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Дипломаты 16 стран знакомятся с потенциалом Мурманской области - РИА Новости, 28.06.2023
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Мурманская область
 
15:19 28.06.2023 (обновлено: 15:22 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/diplomaty-1880918154.html
Дипломаты 16 стран знакомятся с потенциалом Мурманской области
Дипломаты 16 стран знакомятся с потенциалом Мурманской области - РИА Новости, 28.06.2023
Дипломаты 16 стран знакомятся с потенциалом Мурманской области
Губернатор Андрей Чибис представил инвестпотенциал Мурманской области дипломатам из 16 иностранных государств, которые заинтересованы в том, чтобы налаживать... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T15:19
2023-06-28T15:22
мурманская область
экономика
мурманская область
россия
латинская америка
николай корчунов
андрей чибис
эдуардо вильегас мехиас
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МУРМАНСК, 28 июн – РИА Новости. Губернатор Андрей Чибис представил инвестпотенциал Мурманской области дипломатам из 16 иностранных государств, которые заинтересованы в том, чтобы налаживать сотрудничество по разным направлениям в северным российским регионом, сообщило министерство информационной политики Кольского Заполярья. Сообщается, что в Мурманскую область прибыли дипломаты из стран Латинской Америки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Глава региона Андрей Чибис представил им инвестпотенциал Кольского Заполярья. В мероприятии также приняли участие посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов, представители крупных компаний, осуществляющих деятельность в Арктической зоне РФ. "Думаю, что по итогам вашей поездки мы найдем новые точки взаимного роста и ниши для сотрудничества. Со своей стороны мы окажем необходимую поддержку бизнес-проектам, которые будут полезны для развития Мурманской области", – поприветствовал гостей Чибис, слова которого приводит мининформ. Среди преимуществ региона губернатор выделил прямой доступ в Мировой океан и на трассы Севморпути без прохождения международных проливов, близость к Санкт-Петербургу и Москве, глубоководный незамерзающий порт, развитую систему автодорог и железнодорожных путей. Глава региона познакомил гостей с такими крупными проектами, как "Комплексное развитие Мурманского транспортного узла", Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений компании "Новатэк", строительство терминала по перевалке минеральных удобрений "Тулома", создание контейнерного терминала и множество других. Губернатор отметил, что в Кольском Заполярье сосредоточены большие запасы редкоземельных запасов, в частности, лития, а также рассказал о предстоящей газификации региона. Чибис представил возможности рыбопромышленного комплекса, рассказал о развитии энергетики, в том числе зеленой, в регионе. Губернатор подчеркнул, что Мурманская область – лидер по количеству резидентов в Арктической зоне. "Посол Перу в Российской Федерации Хуан Хенаро дель Кампо Родригес отметил, что у Мурманской области масштабный потенциал и развитая инфраструктура. Он выразил уверенность, что инвесторы со всего мира заинтересуются нашим стратегическим регионом", - говорится в сообщении мининформа. Посол Колумбии Эктор Исидро Аренас Нейра отметил, что Россия активно участвует в Арктическом совете и выделил важность Арктики для развития всего мира. Посол Мексиканских Соединенных Штатов Эдуардо Вильегас Мехиас выразил уверенность в установлении связей для взаимодействия с Мурманской областью. В рамках рабочей поездки послы посетят производственные площадки российских предприятий, ознакомятся с основными достопримечательностями города Мурманска, побывают в поселках Рыбачий и Мурмаши. Мероприятие пройдет в рамках плана председательства России в Арктическом совете. Оператор событий председательства – фонд "Росконгресс". Деловая программа включает визиты дипломатов в Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС), штаб морских операций ФГУП "Атомфлот" и филиал ГМК "Норильский Никель".
https://ria.ru/20230623/chibis-1880043494.html
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экономика, мурманская область, россия, латинская америка, николай корчунов, андрей чибис, эдуардо вильегас мехиас, арктический совет, новатэк, атомфлот
Мурманская область, Экономика, Мурманская область, Россия, Латинская Америка, Николай Корчунов, Андрей Чибис, Эдуардо Вильегас Мехиас, Арктический совет, Новатэк, Атомфлот

Дипломаты 16 стран знакомятся с потенциалом Мурманской области

© РИА Новости / Павел ЛьвовВид на город Мурманск
Вид на город Мурманск - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Павел Львов
Вид на город Мурманск. Архивное фото
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МУРМАНСК, 28 июн – РИА Новости. Губернатор Андрей Чибис представил инвестпотенциал Мурманской области дипломатам из 16 иностранных государств, которые заинтересованы в том, чтобы налаживать сотрудничество по разным направлениям в северным российским регионом, сообщило министерство информационной политики Кольского Заполярья.
Сообщается, что в Мурманскую область прибыли дипломаты из стран Латинской Америки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Глава региона Андрей Чибис представил им инвестпотенциал Кольского Заполярья. В мероприятии также приняли участие посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов, представители крупных компаний, осуществляющих деятельность в Арктической зоне РФ.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
Андрей Чибис: будущее Арктики мы создаем уже сегодня
23 июня, 16:46
«
"Думаю, что по итогам вашей поездки мы найдем новые точки взаимного роста и ниши для сотрудничества. Со своей стороны мы окажем необходимую поддержку бизнес-проектам, которые будут полезны для развития Мурманской области", – поприветствовал гостей Чибис, слова которого приводит мининформ.
Среди преимуществ региона губернатор выделил прямой доступ в Мировой океан и на трассы Севморпути без прохождения международных проливов, близость к Санкт-Петербургу и Москве, глубоководный незамерзающий порт, развитую систему автодорог и железнодорожных путей. Глава региона познакомил гостей с такими крупными проектами, как "Комплексное развитие Мурманского транспортного узла", Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений компании "Новатэк", строительство терминала по перевалке минеральных удобрений "Тулома", создание контейнерного терминала и множество других.
Губернатор отметил, что в Кольском Заполярье сосредоточены большие запасы редкоземельных запасов, в частности, лития, а также рассказал о предстоящей газификации региона. Чибис представил возможности рыбопромышленного комплекса, рассказал о развитии энергетики, в том числе зеленой, в регионе. Губернатор подчеркнул, что Мурманская область – лидер по количеству резидентов в Арктической зоне.
Мурманск расширяет сотрудничество с Харбином
Мурманск расширяет сотрудничество с Харбином
16 июня, 14:37
«
"Посол Перу в Российской Федерации Хуан Хенаро дель Кампо Родригес отметил, что у Мурманской области масштабный потенциал и развитая инфраструктура. Он выразил уверенность, что инвесторы со всего мира заинтересуются нашим стратегическим регионом", - говорится в сообщении мининформа.
Посол Колумбии Эктор Исидро Аренас Нейра отметил, что Россия активно участвует в Арктическом совете и выделил важность Арктики для развития всего мира. Посол Мексиканских Соединенных Штатов Эдуардо Вильегас Мехиас выразил уверенность в установлении связей для взаимодействия с Мурманской областью.
В рамках рабочей поездки послы посетят производственные площадки российских предприятий, ознакомятся с основными достопримечательностями города Мурманска, побывают в поселках Рыбачий и Мурмаши. Мероприятие пройдет в рамках плана председательства России в Арктическом совете. Оператор событий председательства – фонд "Росконгресс".
Деловая программа включает визиты дипломатов в Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС), штаб морских операций ФГУП "Атомфлот" и филиал ГМК "Норильский Никель".

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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на ПМЭФ-2023
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16 июня, 11:22
 
Мурманская областьЭкономикаМурманская областьРоссияЛатинская АмерикаНиколай КорчуновАндрей ЧибисЭдуардо Вильегас МехиасАрктический советНоватэкАтомфлот
 
 
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