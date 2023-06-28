https://ria.ru/20230628/festival-1880857932.html

В Москве пройдет гастрономический фестиваль "Вкусы России"

В Москве пройдет гастрономический фестиваль "Вкусы России" - РИА Новости, 28.06.2023

В Москве пройдет гастрономический фестиваль "Вкусы России"

Гастрономический фестиваль "Вкусы России" пройдет с 7 по 16 июля в Москве, соответствующие баннеры появились в столице. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T13:21

2023-06-28T13:21

2023-06-28T13:22

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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Гастрономический фестиваль "Вкусы России" пройдет с 7 по 16 июля в Москве, соответствующие баннеры появились в столице. Как сообщается на сайте фестиваля, более 300 региональных производителей продуктов питания из 70 регионов России примут участие в фестивале, продукцию можно будет попробовать на Манежной площади с 7 по 16 июля. Фестиваль пройдет во второй раз, и на нем будут представлены участники Национального конкурса региональных брендов продуктов питания "Вкусы России", который проводился в 2020 и 2021 годах. Например, ставропольские яблоки, дагестанская баранина, томское кедровое молоко и подмосковные сыры.Кроме того, гостей ждет насыщенная мультикультурная программа: мастер-классы и выступления артистов со всех уголков России.

https://ria.ru/20230605/gastroturizm-1876167749.html

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, москва, еда - туризм