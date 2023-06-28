https://ria.ru/20230628/donbass-1880882419.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 28.06.2023

Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Украинские войска в 12.35 выпустили четыре ракеты из РСЗО по Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T13:13

2023-06-28T13:13

2023-06-28T13:14

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Украинские войска в 12.35 выпустили четыре ракеты из РСЗО по Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.35 – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в городе находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20230628/donetsk-1880879830.html

https://ria.ru/20230628/pologi-1880849815.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк