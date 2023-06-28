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Два мирных жителя погибли в результате удара ВСУ из HIMARS по Донецку
Два мирных жителя погибли в результате удара ВСУ из HIMARS по Донецку - РИА Новости, 28.06.2023
Два мирных жителя погибли в результате удара ВСУ из HIMARS по Донецку
Два мирных жителя погибли в результате удара ВСУ по Кировскому району Донецка, сообщил РИА Новости представитель СЦКК в ДНР. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T21:12
2023-06-28T21:12
2023-06-28T21:46
донецк
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
кировский район
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 июн — РИА Новости. Два мирных жителя погибли в результате удара ВСУ по Кировскому району Донецка, сообщил РИА Новости представитель СЦКК в ДНР."По предварительным данным, а также по характерным осколкам (шрапнель и ромбовидные осколки), удар был нанесен из РСЗО HIMARS. Также, по предварительным данным, два человека погибли на месте", — заявил собеседник агентства.По его словам, пострадали семь человек, в том числе пять детей: девочки 2008, 2009, 2005 и 2009 года рождения и мальчик 2006 года рождения. Всего украинские военные выпустили по Кировскому району три ракеты.Гибель горожан подтвердил в Telegram-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин. Он уточнил, что повреждено несколько многоквартирных домов.ВСУ начали обстреливать столицу Донецкой Народной Республики с самого утра. По данным СЦКК, в течение дня украинская армия открывала огонь по городу 16 раз.Кировский район Донецка расположен в юго-западной части города.
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Кировский район Донецка после обстрела
Кировский район Донецка после обстрела
2023-06-28T21:12
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донецк, алексей кулемзин (донецк), сцкк, кировский район, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Кировский район, Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Два мирных жителя погибли в результате удара ВСУ из HIMARS по Донецку
Два мирных жителя погибли в результате удара ВСУ из HIMARS по Кировскому району Донецка
ДОНЕЦК, 28 июн — РИА Новости. Два мирных жителя погибли в результате удара ВСУ по Кировскому району Донецка, сообщил РИА Новости представитель СЦКК в ДНР.
"По предварительным данным, а также по характерным осколкам (шрапнель и ромбовидные осколки), удар был нанесен из РСЗО HIMARS. Также, по предварительным данным, два человека погибли на месте", — заявил собеседник агентства.
По его словам, пострадали семь человек, в том числе пять детей: девочки 2008, 2009, 2005 и 2009 года рождения и мальчик 2006 года рождения. Всего украинские военные выпустили по Кировскому району три ракеты.
Гибель горожан подтвердил в Telegram-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин
. Он уточнил, что повреждено несколько многоквартирных домов.
При обстреле Донецка погибла женщина
ВСУ начали обстреливать столицу Донецкой Народной Республики с самого утра. По данным СЦКК, в течение дня украинская армия открывала огонь по городу 16 раз.
Кировский район Донецка расположен в юго-западной части города.