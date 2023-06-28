https://ria.ru/20230628/evropa-1880818289.html

В Китае отрезвили хвастающуюся отказом от России Европу

В Китае отрезвили хвастающуюся отказом от России Европу - РИА Новости, 28.06.2023

В Китае отрезвили хвастающуюся отказом от России Европу

Европа хвастается экономической устойчивостью, однако она основана лишь на показателях южных стран региона, которым все же далеко до финансовой устойчивости,... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T07:05

2023-06-28T07:05

2023-06-28T15:08

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Европа хвастается экономической устойчивостью, однако она основана лишь на показателях южных стран региона, которым все же далеко до финансовой устойчивости, пишет в статье для издания "Хуаньцю шибао" научный сотрудник Китайской академии современных международных отношений Дун Ифань."В последнее время, по мере того, как цены на энергоносители в регионе начали снижаться, в западном сообществе зазвучали голоса, что "устойчивость европейской экономики превзошла самые смелые ожидания". Они говорят о том, что ЕС и крупные державы континента не впали в рецессию и могут "выжить и без России". Они занимаются хвастовством и раздувают стратегическое противостояние, а страдает из-за этого экономика", — пишет аналитик.По его мнению, не стоит забывать, что Германия, локомотив всего блока, и ЕС уже заплатили за "устойчивость" огромную цену: они пострадали от резкого роста цен, сокращения производства и снижения потребительского спроса. Кроме того, повсеместно сталкиваются с серьезным кризисом стоимости жизни и "широко разрекламированные" в европейских СМИ страны Южной Европы.Как отметил Дун, ранее в одном из региональных СМИ была опубликована статья, согласно которой южноевропейские страны перед лицом текущего общего экономического и ценового кризиса продемонстрировали большую устойчивость, чем Германия. При этом основной аргумент, по его словам, основан на низких показателях ФРГ: немецкая экономика ушла в техническую рецессию, в то время как в Южной Европе наблюдался рост ВВП.Эти данные отражают то, что Германия, образцовая экономика ЕС и пример для подражания в решении финансовых и инфляционных проблем, сейчас сталкивается с беспрецедентными трудностями, пишет аналитик. Кроме того, ситуацию в странах Южной Европы сложно назвать мощным подъемом, и, если судить по другой информации, некоторым экономикам этой части Европы до сих пор еще далеко до устойчивости."Поэтому, когда в европейском и международном обществе говорят, что "у Южной Европы прекрасные показатели", боюсь, нужно как можно скорее снять розовые очки, чтобы докопаться до сути и задуматься о первопричинах нынешнего европейского кризиса и слабого восстановления глобальной экономики", — указал Дун. Континенту стоит подумать о том, какие рациональные и объективные коррективы следует внести в свою политику, чтобы выбраться из трясины рецессии, резюмировал автор.Запад усилил санкционное давление на Москву из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230608/euro-1876972523.html

https://ria.ru/20230609/germany-1877101257.html

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в мире, европа, германия, россия, евросоюз