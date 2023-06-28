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РЭЦ в 2022 году удвоил поддержку экспорта в Белоруссию до $1,7 млрд - РИА Новости, 28.06.2023
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13:57 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/eksport-1880894352.html
РЭЦ в 2022 году удвоил поддержку экспорта в Белоруссию до $1,7 млрд
РЭЦ в 2022 году удвоил поддержку экспорта в Белоруссию до $1,7 млрд - РИА Новости, 28.06.2023
РЭЦ в 2022 году удвоил поддержку экспорта в Белоруссию до $1,7 млрд
Группа Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) в 2022 году увеличила объемы поддержанного экспорта в Белоруссию вдвое, до 1,7 миллиарда долларов, сообщает... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T13:57
2023-06-28T13:57
российский экспортный центр (рэц)
экономика
белоруссия
россия
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Группа Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) в 2022 году увеличила объемы поддержанного экспорта в Белоруссию вдвое, до 1,7 миллиарда долларов, сообщает центр."По итогам 2022 года Группа РЭЦ оказала финансовую и нефинансовую поддержку более чем 1,5 тысячи экспортерам в Белоруссию, общий объем поддержанного экспорта удвоился и составил 1,7 миллиарда долларов", - заявила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина на X Форуме регионов России и Белоруссии.По ее словам, сегодня "мы активно сотрудничаем с белорусскими банками и предприятиями, предоставляем связанное финансирование под экспортные поставки из России по более льготным, по сравнению с рыночными, условиям, страхуем экспортные проекты".Никишина отметила, что Россия давно и полностью перешла на расчеты в национальных валютах с Белоруссией, что снижает курсовые риски и экспортеров, и импортеров, а значит, помогает нарастить объемы российского экспорта и обеспечить приток инвестиций в республику.
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российский экспортный центр (рэц), экономика, белоруссия, россия
Российский экспортный центр (РЭЦ), Экономика, Белоруссия, Россия

РЭЦ в 2022 году удвоил поддержку экспорта в Белоруссию до $1,7 млрд

© AP Photo / Mark LennihanДолларовые купюры
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© AP Photo / Mark Lennihan
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Группа Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) в 2022 году увеличила объемы поддержанного экспорта в Белоруссию вдвое, до 1,7 миллиарда долларов, сообщает центр.
"По итогам 2022 года Группа РЭЦ оказала финансовую и нефинансовую поддержку более чем 1,5 тысячи экспортерам в Белоруссию, общий объем поддержанного экспорта удвоился и составил 1,7 миллиарда долларов", - заявила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина на X Форуме регионов России и Белоруссии.
По ее словам, сегодня "мы активно сотрудничаем с белорусскими банками и предприятиями, предоставляем связанное финансирование под экспортные поставки из России по более льготным, по сравнению с рыночными, условиям, страхуем экспортные проекты".
Никишина отметила, что Россия давно и полностью перешла на расчеты в национальных валютах с Белоруссией, что снижает курсовые риски и экспортеров, и импортеров, а значит, помогает нарастить объемы российского экспорта и обеспечить приток инвестиций в республику.
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