https://ria.ru/20230628/eaes-1880849705.html

Лукашенко выразил заинтересованность в развитии ЕАЭС как единого целого

Лукашенко выразил заинтересованность в развитии ЕАЭС как единого целого - РИА Новости, 28.06.2023

Лукашенко выразил заинтересованность в развитии ЕАЭС как единого целого

Союз Белоруссии и России не является закрытым клубом, Минск заинтересован в том, чтобы весь ЕАЭС развивался как единое целое, заявил президент Белоруссии... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T11:27

2023-06-28T11:27

2023-06-28T11:45

белоруссия

россия

евразийский экономический союз

александр лукашенко

политика

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МИНСК, 28 июн – РИА Новости. Союз Белоруссии и России не является закрытым клубом, Минск заинтересован в том, чтобы весь ЕАЭС развивался как единое целое, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в видеообращении к участникам Х Форума регионов двух стран, который проходит в Уфе. "Сегодня форуму регионов Беларуси и России нужно выходить за рамки Союзного государства, активизировать сотрудничество с Содружеством Независимых Государств, ШОС, БРИКС, АСЕАН и всеми, кто готов с нами дружить и работать. Мы должны сделать площадку форума центром генерации межрегиональных идей, проектов, инициатив. Выступая, я часто говорю, что союз Беларуси и России – не закрытый клуб. Мы не объединяемся против кого бы то ни было. Скажу больше: белорусы и россияне заинтересованы в том, чтобы весь евразийский регион развивался как единое целое", - сказал белорусский лидер.Лукашенко отметил, что если западноевропейские партнеры вдруг решат поддерживать принцип всеобщего экономического равновесия и взаимовыгодного сотрудничества, то Минск и Москва не против совместных аналогичных мероприятий. "Все равно они придут к нам. Форум регионов – перспективная инициатива, которая вполне может выйти за пределы Беларуси и России. Мы будем рады видеть, в том числе и на этом мероприятии, как можно больше людей доброй воли, готовых к мирному созиданию, а не доминированию", - подчеркнул президент Белоруссии.

https://ria.ru/20230609/politika-1877294106.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, россия, евразийский экономический союз, александр лукашенко, политика