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ГД ввела временный мораторий на взыскание долгов с жителей новых регионов - РИА Новости, 28.06.2023
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14:26 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/dolgi-1880904990.html
ГД ввела временный мораторий на взыскание долгов с жителей новых регионов
ГД ввела временный мораторий на взыскание долгов с жителей новых регионов - РИА Новости, 28.06.2023
ГД ввела временный мораторий на взыскание долгов с жителей новых регионов
Госдума приняла закон, запрещающий до 2026 года взыскивать просроченные долги с жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T14:26
2023-06-28T14:26
экономика
россия
луганская народная республика
запорожская область
госдума рф
донецкая народная республика
общество
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Госдума приняла закон, запрещающий до 2026 года взыскивать просроченные долги с жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей по кредитам и займам, взятым в банках или микрофинансовых организациях. Документ в целях защиты прав и законных интересов жителей этих четырех новых регионов России запрещает до 1 января 2026 года деятельность по возврату их просроченной задолженности по обязательствам, возникшим до 30 сентября 2022 года. Причем этот запрет касается лишь задолженности физлиц перед профессиональными кредиторами, то есть кредитными и микрофинансовыми организациями. Он не будет распространяться на долги между физлицами (в пределах 50 тысяч рублей), а также на долги за жилищно-коммунальные услуги и по займам индивидуальных предпринимателей. Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования. В соответствии с действующим законодательством, со дня принятия в РФ и образования в ее составе четырех новых субъектов и до 2026 года действует переходный период для интеграции этих новых регионов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России.
https://ria.ru/20230625/sez-1880314551.html
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луганская народная республика
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экономика, россия, луганская народная республика, запорожская область, госдума рф, донецкая народная республика, общество
Экономика, Россия, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Госдума РФ, Донецкая Народная Республика, Общество
ГД ввела временный мораторий на взыскание долгов с жителей новых регионов

Госдума запретила взыскивать долги по кредитам с жителей новых регионов до 2026 года

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России . Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Госдума приняла закон, запрещающий до 2026 года взыскивать просроченные долги с жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей по кредитам и займам, взятым в банках или микрофинансовых организациях.
Документ в целях защиты прав и законных интересов жителей этих четырех новых регионов России запрещает до 1 января 2026 года деятельность по возврату их просроченной задолженности по обязательствам, возникшим до 30 сентября 2022 года.
Причем этот запрет касается лишь задолженности физлиц перед профессиональными кредиторами, то есть кредитными и микрофинансовыми организациями. Он не будет распространяться на долги между физлицами (в пределах 50 тысяч рублей), а также на долги за жилищно-коммунальные услуги и по займам индивидуальных предпринимателей.
Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.
В соответствии с действующим законодательством, со дня принятия в РФ и образования в ее составе четырех новых субъектов и до 2026 года действует переходный период для интеграции этих новых регионов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России.
Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
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ЭкономикаРоссияЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьГосдума РФДонецкая Народная РеспубликаОбщество
 
 
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