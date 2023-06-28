https://ria.ru/20230628/donetsk-1880825381.html
ВСУ выпустили по Донецку 11 снарядов за пять минут
ВСУ выпустили по Донецку 11 снарядов за пять минут - РИА Новости, 28.06.2023
ВСУ выпустили по Донецку 11 снарядов за пять минут
Украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив 11 снарядов за пять минут, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T09:08
2023-06-28T09:08
2023-06-28T09:08
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецк
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 28 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив 11 снарядов за пять минут, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении.Кроме того, в 8.45 было выпущено еще пять снарядов такого же калибра по Куйбышевскому району города.
https://ria.ru/20230628/vsu-1880822498.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, донецк, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецк, Украина, Донецкая Народная Республика
ВСУ выпустили по Донецку 11 снарядов за пять минут
ВСУ выпустили 11 снарядов за пять минут по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка