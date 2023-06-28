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Москвичей предупредили о неустойчивой погоде в среду - РИА Новости, 28.06.2023
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08:15 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/dozhdi-1880821653.html
Москвичей предупредили о неустойчивой погоде в среду
Москвичей предупредили о неустойчивой погоде в среду - РИА Новости, 28.06.2023
Москвичей предупредили о неустойчивой погоде в среду
Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, дожди и до плюс 22 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T08:15
2023-06-28T08:15
погода
евгений тишковец
москва
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, дожди и до плюс 22 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик пояснил, что погода в среду в Москве обусловится влиянием циклона, центр которого раскручивается над Белоруссией. "Будет облачно, с неустойчивыми прояснениями, небольшой дождь, вечером ливень, ветер восточный 4-9 метров в секунду, порывистый. В Москве плюс 20-22 градусов, в Подмосковье плюс 18-23 градусов, что прохладнее, чем должно быть по многолетней климатической норме", - сказал Тишковец. Специалист добавил, что атмосферное давление при этом будет падать и составит 740 миллиметров ртутного столба.
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погода, евгений тишковец, москва
Погода, Евгений Тишковец, Москва
Москвичей предупредили о неустойчивой погоде в среду

Синоптик Тишковец: в Москве в среду ожидаются дожди и до плюс 22 градусов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПрохожие идут на Смоленской площади во время дождя в Москве
Прохожие идут на Смоленской площади во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Прохожие идут на Смоленской площади во время дождя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, дожди и до плюс 22 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик пояснил, что погода в среду в Москве обусловится влиянием циклона, центр которого раскручивается над Белоруссией.
"Будет облачно, с неустойчивыми прояснениями, небольшой дождь, вечером ливень, ветер восточный 4-9 метров в секунду, порывистый. В Москве плюс 20-22 градусов, в Подмосковье плюс 18-23 градусов, что прохладнее, чем должно быть по многолетней климатической норме", - сказал Тишковец.
Специалист добавил, что атмосферное давление при этом будет падать и составит 740 миллиметров ртутного столба.
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