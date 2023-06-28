Дипломаты 16 стран знакомятся с потенциалом Мурманской области
Вид на город Мурманск. Архивное фото
МУРМАНСК, 28 июн – РИА Новости. Губернатор Андрей Чибис представил инвестпотенциал Мурманской области дипломатам из 16 иностранных государств, которые заинтересованы в том, чтобы налаживать сотрудничество по разным направлениям в северным российским регионом, сообщило министерство информационной политики Кольского Заполярья.
Сообщается, что в Мурманскую область прибыли дипломаты из стран Латинской Америки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Глава региона Андрей Чибис представил им инвестпотенциал Кольского Заполярья. В мероприятии также приняли участие посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов, представители крупных компаний, осуществляющих деятельность в Арктической зоне РФ.
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"Думаю, что по итогам вашей поездки мы найдем новые точки взаимного роста и ниши для сотрудничества. Со своей стороны мы окажем необходимую поддержку бизнес-проектам, которые будут полезны для развития Мурманской области", – поприветствовал гостей Чибис, слова которого приводит мининформ.
Среди преимуществ региона губернатор выделил прямой доступ в Мировой океан и на трассы Севморпути без прохождения международных проливов, близость к Санкт-Петербургу и Москве, глубоководный незамерзающий порт, развитую систему автодорог и железнодорожных путей. Глава региона познакомил гостей с такими крупными проектами, как "Комплексное развитие Мурманского транспортного узла", Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений компании "Новатэк", строительство терминала по перевалке минеральных удобрений "Тулома", создание контейнерного терминала и множество других.
Губернатор отметил, что в Кольском Заполярье сосредоточены большие запасы редкоземельных запасов, в частности, лития, а также рассказал о предстоящей газификации региона. Чибис представил возможности рыбопромышленного комплекса, рассказал о развитии энергетики, в том числе зеленой, в регионе. Губернатор подчеркнул, что Мурманская область – лидер по количеству резидентов в Арктической зоне.
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"Посол Перу в Российской Федерации Хуан Хенаро дель Кампо Родригес отметил, что у Мурманской области масштабный потенциал и развитая инфраструктура. Он выразил уверенность, что инвесторы со всего мира заинтересуются нашим стратегическим регионом", - говорится в сообщении мининформа.
Посол Колумбии Эктор Исидро Аренас Нейра отметил, что Россия активно участвует в Арктическом совете и выделил важность Арктики для развития всего мира. Посол Мексиканских Соединенных Штатов Эдуардо Вильегас Мехиас выразил уверенность в установлении связей для взаимодействия с Мурманской областью.
В рамках рабочей поездки послы посетят производственные площадки российских предприятий, ознакомятся с основными достопримечательностями города Мурманска, побывают в поселках Рыбачий и Мурмаши. Мероприятие пройдет в рамках плана председательства России в Арктическом совете. Оператор событий председательства – фонд "Росконгресс".
Деловая программа включает визиты дипломатов в Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС), штаб морских операций ФГУП "Атомфлот" и филиал ГМК "Норильский Никель".
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