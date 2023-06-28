https://ria.ru/20230628/embargo-1880915650.html

Минск продлил эмбарго на ввоз продуктов из недружественных стран

Минск продлил эмбарго на ввоз продуктов из недружественных стран - РИА Новости, 28.06.2023

Минск продлил эмбарго на ввоз продуктов из недружественных стран

Белоруссия решила продлить до конца 2023 года эмбарго на ввоз из стран, применяющих к Минску санкции, отдельных видов сельскохозяйственной и продовольственной... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T15:08

2023-06-28T15:08

2023-06-28T15:08

экономика

белоруссия

минск

литва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/57935/41/579354101_0:0:2973:1673_1920x0_80_0_0_bbb55f3333d42a502c0000a24d9d8428.jpg

МИНСК, 28 июн – РИА Новости. Белоруссия решила продлить до конца 2023 года эмбарго на ввоз из стран, применяющих к Минску санкции, отдельных видов сельскохозяйственной и продовольственной продукции, сообщила в среду пресс-служба правительства республики в телеграм-канале ведомства."Продлен срок действия запрета на ввоз из недружественных стран отдельных видов сельскохозяйственной и продовольственной продукции. Соответствующее постановление подписал премьер. Запрет продлен до 31 декабря 2023 года включительно", - говорится в сообщении пресс-службы.Отмечается, что документ в том числе предусматривает сохранение запрета на ввоз из недружественных стран яблок, кроме периода с 1 по 31 июля, а также введение запрета на ввоз из Литвы и Польши пива и слабоалкогольных напитков с учетом производства аналогичной продукции в Белоруссии в достаточных объемах. Белоруссия с 1 января 2022 года на полгода ввела продовольственное эмбарго в отношении более 20 групп продовольственных товаров из ряда западных стран, которые ранее ввели санкции по отношению к Минску. Вместе с тем постановление правительства Белоруссии содержит ряд изъятий и исключений. Позже власти заявляли, что введенное Минском эмбарго не повлияло негативно на потребительский рынок Белоруссии ни в плане ассортимента, ни в плане цен. Решение впоследствии продлевалось и незначительно корректировалось, в том числе в декабре прошлого года Белоруссия продлила эмбарго до 30 июня.

https://ria.ru/20230101/zameschenie-1842775318.html

белоруссия

минск

литва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, белоруссия, минск, литва