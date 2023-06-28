Рейтинг@Mail.ru
Названы самые частые фобии россиян - РИА Новости, 28.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:54 28.06.2023 (обновлено: 20:37 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/fobii-1880876874.html
Названы самые частые фобии россиян
Названы самые частые фобии россиян - РИА Новости, 28.06.2023
Названы самые частые фобии россиян
Чаще всего среди своих фобий россияне называют высоту (30%), змей (28%), водные пространства и глубину (24%), стоматологов (18%), а также пауков и насекомых... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T12:54
2023-06-28T20:37
россия
вциом
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1c/1880876623_0:0:3221:1813_1920x0_80_0_0_295bc8e6c38c5385ae3ab6a667ac6126.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Чаще всего среди своих фобий россияне называют высоту (30%), змей (28%), водные пространства и глубину (24%), стоматологов (18%), а также пауков и насекомых (18%), показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенный специально для RT.Участники опроса назвали свои фобии. Чаще всего среди них встречалась высота - 30%. Боятся высоты 34% женщин и 25% мужчин. На втором по популярности месте змеи. Их боятся 28% опрошенных: 35% женщин и 19% мужчин. Водных пространств и глубины боятся 24% респондентов: 32% женщин и 15% мужчин. Также среди популярных фобий - стоматологи (18%), пауки и насекомые (18%), замкнутые пространства (12%), бактерии и вирусы (12%), публичные выступления (11%), перелеты на самолете (10%). Грома и молнии боятся всего 9% россиян, столько же (95) боятся толпы, вида крови боятся 8%. Еще менее популярными фобиями оказались темнота (5%), клоуны (3%), смерть (2%), а также страх за семью, детей, внуков (2%). Ничего из перечисленного не боятся 21%: 27% мужчин и 16% женщин. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 17 июня 2023 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20210728/psikholog-1743109651.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1c/1880876623_490:0:3221:2048_1920x0_80_0_0_ef05e6b952878c34dc59dea629db3b5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вциом, общество
Россия, ВЦИОМ, Общество
Названы самые частые фобии россиян

ВЦИОМ: среди самых частых фобий россиян — страх высоты, глубины, змей и стоматологов

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкДевушка на берегу реки
Девушка на берегу реки - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Девушка на берегу реки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Чаще всего среди своих фобий россияне называют высоту (30%), змей (28%), водные пространства и глубину (24%), стоматологов (18%), а также пауков и насекомых (18%), показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенный специально для RT.
Участники опроса назвали свои фобии. Чаще всего среди них встречалась высота - 30%. Боятся высоты 34% женщин и 25% мужчин. На втором по популярности месте змеи. Их боятся 28% опрошенных: 35% женщин и 19% мужчин. Водных пространств и глубины боятся 24% респондентов: 32% женщин и 15% мужчин.
Также среди популярных фобий - стоматологи (18%), пауки и насекомые (18%), замкнутые пространства (12%), бактерии и вирусы (12%), публичные выступления (11%), перелеты на самолете (10%). Грома и молнии боятся всего 9% россиян, столько же (95) боятся толпы, вида крови боятся 8%. Еще менее популярными фобиями оказались темнота (5%), клоуны (3%), смерть (2%), а также страх за семью, детей, внуков (2%).
Ничего из перечисленного не боятся 21%: 27% мужчин и 16% женщин.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 17 июня 2023 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Грустная девушка в самолёте - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
Запой, стресс, опоздания: как бороться с главными фобиями туристов
28 июля 2021, 09:00
 
РоссияВЦИОМОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала