоматологов (18%), а также пауков и насекомых... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T12:54

2023-06-28T12:54

2023-06-28T20:37

россия

вциом

общество

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Чаще всего среди своих фобий россияне называют высоту (30%), змей (28%), водные пространства и глубину (24%), стоматологов (18%), а также пауков и насекомых (18%), показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенный специально для RT.Участники опроса назвали свои фобии. Чаще всего среди них встречалась высота - 30%. Боятся высоты 34% женщин и 25% мужчин. На втором по популярности месте змеи. Их боятся 28% опрошенных: 35% женщин и 19% мужчин. Водных пространств и глубины боятся 24% респондентов: 32% женщин и 15% мужчин. Также среди популярных фобий - стоматологи (18%), пауки и насекомые (18%), замкнутые пространства (12%), бактерии и вирусы (12%), публичные выступления (11%), перелеты на самолете (10%). Грома и молнии боятся всего 9% россиян, столько же (95) боятся толпы, вида крови боятся 8%. Еще менее популярными фобиями оказались темнота (5%), клоуны (3%), смерть (2%), а также страх за семью, детей, внуков (2%). Ничего из перечисленного не боятся 21%: 27% мужчин и 16% женщин. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 17 июня 2023 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20210728/psikholog-1743109651.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, вциом, общество