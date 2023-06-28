https://ria.ru/20230628/dozhdi-1880821653.html

Москвичей предупредили о неустойчивой погоде в среду

Москвичей предупредили о неустойчивой погоде в среду - РИА Новости, 28.06.2023

Москвичей предупредили о неустойчивой погоде в среду

Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, дожди и до плюс 22 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T08:15

2023-06-28T08:15

2023-06-28T08:15

погода

евгений тишковец

москва

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, дожди и до плюс 22 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик пояснил, что погода в среду в Москве обусловится влиянием циклона, центр которого раскручивается над Белоруссией. "Будет облачно, с неустойчивыми прояснениями, небольшой дождь, вечером ливень, ветер восточный 4-9 метров в секунду, порывистый. В Москве плюс 20-22 градусов, в Подмосковье плюс 18-23 градусов, что прохладнее, чем должно быть по многолетней климатической норме", - сказал Тишковец. Специалист добавил, что атмосферное давление при этом будет падать и составит 740 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20230628/iyul-1880804400.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, евгений тишковец, москва