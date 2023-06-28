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В центре Ростова-на-Дону две семьи устроили драку из-за невесты - РИА Новости, 28.06.2023
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15:12 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/draka-1880916508.html
В центре Ростова-на-Дону две семьи устроили драку из-за невесты
В центре Ростова-на-Дону две семьи устроили драку из-за невесты - РИА Новости, 28.06.2023
В центре Ростова-на-Дону две семьи устроили драку из-за невесты
Представители двух семей устроили массовую драку в ночь на 27 июня в центре Ростова-на-Дону из-за девушки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T15:12
2023-06-28T15:12
происшествия
ростов-на-дону
россия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июн – РИА Новости. Представители двух семей устроили массовую драку в ночь на 27 июня в центре Ростова-на-Дону из-за девушки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По его словам, в ночь на 27 июня "произошла массовая драка в центре Ростова" - в районе здания областного правительства. "Конфликт между двумя семьями цыган произошел из-за девушки. Они не поделили невесту", - рассказал собеседник агентства. Он заметил, что "это скорее потасовка была, а не драка". "Больше шума было. Пострадавших нет, никто ни на кого заявление не писал. То, что произошло, даже на административку не тянет", - пояснил источник. Как проинформировали в пресс-службе ГУМВД России по Ростовской области, в отдел полиции "поступило сообщение о нарушении общественного порядка на одной из улиц города". "Прибывшими на место полицейскими опрошены участники и очевидцы", - говорится в релизе. В полиции уточнили, что проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства и принято решение в соответствии с законодательством.
https://ria.ru/20230626/draka-1880541601.html
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происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область
В центре Ростова-на-Дону две семьи устроили драку из-за невесты

В центре Ростова-на-Дону две цыганские семьи устроили драку из-за невесты

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июн – РИА Новости. Представители двух семей устроили массовую драку в ночь на 27 июня в центре Ростова-на-Дону из-за девушки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, в ночь на 27 июня "произошла массовая драка в центре Ростова" - в районе здания областного правительства.
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"Конфликт между двумя семьями цыган произошел из-за девушки. Они не поделили невесту", - рассказал собеседник агентства.
Он заметил, что "это скорее потасовка была, а не драка". "Больше шума было. Пострадавших нет, никто ни на кого заявление не писал. То, что произошло, даже на административку не тянет", - пояснил источник.
Как проинформировали в пресс-службе ГУМВД России по Ростовской области, в отдел полиции "поступило сообщение о нарушении общественного порядка на одной из улиц города". "Прибывшими на место полицейскими опрошены участники и очевидцы", - говорится в релизе.
В полиции уточнили, что проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства и принято решение в соответствии с законодательством.
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