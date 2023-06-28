Рейтинг@Mail.ru
Два мирных жителя погибли в результате удара ВСУ из HIMARS по Донецку - РИА Новости, 28.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:12 28.06.2023 (обновлено: 21:46 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/donetsk-1880993845.html
Два мирных жителя погибли в результате удара ВСУ из HIMARS по Донецку
Два мирных жителя погибли в результате удара ВСУ из HIMARS по Донецку - РИА Новости, 28.06.2023
Два мирных жителя погибли в результате удара ВСУ из HIMARS по Донецку
Два мирных жителя погибли в результате удара ВСУ по Кировскому району Донецка, сообщил РИА Новости представитель СЦКК в ДНР. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T21:12
2023-06-28T21:46
донецк
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
кировский район
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1c/1880996920_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4c75189086d6a7020bb9a4448a546b4e.jpg
ДОНЕЦК, 28 июн — РИА Новости. Два мирных жителя погибли в результате удара ВСУ по Кировскому району Донецка, сообщил РИА Новости представитель СЦКК в ДНР."По предварительным данным, а также по характерным осколкам (шрапнель и ромбовидные осколки), удар был нанесен из РСЗО HIMARS. Также, по предварительным данным, два человека погибли на месте", — заявил собеседник агентства.По его словам, пострадали семь человек, в том числе пять детей: девочки 2008, 2009, 2005 и 2009 года рождения и мальчик 2006 года рождения. Всего украинские военные выпустили по Кировскому району три ракеты.Гибель горожан подтвердил в Telegram-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин. Он уточнил, что повреждено несколько многоквартирных домов.ВСУ начали обстреливать столицу Донецкой Народной Республики с самого утра. По данным СЦКК, в течение дня украинская армия открывала огонь по городу 16 раз.Кировский район Донецка расположен в юго-западной части города.
https://ria.ru/20230627/obstrel-1880793904.html
донецк
кировский район
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кировский район Донецка после обстрела
Кировский район Донецка после обстрела
2023-06-28T21:12
true
PT0M09S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1c/1880996920_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_731599a0da6b33ae249ed188aaa98a0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, алексей кулемзин (донецк), сцкк, кировский район, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Кировский район, Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Два мирных жителя погибли в результате удара ВСУ из HIMARS по Донецку

Два мирных жителя погибли в результате удара ВСУ из HIMARS по Кировскому району Донецка

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 июн — РИА Новости. Два мирных жителя погибли в результате удара ВСУ по Кировскому району Донецка, сообщил РИА Новости представитель СЦКК в ДНР.
"По предварительным данным, а также по характерным осколкам (шрапнель и ромбовидные осколки), удар был нанесен из РСЗО HIMARS. Также, по предварительным данным, два человека погибли на месте", — заявил собеседник агентства.
По его словам, пострадали семь человек, в том числе пять детей: девочки 2008, 2009, 2005 и 2009 года рождения и мальчик 2006 года рождения. Всего украинские военные выпустили по Кировскому району три ракеты.
Гибель горожан подтвердил в Telegram-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин. Он уточнил, что повреждено несколько многоквартирных домов.
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
При обстреле Донецка погибла женщина
27 июня, 21:16
ВСУ начали обстреливать столицу Донецкой Народной Республики с самого утра. По данным СЦКК, в течение дня украинская армия открывала огонь по городу 16 раз.
Кировский район Донецка расположен в юго-западной части города.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:13
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.06.2023 Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)СЦКККировский районДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала