https://ria.ru/20230628/dokumentalisty-1881005072.html
Российских документалистов пригласили в киноакадемию США
Российских документалистов пригласили в киноакадемию США - РИА Новости, 28.06.2023
Российских документалистов пригласили в киноакадемию США
Американская киноакадемия пригласила российских режиссеров Максима и Евгению Арбугаевых стать членами организации, сообщила киноакадемия США в среду. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T23:21
2023-06-28T23:21
2023-06-28T23:21
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Американская киноакадемия пригласила российских режиссеров Максима и Евгению Арбугаевых стать членами организации, сообщила киноакадемия США в среду. Как отмечает организация, приглашение было направлено 398 деятелям кино за их вклад в индустрию. "Академия рада приветствовать этих профессионалов... Они представляют выдающиеся таланты со всего мира во всех сферах киноиндустрии и сделали жизненно необходимый вклад в индустрию и для любителей кино по всему миру", - заявил президент киноакадемии Билл Крарер. В представленный киноакадемией список вошли режиссеры Арбугаевы, их пригласило отделение документалистики. Картина "Выход" якутских режиссеров брата и сестры Арбугаевых ранее попала в число претендентов кинопремии "Оскар" в номинации "Лучший короткометражный документальный фильм".
https://ria.ru/20230330/kino-1861647310.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, россия, киноакадемия сша
Культура, США, Россия, Киноакадемия США
Российских документалистов пригласили в киноакадемию США
Российских режиссеров-документалистов Арбугаевых пригласили стать членами киноакадемии США
ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Американская киноакадемия пригласила российских режиссеров Максима и Евгению Арбугаевых стать членами организации, сообщила киноакадемия США в среду.
Как отмечает организация, приглашение было направлено 398 деятелям кино за их вклад в индустрию.
«
"Академия рада приветствовать этих профессионалов... Они представляют выдающиеся таланты со всего мира во всех сферах киноиндустрии и сделали жизненно необходимый вклад в индустрию и для любителей кино по всему миру", - заявил президент киноакадемии Билл Крарер.
В представленный киноакадемией список вошли режиссеры Арбугаевы, их пригласило отделение документалистики.
Картина "Выход" якутских режиссеров брата и сестры Арбугаевых ранее попала в число претендентов кинопремии "Оскар" в номинации "Лучший короткометражный документальный фильм".
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