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При обстреле ВСУ Донецка повреждена школа - РИА Новости, 28.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:10 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/donetsk-1880833792.html
При обстреле ВСУ Донецка повреждена школа
При обстреле ВСУ Донецка повреждена школа - РИА Новости, 28.06.2023
При обстреле ВСУ Донецка повреждена школа
Школа в Петровском районе Донецка повреждена в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T10:10
2023-06-28T10:10
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 28 июн – РИА Новости. Школа в Петровском районе Донецка повреждена в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале. "В результате обстрела Петровского района повреждено остекление школы № 114", - написал Кулемзин.Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230627/obstrel-1880793904.html
донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк)
При обстреле ВСУ Донецка повреждена школа

В Петровском районе Донецка повреждена школа при обстреле украинскими войсками

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 июн – РИА Новости. Школа в Петровском районе Донецка повреждена в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале.
"В результате обстрела Петровского района повреждено остекление школы № 114", - написал Кулемзин.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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