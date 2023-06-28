Лукашенко выразил заинтересованность в развитии ЕАЭС как единого целого
Лукашенко: союз Белоруссии и России — не закрытый клуб, Минск за развитие всего ЕАЭС
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 28 июн – РИА Новости. Союз Белоруссии и России не является закрытым клубом, Минск заинтересован в том, чтобы весь ЕАЭС развивался как единое целое, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в видеообращении к участникам Х Форума регионов двух стран, который проходит в Уфе.
"Сегодня форуму регионов Беларуси и России нужно выходить за рамки Союзного государства, активизировать сотрудничество с Содружеством Независимых Государств, ШОС, БРИКС, АСЕАН и всеми, кто готов с нами дружить и работать. Мы должны сделать площадку форума центром генерации межрегиональных идей, проектов, инициатив. Выступая, я часто говорю, что союз Беларуси и России – не закрытый клуб. Мы не объединяемся против кого бы то ни было. Скажу больше: белорусы и россияне заинтересованы в том, чтобы весь евразийский регион развивался как единое целое", - сказал белорусский лидер.
Лукашенко отметил, что если западноевропейские партнеры вдруг решат поддерживать принцип всеобщего экономического равновесия и взаимовыгодного сотрудничества, то Минск и Москва не против совместных аналогичных мероприятий. "Все равно они придут к нам. Форум регионов – перспективная инициатива, которая вполне может выйти за пределы Беларуси и России. Мы будем рады видеть, в том числе и на этом мероприятии, как можно больше людей доброй воли, готовых к мирному созиданию, а не доминированию", - подчеркнул президент Белоруссии.