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Кандидатов на пост губернатора Подмосковья обязали раскрыть доходы в СМИ - РИА Новости, 28.06.2023
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19:59 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/dokhody-1880984058.html
Кандидатов на пост губернатора Подмосковья обязали раскрыть доходы в СМИ
Кандидатов на пост губернатора Подмосковья обязали раскрыть доходы в СМИ - РИА Новости, 28.06.2023
Кандидатов на пост губернатора Подмосковья обязали раскрыть доходы в СМИ
Все кандидаты на пост губернатора Подмосковья должны опубликовать в средствах массой информации сведения о своих доходах, а также об имуществе,... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T19:59
2023-06-28T19:59
политика
справки
московская область (подмосковье)
владимир путин
единая россия
лдпр
андрей воробьев
александр наумов
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Все кандидаты на пост губернатора Подмосковья должны опубликовать в средствах массой информации сведения о своих доходах, а также об имуществе, зарегистрированном на себя или членов семьи, сообщается в календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов губернатора Московской области, назначенных на 10 сентября 2023 года. "Передача в СМИ сведений о зарегистрированных кандидатах, а также сведений о доходах и об имуществе зарегистрированных кандидатов, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в объеме, установленном избирательной комиссией Московской области (после регистрации кандидата)", - отмечается в документе. На текущий момент известно о пяти кандидатах, подавших документы для участия в выборах. Самым первым посетил Мособлизбирком действующий губернатор региона Андрей Воробьев, выдвинутый московским областным региональным отделением Всероссийской политической партией "Единая Россия". Он пришел в избирательную комиссию 17 июня. Далее документы, согласно данным, опубликованным в официальном Telegram-канале Мособлизбиркома, на должность Губернатора Московской области представили Александр Наумов от московского областного отделения политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации", Кирилл Жигарев от московского областного отделения политической партии ЛДПР - либерально-демократической партии России и Анатолий Никитин от регионального отделения Социалистической политической партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Последним подал документы Борис Надеждин, выдвинутый региональным отделением Всероссийской политической партии "Гражданская инициатива" в Московской области. В 2023 году в открытом доступе не публиковались сведения о доходах действующего губернатора и других кандидатов на этот пост за прошлый год. Указ о приостановке публикации деклараций чиновников был опубликован 29 декабря. Президент ввел данные требования на период специальной военной операции. Как ранее сообщал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, указ президента РФ Владимира Путина о запрете размещать в интернете и передавать в СМИ данные о доходах чиновников, которые должны публиковаться по закону о противодействии коррупции, касается только тех, кто работает в новых регионах. В феврале Путин подписал закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном (обобщенном) виде без персональных данных с 1 марта 2023 года.
https://ria.ru/20230627/vstrecha-1880762397.html
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политика, справки, московская область (подмосковье), владимир путин, единая россия, лдпр, андрей воробьев, александр наумов, россия
Политика, Справки, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин, Единая Россия, ЛДПР, Андрей Воробьев, Александр Наумов, Россия
Кандидатов на пост губернатора Подмосковья обязали раскрыть доходы в СМИ

Кандидаты на пост губернатора Подмосковья должны опубликовать в СМИ сведения о доходах

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкБланк налоговой декларации на доходы физических лиц
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Все кандидаты на пост губернатора Подмосковья должны опубликовать в средствах массой информации сведения о своих доходах, а также об имуществе, зарегистрированном на себя или членов семьи, сообщается в календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов губернатора Московской области, назначенных на 10 сентября 2023 года.
"Передача в СМИ сведений о зарегистрированных кандидатах, а также сведений о доходах и об имуществе зарегистрированных кандидатов, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в объеме, установленном избирательной комиссией Московской области (после регистрации кандидата)", - отмечается в документе.
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На текущий момент известно о пяти кандидатах, подавших документы для участия в выборах. Самым первым посетил Мособлизбирком действующий губернатор региона Андрей Воробьев, выдвинутый московским областным региональным отделением Всероссийской политической партией "Единая Россия". Он пришел в избирательную комиссию 17 июня.
Далее документы, согласно данным, опубликованным в официальном Telegram-канале Мособлизбиркома, на должность Губернатора Московской области представили Александр Наумов от московского областного отделения политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации", Кирилл Жигарев от московского областного отделения политической партии ЛДПР - либерально-демократической партии России и Анатолий Никитин от регионального отделения Социалистической политической партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Последним подал документы Борис Надеждин, выдвинутый региональным отделением Всероссийской политической партии "Гражданская инициатива" в Московской области.
В 2023 году в открытом доступе не публиковались сведения о доходах действующего губернатора и других кандидатов на этот пост за прошлый год.
Указ о приостановке публикации деклараций чиновников был опубликован 29 декабря. Президент ввел данные требования на период специальной военной операции. Как ранее сообщал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, указ президента РФ Владимира Путина о запрете размещать в интернете и передавать в СМИ данные о доходах чиновников, которые должны публиковаться по закону о противодействии коррупции, касается только тех, кто работает в новых регионах. В феврале Путин подписал закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном (обобщенном) виде без персональных данных с 1 марта 2023 года.
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