Кандидатов на пост губернатора Подмосковья обязали раскрыть доходы в СМИ
Кандидаты на пост губернатора Подмосковья должны опубликовать в СМИ сведения о доходах
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкБланк налоговой декларации на доходы физических лиц
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Все кандидаты на пост губернатора Подмосковья должны опубликовать в средствах массой информации сведения о своих доходах, а также об имуществе, зарегистрированном на себя или членов семьи, сообщается в календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов губернатора Московской области, назначенных на 10 сентября 2023 года.
"Передача в СМИ сведений о зарегистрированных кандидатах, а также сведений о доходах и об имуществе зарегистрированных кандидатов, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в объеме, установленном избирательной комиссией Московской области (после регистрации кандидата)", - отмечается в документе.
На текущий момент известно о пяти кандидатах, подавших документы для участия в выборах. Самым первым посетил Мособлизбирком действующий губернатор региона Андрей Воробьев, выдвинутый московским областным региональным отделением Всероссийской политической партией "Единая Россия". Он пришел в избирательную комиссию 17 июня.
Далее документы, согласно данным, опубликованным в официальном Telegram-канале Мособлизбиркома, на должность Губернатора Московской области представили Александр Наумов от московского областного отделения политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации", Кирилл Жигарев от московского областного отделения политической партии ЛДПР - либерально-демократической партии России и Анатолий Никитин от регионального отделения Социалистической политической партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Последним подал документы Борис Надеждин, выдвинутый региональным отделением Всероссийской политической партии "Гражданская инициатива" в Московской области.
В 2023 году в открытом доступе не публиковались сведения о доходах действующего губернатора и других кандидатов на этот пост за прошлый год.
Указ о приостановке публикации деклараций чиновников был опубликован 29 декабря. Президент ввел данные требования на период специальной военной операции. Как ранее сообщал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, указ президента РФ Владимира Путина о запрете размещать в интернете и передавать в СМИ данные о доходах чиновников, которые должны публиковаться по закону о противодействии коррупции, касается только тех, кто работает в новых регионах. В феврале Путин подписал закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном (обобщенном) виде без персональных данных с 1 марта 2023 года.