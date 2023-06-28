https://ria.ru/20230628/dokumentalisty-1881005072.html

Российских документалистов пригласили в киноакадемию США

Российских документалистов пригласили в киноакадемию США - РИА Новости, 28.06.2023

Российских документалистов пригласили в киноакадемию США

Американская киноакадемия пригласила российских режиссеров Максима и Евгению Арбугаевых стать членами организации, сообщила киноакадемия США в среду. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T23:21

2023-06-28T23:21

2023-06-28T23:21

культура

сша

россия

киноакадемия сша

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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Американская киноакадемия пригласила российских режиссеров Максима и Евгению Арбугаевых стать членами организации, сообщила киноакадемия США в среду. Как отмечает организация, приглашение было направлено 398 деятелям кино за их вклад в индустрию. "Академия рада приветствовать этих профессионалов... Они представляют выдающиеся таланты со всего мира во всех сферах киноиндустрии и сделали жизненно необходимый вклад в индустрию и для любителей кино по всему миру", - заявил президент киноакадемии Билл Крарер. В представленный киноакадемией список вошли режиссеры Арбугаевы, их пригласило отделение документалистики. Картина "Выход" якутских режиссеров брата и сестры Арбугаевых ранее попала в число претендентов кинопремии "Оскар" в номинации "Лучший короткометражный документальный фильм".

https://ria.ru/20230330/kino-1861647310.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, киноакадемия сша