Рейтинг@Mail.ru
Российских документалистов пригласили в киноакадемию США - РИА Новости, 28.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
23:21 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/dokumentalisty-1881005072.html
Российских документалистов пригласили в киноакадемию США
Российских документалистов пригласили в киноакадемию США - РИА Новости, 28.06.2023
Российских документалистов пригласили в киноакадемию США
Американская киноакадемия пригласила российских режиссеров Максима и Евгению Арбугаевых стать членами организации, сообщила киноакадемия США в среду. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T23:21
2023-06-28T23:21
культура
сша
россия
киноакадемия сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847268551_0:132:2183:1360_1920x0_80_0_0_08bf31e6f5eb61b6980634e9404668d5.jpg
ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Американская киноакадемия пригласила российских режиссеров Максима и Евгению Арбугаевых стать членами организации, сообщила киноакадемия США в среду. Как отмечает организация, приглашение было направлено 398 деятелям кино за их вклад в индустрию. "Академия рада приветствовать этих профессионалов... Они представляют выдающиеся таланты со всего мира во всех сферах киноиндустрии и сделали жизненно необходимый вклад в индустрию и для любителей кино по всему миру", - заявил президент киноакадемии Билл Крарер. В представленный киноакадемией список вошли режиссеры Арбугаевы, их пригласило отделение документалистики. Картина "Выход" якутских режиссеров брата и сестры Арбугаевых ранее попала в число претендентов кинопремии "Оскар" в номинации "Лучший короткометражный документальный фильм".
https://ria.ru/20230330/kino-1861647310.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847268551_0:0:2183:1638_1920x0_80_0_0_5968a1fd255f38f6774f2d34b065582f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, киноакадемия сша
Культура, США, Россия, Киноакадемия США
Российских документалистов пригласили в киноакадемию США

Российских режиссеров-документалистов Арбугаевых пригласили стать членами киноакадемии США

© Фото : Maxim Arbugaev/ВКонтактеМаксим Арбугаев
Максим Арбугаев - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© Фото : Maxim Arbugaev/ВКонтакте
Максим Арбугаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Американская киноакадемия пригласила российских режиссеров Максима и Евгению Арбугаевых стать членами организации, сообщила киноакадемия США в среду.
Как отмечает организация, приглашение было направлено 398 деятелям кино за их вклад в индустрию.
«
"Академия рада приветствовать этих профессионалов... Они представляют выдающиеся таланты со всего мира во всех сферах киноиндустрии и сделали жизненно необходимый вклад в индустрию и для любителей кино по всему миру", - заявил президент киноакадемии Билл Крарер.
В представленный киноакадемией список вошли режиссеры Арбугаевы, их пригласило отделение документалистики.
Картина "Выход" якутских режиссеров брата и сестры Арбугаевых ранее попала в число претендентов кинопремии "Оскар" в номинации "Лучший короткометражный документальный фильм".
Кадр из фильма Айта - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Феномен России: якутское кино покорило мир
30 марта, 08:00
 
КультураСШАРоссияКиноакадемия США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала