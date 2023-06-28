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Лукашенко выразил заинтересованность в развитии ЕАЭС как единого целого - РИА Новости, 28.06.2023
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11:27 28.06.2023 (обновлено: 11:45 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/eaes-1880849705.html
Лукашенко выразил заинтересованность в развитии ЕАЭС как единого целого
Лукашенко выразил заинтересованность в развитии ЕАЭС как единого целого - РИА Новости, 28.06.2023
Лукашенко выразил заинтересованность в развитии ЕАЭС как единого целого
Союз Белоруссии и России не является закрытым клубом, Минск заинтересован в том, чтобы весь ЕАЭС развивался как единое целое, заявил президент Белоруссии... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T11:27
2023-06-28T11:45
белоруссия
россия
евразийский экономический союз
александр лукашенко
политика
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МИНСК, 28 июн – РИА Новости. Союз Белоруссии и России не является закрытым клубом, Минск заинтересован в том, чтобы весь ЕАЭС развивался как единое целое, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в видеообращении к участникам Х Форума регионов двух стран, который проходит в Уфе. "Сегодня форуму регионов Беларуси и России нужно выходить за рамки Союзного государства, активизировать сотрудничество с Содружеством Независимых Государств, ШОС, БРИКС, АСЕАН и всеми, кто готов с нами дружить и работать. Мы должны сделать площадку форума центром генерации межрегиональных идей, проектов, инициатив. Выступая, я часто говорю, что союз Беларуси и России – не закрытый клуб. Мы не объединяемся против кого бы то ни было. Скажу больше: белорусы и россияне заинтересованы в том, чтобы весь евразийский регион развивался как единое целое", - сказал белорусский лидер.Лукашенко отметил, что если западноевропейские партнеры вдруг решат поддерживать принцип всеобщего экономического равновесия и взаимовыгодного сотрудничества, то Минск и Москва не против совместных аналогичных мероприятий. "Все равно они придут к нам. Форум регионов – перспективная инициатива, которая вполне может выйти за пределы Беларуси и России. Мы будем рады видеть, в том числе и на этом мероприятии, как можно больше людей доброй воли, готовых к мирному созиданию, а не доминированию", - подчеркнул президент Белоруссии.
https://ria.ru/20230609/politika-1877294106.html
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белоруссия, россия, евразийский экономический союз, александр лукашенко, политика
Белоруссия, Россия, Евразийский экономический союз, Александр Лукашенко, Политика
Лукашенко выразил заинтересованность в развитии ЕАЭС как единого целого

Лукашенко: союз Белоруссии и России — не закрытый клуб, Минск за развитие всего ЕАЭС

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 28 июн – РИА Новости. Союз Белоруссии и России не является закрытым клубом, Минск заинтересован в том, чтобы весь ЕАЭС развивался как единое целое, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в видеообращении к участникам Х Форума регионов двух стран, который проходит в Уфе.
"Сегодня форуму регионов Беларуси и России нужно выходить за рамки Союзного государства, активизировать сотрудничество с Содружеством Независимых Государств, ШОС, БРИКС, АСЕАН и всеми, кто готов с нами дружить и работать. Мы должны сделать площадку форума центром генерации межрегиональных идей, проектов, инициатив. Выступая, я часто говорю, что союз Беларуси и России – не закрытый клуб. Мы не объединяемся против кого бы то ни было. Скажу больше: белорусы и россияне заинтересованы в том, чтобы весь евразийский регион развивался как единое целое", - сказал белорусский лидер.
Лукашенко отметил, что если западноевропейские партнеры вдруг решат поддерживать принцип всеобщего экономического равновесия и взаимовыгодного сотрудничества, то Минск и Москва не против совместных аналогичных мероприятий. "Все равно они придут к нам. Форум регионов – перспективная инициатива, которая вполне может выйти за пределы Беларуси и России. Мы будем рады видеть, в том числе и на этом мероприятии, как можно больше людей доброй воли, готовых к мирному созиданию, а не доминированию", - подчеркнул президент Белоруссии.
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БелоруссияРоссияЕвразийский экономический союзАлександр ЛукашенкоПолитика
 
 
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