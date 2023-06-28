https://ria.ru/20230628/dipfeyki-1880815619.html
В Минцифры сообщили о работе над технологиями по выявлению дипфейков
В Минцифры сообщили о работе над технологиями по выявлению дипфейков - РИА Новости, 28.06.2023
В Минцифры сообщили о работе над технологиями по выявлению дипфейков
Российские компании и государство разрабатывают технологии по выявлению дипфейков и маркировке оригинальных файлов, определенные результаты этой работы могут... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T05:53
2023-06-28T05:53
2023-06-28T05:53
общество
технологии
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российские компании и государство разрабатывают технологии по выявлению дипфейков и маркировке оригинальных файлов, определенные результаты этой работы могут появиться в этом году, рассказал в интервью РИА Новости замглавы ведомства Александр Шойтов. "Тут есть две задачи, первая - определить, действительно ли это исходное изображение или оно переделанное. Это тоже технологически важная проблема, которой сейчас занимаются. И вторая - это направление, связанное с тем, чтобы мы могли некоторым образом подписать исходное изображение и тем самым определить, что оно оригинальное. Такие технологии сейчас разрабатываются. Что касается нормативного закрепления, я думаю, что это будет немного позже", - сказал Шойтов. Отвечая на вопрос, кто занимается разработкой данных технологий, компании или государство, Шойтов ответил: "и те, и другие". По словам Шойтова, в данной сфере уже есть "определенные подходы", и какие-то результаты могут появится в этом году. "Дипфейки, конечно, проблема актуальная, потому что искусственный интеллект позволяет создать некое виртуальное видео, которое фактически подделывает реальность. Но здесь достаточно тонкая грань, между неким художественным произведением и тем, что может прямо наносить вред правам граждан, вводить в заблуждение", - отметил Шойтов.
https://ria.ru/20230628/mintsifry-1880808955.html
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общество, технологии
В Минцифры сообщили о работе над технологиями по выявлению дипфейков
Замглавы Минцифры Шойтов: в России работают над технологиями по выявлению дипфейков
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российские компании и государство разрабатывают технологии по выявлению дипфейков и маркировке оригинальных файлов, определенные результаты этой работы могут появиться в этом году, рассказал в интервью РИА Новости замглавы ведомства Александр Шойтов.
«
"Тут есть две задачи, первая - определить, действительно ли это исходное изображение или оно переделанное. Это тоже технологически важная проблема, которой сейчас занимаются. И вторая - это направление, связанное с тем, чтобы мы могли некоторым образом подписать исходное изображение и тем самым определить, что оно оригинальное. Такие технологии сейчас разрабатываются. Что касается нормативного закрепления, я думаю, что это будет немного позже", - сказал Шойтов.
Отвечая на вопрос, кто занимается разработкой данных технологий, компании или государство, Шойтов ответил: "и те, и другие".
По словам Шойтова, в данной сфере уже есть "определенные подходы", и какие-то результаты могут появится в этом году.
"Дипфейки, конечно, проблема актуальная, потому что искусственный интеллект позволяет создать некое виртуальное видео, которое фактически подделывает реальность. Но здесь достаточно тонкая грань, между неким художественным произведением и тем, что может прямо наносить вред правам граждан, вводить в заблуждение", - отметил Шойтов.
В России создадут центр обезличивания данных для обучения ИИ