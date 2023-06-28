https://ria.ru/20230628/festival-1880857932.html
В Москве пройдет гастрономический фестиваль "Вкусы России"
В Москве пройдет гастрономический фестиваль "Вкусы России" - РИА Новости, 28.06.2023
В Москве пройдет гастрономический фестиваль "Вкусы России"
Гастрономический фестиваль "Вкусы России" пройдет с 7 по 16 июля в Москве, соответствующие баннеры появились в столице. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T13:21
2023-06-28T13:21
2023-06-28T13:22
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Гастрономический фестиваль "Вкусы России" пройдет с 7 по 16 июля в Москве, соответствующие баннеры появились в столице. Как сообщается на сайте фестиваля, более 300 региональных производителей продуктов питания из 70 регионов России примут участие в фестивале, продукцию можно будет попробовать на Манежной площади с 7 по 16 июля. Фестиваль пройдет во второй раз, и на нем будут представлены участники Национального конкурса региональных брендов продуктов питания "Вкусы России", который проводился в 2020 и 2021 годах. Например, ставропольские яблоки, дагестанская баранина, томское кедровое молоко и подмосковные сыры.Кроме того, гостей ждет насыщенная мультикультурная программа: мастер-классы и выступления артистов со всех уголков России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В Москве пройдет гастрономический фестиваль "Вкусы России"
В Москве с 7 по 16 июля пройдет гастрономический фестиваль "Вкусы России"
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Гастрономический фестиваль "Вкусы России" пройдет с 7 по 16 июля в Москве, соответствующие баннеры появились в столице.
Как сообщается на сайте
фестиваля, более 300 региональных производителей продуктов питания из 70 регионов России
примут участие в фестивале, продукцию можно будет попробовать на Манежной площади с 7 по 16 июля.
Фестиваль пройдет во второй раз, и на нем будут представлены участники Национального конкурса региональных брендов продуктов питания "Вкусы России", который проводился в 2020 и 2021 годах. Например, ставропольские яблоки, дагестанская баранина, томское кедровое молоко и подмосковные сыры.
Кроме того, гостей ждет насыщенная мультикультурная программа: мастер-классы и выступления артистов со всех уголков России.
Названы лучшие объекты гастрономического туризма России