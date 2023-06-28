https://ria.ru/20230628/draka-1880916508.html

В центре Ростова-на-Дону две семьи устроили драку из-за невесты

В центре Ростова-на-Дону две семьи устроили драку из-за невесты - РИА Новости, 28.06.2023

В центре Ростова-на-Дону две семьи устроили драку из-за невесты

Представители двух семей устроили массовую драку в ночь на 27 июня в центре Ростова-на-Дону из-за девушки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T15:12

2023-06-28T15:12

2023-06-28T15:12

происшествия

ростов-на-дону

россия

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июн – РИА Новости. Представители двух семей устроили массовую драку в ночь на 27 июня в центре Ростова-на-Дону из-за девушки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По его словам, в ночь на 27 июня "произошла массовая драка в центре Ростова" - в районе здания областного правительства. "Конфликт между двумя семьями цыган произошел из-за девушки. Они не поделили невесту", - рассказал собеседник агентства. Он заметил, что "это скорее потасовка была, а не драка". "Больше шума было. Пострадавших нет, никто ни на кого заявление не писал. То, что произошло, даже на административку не тянет", - пояснил источник. Как проинформировали в пресс-службе ГУМВД России по Ростовской области, в отдел полиции "поступило сообщение о нарушении общественного порядка на одной из улиц города". "Прибывшими на место полицейскими опрошены участники и очевидцы", - говорится в релизе. В полиции уточнили, что проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства и принято решение в соответствии с законодательством.

https://ria.ru/20230626/draka-1880541601.html

https://ria.ru/20230608/konflikt-1877106609.html

ростов-на-дону

россия

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область