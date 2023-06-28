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Минск продлил эмбарго на ввоз продуктов из недружественных стран - РИА Новости, 28.06.2023
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15:08 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/embargo-1880915650.html
Минск продлил эмбарго на ввоз продуктов из недружественных стран
Минск продлил эмбарго на ввоз продуктов из недружественных стран - РИА Новости, 28.06.2023
Минск продлил эмбарго на ввоз продуктов из недружественных стран
Белоруссия решила продлить до конца 2023 года эмбарго на ввоз из стран, применяющих к Минску санкции, отдельных видов сельскохозяйственной и продовольственной... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T15:08
2023-06-28T15:08
экономика
белоруссия
минск
литва
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МИНСК, 28 июн – РИА Новости. Белоруссия решила продлить до конца 2023 года эмбарго на ввоз из стран, применяющих к Минску санкции, отдельных видов сельскохозяйственной и продовольственной продукции, сообщила в среду пресс-служба правительства республики в телеграм-канале ведомства."Продлен срок действия запрета на ввоз из недружественных стран отдельных видов сельскохозяйственной и продовольственной продукции. Соответствующее постановление подписал премьер. Запрет продлен до 31 декабря 2023 года включительно", - говорится в сообщении пресс-службы.Отмечается, что документ в том числе предусматривает сохранение запрета на ввоз из недружественных стран яблок, кроме периода с 1 по 31 июля, а также введение запрета на ввоз из Литвы и Польши пива и слабоалкогольных напитков с учетом производства аналогичной продукции в Белоруссии в достаточных объемах. Белоруссия с 1 января 2022 года на полгода ввела продовольственное эмбарго в отношении более 20 групп продовольственных товаров из ряда западных стран, которые ранее ввели санкции по отношению к Минску. Вместе с тем постановление правительства Белоруссии содержит ряд изъятий и исключений. Позже власти заявляли, что введенное Минском эмбарго не повлияло негативно на потребительский рынок Белоруссии ни в плане ассортимента, ни в плане цен. Решение впоследствии продлевалось и незначительно корректировалось, в том числе в декабре прошлого года Белоруссия продлила эмбарго до 30 июня.
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экономика, белоруссия, минск, литва
Экономика, Белоруссия, Минск, Литва
Минск продлил эмбарго на ввоз продуктов из недружественных стран

Белоруссия продлила до конца года эмбарго на ввоз продуктов из недружественных из стран

© РИА Новости / Ю. Иванов | Перейти в медиабанкДом Правительства Белоруссии
Дом Правительства Белоруссии - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Ю. Иванов
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Дом Правительства Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 28 июн – РИА Новости. Белоруссия решила продлить до конца 2023 года эмбарго на ввоз из стран, применяющих к Минску санкции, отдельных видов сельскохозяйственной и продовольственной продукции, сообщила в среду пресс-служба правительства республики в телеграм-канале ведомства.
«
"Продлен срок действия запрета на ввоз из недружественных стран отдельных видов сельскохозяйственной и продовольственной продукции. Соответствующее постановление подписал премьер. Запрет продлен до 31 декабря 2023 года включительно", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что документ в том числе предусматривает сохранение запрета на ввоз из недружественных стран яблок, кроме периода с 1 по 31 июля, а также введение запрета на ввоз из Литвы и Польши пива и слабоалкогольных напитков с учетом производства аналогичной продукции в Белоруссии в достаточных объемах.
Белоруссия с 1 января 2022 года на полгода ввела продовольственное эмбарго в отношении более 20 групп продовольственных товаров из ряда западных стран, которые ранее ввели санкции по отношению к Минску. Вместе с тем постановление правительства Белоруссии содержит ряд изъятий и исключений. Позже власти заявляли, что введенное Минском эмбарго не повлияло негативно на потребительский рынок Белоруссии ни в плане ассортимента, ни в плане цен. Решение впоследствии продлевалось и незначительно корректировалось, в том числе в декабре прошлого года Белоруссия продлила эмбарго до 30 июня.
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