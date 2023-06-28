https://ria.ru/20230628/donetsk-1880993845.html

Два мирных жителя погибли в результате удара ВСУ из HIMARS по Донецку

Два мирных жителя погибли в результате удара ВСУ из HIMARS по Донецку - РИА Новости, 28.06.2023

Два мирных жителя погибли в результате удара ВСУ из HIMARS по Донецку

Два мирных жителя погибли в результате удара ВСУ по Кировскому району Донецка, сообщил РИА Новости представитель СЦКК в ДНР. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T21:12

2023-06-28T21:12

2023-06-28T21:46

донецк

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

кировский район

донецкая народная республика

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 28 июн — РИА Новости. Два мирных жителя погибли в результате удара ВСУ по Кировскому району Донецка, сообщил РИА Новости представитель СЦКК в ДНР."По предварительным данным, а также по характерным осколкам (шрапнель и ромбовидные осколки), удар был нанесен из РСЗО HIMARS. Также, по предварительным данным, два человека погибли на месте", — заявил собеседник агентства.По его словам, пострадали семь человек, в том числе пять детей: девочки 2008, 2009, 2005 и 2009 года рождения и мальчик 2006 года рождения. Всего украинские военные выпустили по Кировскому району три ракеты.Гибель горожан подтвердил в Telegram-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин. Он уточнил, что повреждено несколько многоквартирных домов.ВСУ начали обстреливать столицу Донецкой Народной Республики с самого утра. По данным СЦКК, в течение дня украинская армия открывала огонь по городу 16 раз.Кировский район Донецка расположен в юго-западной части города.

https://ria.ru/20230627/obstrel-1880793904.html

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донецкая народная республика

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донецк, алексей кулемзин (донецк), сцкк, кировский район, донецкая народная республика, вооруженные силы украины