https://ria.ru/20230628/diplomaty-1880918154.html

Дипломаты 16 стран знакомятся с потенциалом Мурманской области

Дипломаты 16 стран знакомятся с потенциалом Мурманской области - РИА Новости, 28.06.2023

Дипломаты 16 стран знакомятся с потенциалом Мурманской области

Губернатор Андрей Чибис представил инвестпотенциал Мурманской области дипломатам из 16 иностранных государств, которые заинтересованы в том, чтобы налаживать... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T15:19

2023-06-28T15:19

2023-06-28T15:22

мурманская область

экономика

мурманская область

россия

латинская америка

николай корчунов

андрей чибис

эдуардо вильегас мехиас

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МУРМАНСК, 28 июн – РИА Новости. Губернатор Андрей Чибис представил инвестпотенциал Мурманской области дипломатам из 16 иностранных государств, которые заинтересованы в том, чтобы налаживать сотрудничество по разным направлениям в северным российским регионом, сообщило министерство информационной политики Кольского Заполярья. Сообщается, что в Мурманскую область прибыли дипломаты из стран Латинской Америки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Глава региона Андрей Чибис представил им инвестпотенциал Кольского Заполярья. В мероприятии также приняли участие посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов, представители крупных компаний, осуществляющих деятельность в Арктической зоне РФ. "Думаю, что по итогам вашей поездки мы найдем новые точки взаимного роста и ниши для сотрудничества. Со своей стороны мы окажем необходимую поддержку бизнес-проектам, которые будут полезны для развития Мурманской области", – поприветствовал гостей Чибис, слова которого приводит мининформ. Среди преимуществ региона губернатор выделил прямой доступ в Мировой океан и на трассы Севморпути без прохождения международных проливов, близость к Санкт-Петербургу и Москве, глубоководный незамерзающий порт, развитую систему автодорог и железнодорожных путей. Глава региона познакомил гостей с такими крупными проектами, как "Комплексное развитие Мурманского транспортного узла", Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений компании "Новатэк", строительство терминала по перевалке минеральных удобрений "Тулома", создание контейнерного терминала и множество других. Губернатор отметил, что в Кольском Заполярье сосредоточены большие запасы редкоземельных запасов, в частности, лития, а также рассказал о предстоящей газификации региона. Чибис представил возможности рыбопромышленного комплекса, рассказал о развитии энергетики, в том числе зеленой, в регионе. Губернатор подчеркнул, что Мурманская область – лидер по количеству резидентов в Арктической зоне. "Посол Перу в Российской Федерации Хуан Хенаро дель Кампо Родригес отметил, что у Мурманской области масштабный потенциал и развитая инфраструктура. Он выразил уверенность, что инвесторы со всего мира заинтересуются нашим стратегическим регионом", - говорится в сообщении мининформа. Посол Колумбии Эктор Исидро Аренас Нейра отметил, что Россия активно участвует в Арктическом совете и выделил важность Арктики для развития всего мира. Посол Мексиканских Соединенных Штатов Эдуардо Вильегас Мехиас выразил уверенность в установлении связей для взаимодействия с Мурманской областью. В рамках рабочей поездки послы посетят производственные площадки российских предприятий, ознакомятся с основными достопримечательностями города Мурманска, побывают в поселках Рыбачий и Мурмаши. Мероприятие пройдет в рамках плана председательства России в Арктическом совете. Оператор событий председательства – фонд "Росконгресс". Деловая программа включает визиты дипломатов в Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС), штаб морских операций ФГУП "Атомфлот" и филиал ГМК "Норильский Никель".

https://ria.ru/20230623/chibis-1880043494.html

https://ria.ru/20230616/sotrudnichestvo-1878639512.html

https://ria.ru/20230616/zapolyare-1878564874.html

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латинская америка

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, мурманская область, россия, латинская америка, николай корчунов, андрей чибис, эдуардо вильегас мехиас, арктический совет, новатэк, атомфлот