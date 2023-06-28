https://ria.ru/20230628/eksport-1880894352.html

РЭЦ в 2022 году удвоил поддержку экспорта в Белоруссию до $1,7 млрд

РЭЦ в 2022 году удвоил поддержку экспорта в Белоруссию до $1,7 млрд - РИА Новости, 28.06.2023

РЭЦ в 2022 году удвоил поддержку экспорта в Белоруссию до $1,7 млрд

Группа Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) в 2022 году увеличила объемы поддержанного экспорта в Белоруссию вдвое, до 1,7 миллиарда долларов, сообщает... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T13:57

2023-06-28T13:57

2023-06-28T13:57

российский экспортный центр (рэц)

экономика

белоруссия

россия

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Группа Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) в 2022 году увеличила объемы поддержанного экспорта в Белоруссию вдвое, до 1,7 миллиарда долларов, сообщает центр."По итогам 2022 года Группа РЭЦ оказала финансовую и нефинансовую поддержку более чем 1,5 тысячи экспортерам в Белоруссию, общий объем поддержанного экспорта удвоился и составил 1,7 миллиарда долларов", - заявила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина на X Форуме регионов России и Белоруссии.По ее словам, сегодня "мы активно сотрудничаем с белорусскими банками и предприятиями, предоставляем связанное финансирование под экспортные поставки из России по более льготным, по сравнению с рыночными, условиям, страхуем экспортные проекты".Никишина отметила, что Россия давно и полностью перешла на расчеты в национальных валютах с Белоруссией, что снижает курсовые риски и экспортеров, и импортеров, а значит, помогает нарастить объемы российского экспорта и обеспечить приток инвестиций в республику.

https://ria.ru/20230622/plan-1879848577.html

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), экономика, белоруссия, россия