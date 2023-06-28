https://ria.ru/20230628/donetsk-1880825381.html

ВСУ выпустили по Донецку 11 снарядов за пять минут

ВСУ выпустили по Донецку 11 снарядов за пять минут - РИА Новости, 28.06.2023

ВСУ выпустили по Донецку 11 снарядов за пять минут

Украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив 11 снарядов за пять минут, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T09:08

2023-06-28T09:08

2023-06-28T09:08

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецк

украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 28 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив 11 снарядов за пять минут, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении.Кроме того, в 8.45 было выпущено еще пять снарядов такого же калибра по Куйбышевскому району города.

https://ria.ru/20230628/vsu-1880822498.html

донецк

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, донецк, украина, донецкая народная республика