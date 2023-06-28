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ВСУ выпустили по Донецку 11 снарядов за пять минут - РИА Новости, 28.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:08 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/donetsk-1880825381.html
ВСУ выпустили по Донецку 11 снарядов за пять минут
ВСУ выпустили по Донецку 11 снарядов за пять минут - РИА Новости, 28.06.2023
ВСУ выпустили по Донецку 11 снарядов за пять минут
Украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив 11 снарядов за пять минут, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T09:08
2023-06-28T09:08
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецк
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 28 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив 11 снарядов за пять минут, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении.Кроме того, в 8.45 было выпущено еще пять снарядов такого же калибра по Куйбышевскому району города.
https://ria.ru/20230628/vsu-1880822498.html
донецк
украина
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вооруженные силы украины, донецк, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецк, Украина, Донецкая Народная Республика
ВСУ выпустили по Донецку 11 снарядов за пять минут

ВСУ выпустили 11 снарядов за пять минут по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Куйбышевского района Донецка
Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив 11 снарядов за пять минут, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении.
Кроме того, в 8.45 было выпущено еще пять снарядов такого же калибра по Куйбышевскому району города.
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Вчера, 08:34
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
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