https://ria.ru/20230628/emirates-1880818476.html

Emirates за 20 лет полетов в Россию перевезла примерно два населения Дубая

Emirates за 20 лет полетов в Россию перевезла примерно два населения Дубая - РИА Новости, 28.06.2023

Emirates за 20 лет полетов в Россию перевезла примерно два населения Дубая

Эмиратская авиакомпания Emirates за 20 лет полетов в Россию перевезла более 7,9 миллиона человек, что сопоставимо с удвоенным населением Дубая, сообщили РИА... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T07:08

2023-06-28T07:08

2023-06-28T07:08

дубай

россия

москва

emirates

домодедово (аэропорт)

пулково (аэропорт)

airbus a380

boeing 777-200

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Эмиратская авиакомпания Emirates за 20 лет полетов в Россию перевезла более 7,9 миллиона человек, что сопоставимо с удвоенным населением Дубая, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Emirates ... отмечает 20-летие полетов в Россию, которые начались 1 июля 2003 года. С момента их открытия авиакомпания перевезла свыше 7,89 миллиона пассажиров на более чем 29 тысячах рейсах между Дубаем и Россией", - рассказали в пресс-службе. При этом, согласно открытым данным, всего в Дубае проживает 3,6 миллиона человек. На сегодняшний день авиакомпания выполняет из России 28 прямых рейсов в неделю на широкофюзеляжных самолетах: три раза в день из московского аэропорта "Домодедово" на Airbus A380 и один раз в день из петербургского "Пулково" на Boeing 777-300ER. Дубай, отмечает пресс-служба, регулярно входит в число самых популярных зарубежных направлений этих аэропортов. Как сообщили в пресс-службе, за последние два десятилетия Emirates Skycargo (грузовое подразделение компании) перевезла более чем 255 тысяч тонн грузов и почты в Россию и из России. В их число входят фармацевтические товары, такие как вакцины, лабораторные и диагностические реагенты и химикаты, медицинское оборудование, широкий спектр скоропортящихся товаров и продуктов. 3 июля 2003 года в Москву прибыл самый первый импортируемый груз – 70 килограммов дипломатической почты из Абу-Даби", - отмечает компания. В том же месяце на борту Emirates из Москвы в Дубай был направлен первый экспортируемый груз – 4 968 килограммов водки российского производства для продажи в Dubai Duty Free. В ноябре 2012 года Emirates Skycargo приступила к выполнению регулярных грузовых рейсов по маршруту Дубай - Москва - Франкфурт на борту грузового самолета Boeing 777-200F. Они внесли большой вклад в развитие международной торговли и расширили экономические возможности между ключевыми рынками, отмечает перевозчик. "На протяжении пандемии COVID-19 Emirates Skycargo осуществляла дополнительные еженедельные рейсы в международный аэропорт "Шереметьево" на Boeing 777-300ER с жизненно необходимыми товарами на борту, чтобы поддерживать неразрывность цепей поставок на фоне глобальных проблем", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230628/kaliningrad-1880805385.html

дубай

россия

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