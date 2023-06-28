Минск продлил эмбарго на ввоз продуктов из недружественных стран
Белоруссия продлила до конца года эмбарго на ввоз продуктов из недружественных из стран
Дом Правительства Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 28 июн – РИА Новости. Белоруссия решила продлить до конца 2023 года эмбарго на ввоз из стран, применяющих к Минску санкции, отдельных видов сельскохозяйственной и продовольственной продукции, сообщила в среду пресс-служба правительства республики в телеграм-канале ведомства.
«
"Продлен срок действия запрета на ввоз из недружественных стран отдельных видов сельскохозяйственной и продовольственной продукции. Соответствующее постановление подписал премьер. Запрет продлен до 31 декабря 2023 года включительно", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что документ в том числе предусматривает сохранение запрета на ввоз из недружественных стран яблок, кроме периода с 1 по 31 июля, а также введение запрета на ввоз из Литвы и Польши пива и слабоалкогольных напитков с учетом производства аналогичной продукции в Белоруссии в достаточных объемах.
Белоруссия с 1 января 2022 года на полгода ввела продовольственное эмбарго в отношении более 20 групп продовольственных товаров из ряда западных стран, которые ранее ввели санкции по отношению к Минску. Вместе с тем постановление правительства Белоруссии содержит ряд изъятий и исключений. Позже власти заявляли, что введенное Минском эмбарго не повлияло негативно на потребительский рынок Белоруссии ни в плане ассортимента, ни в плане цен. Решение впоследствии продлевалось и незначительно корректировалось, в том числе в декабре прошлого года Белоруссия продлила эмбарго до 30 июня.