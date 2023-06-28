https://ria.ru/20230628/donetsk-1880833792.html

При обстреле ВСУ Донецка повреждена школа

При обстреле ВСУ Донецка повреждена школа - РИА Новости, 28.06.2023

При обстреле ВСУ Донецка повреждена школа

Школа в Петровском районе Донецка повреждена в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T10:10

2023-06-28T10:10

2023-06-28T10:10

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 28 июн – РИА Новости. Школа в Петровском районе Донецка повреждена в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале. "В результате обстрела Петровского района повреждено остекление школы № 114", - написал Кулемзин.Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230627/obstrel-1880793904.html

донецк

донецкая народная республика

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Влада Копылова

донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)