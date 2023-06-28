https://ria.ru/20230628/dozhdi-1880821653.html
Москвичей предупредили о неустойчивой погоде в среду
Москвичей предупредили о неустойчивой погоде в среду - РИА Новости, 28.06.2023
Москвичей предупредили о неустойчивой погоде в среду
Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, дожди и до плюс 22 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T08:15
2023-06-28T08:15
2023-06-28T08:15
погода
евгений тишковец
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150487/00/1504870051_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_122670ecae238236b44f189f8e0d0bef.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, дожди и до плюс 22 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик пояснил, что погода в среду в Москве обусловится влиянием циклона, центр которого раскручивается над Белоруссией. "Будет облачно, с неустойчивыми прояснениями, небольшой дождь, вечером ливень, ветер восточный 4-9 метров в секунду, порывистый. В Москве плюс 20-22 градусов, в Подмосковье плюс 18-23 градусов, что прохладнее, чем должно быть по многолетней климатической норме", - сказал Тишковец. Специалист добавил, что атмосферное давление при этом будет падать и составит 740 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20230628/iyul-1880804400.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150487/00/1504870051_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_cadc524196e4a08c2b624c62f496c702.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, евгений тишковец, москва
Погода, Евгений Тишковец, Москва
Москвичей предупредили о неустойчивой погоде в среду
Синоптик Тишковец: в Москве в среду ожидаются дожди и до плюс 22 градусов