https://ria.ru/20230628/donbass-1880882419.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 28.06.2023
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска в 12.35 выпустили четыре ракеты из РСЗО по Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T13:13
2023-06-28T13:13
2023-06-28T13:14
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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Украинские войска в 12.35 выпустили четыре ракеты из РСЗО по Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.35 – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в городе находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20230628/donetsk-1880879830.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк
В мире, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Ясиноватой четыре ракеты из РСЗО