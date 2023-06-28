https://ria.ru/20230628/dolgi-1880904990.html

ГД ввела временный мораторий на взыскание долгов с жителей новых регионов

ГД ввела временный мораторий на взыскание долгов с жителей новых регионов - РИА Новости, 28.06.2023

ГД ввела временный мораторий на взыскание долгов с жителей новых регионов

Госдума приняла закон, запрещающий до 2026 года взыскивать просроченные долги с жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T14:26

2023-06-28T14:26

2023-06-28T14:26

экономика

россия

луганская народная республика

запорожская область

госдума рф

донецкая народная республика

общество

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Госдума приняла закон, запрещающий до 2026 года взыскивать просроченные долги с жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей по кредитам и займам, взятым в банках или микрофинансовых организациях. Документ в целях защиты прав и законных интересов жителей этих четырех новых регионов России запрещает до 1 января 2026 года деятельность по возврату их просроченной задолженности по обязательствам, возникшим до 30 сентября 2022 года. Причем этот запрет касается лишь задолженности физлиц перед профессиональными кредиторами, то есть кредитными и микрофинансовыми организациями. Он не будет распространяться на долги между физлицами (в пределах 50 тысяч рублей), а также на долги за жилищно-коммунальные услуги и по займам индивидуальных предпринимателей. Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования. В соответствии с действующим законодательством, со дня принятия в РФ и образования в ее составе четырех новых субъектов и до 2026 года действует переходный период для интеграции этих новых регионов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России.

https://ria.ru/20230625/sez-1880314551.html

россия

луганская народная республика

запорожская область

донецкая народная республика

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экономика, россия, луганская народная республика, запорожская область, госдума рф, донецкая народная республика, общество