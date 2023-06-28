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Воспитателя детсада в Нижнем Тагиле уличили в избиении детей-инвалидов - РИА Новости, 28.06.2023
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16:06 28.06.2023 (обновлено: 16:26 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/deti-1880933495.html
Воспитателя детсада в Нижнем Тагиле уличили в избиении детей-инвалидов
Воспитателя детсада в Нижнем Тагиле уличили в избиении детей-инвалидов - РИА Новости, 28.06.2023
Воспитателя детсада в Нижнем Тагиле уличили в избиении детей-инвалидов
Три протокола о нанесении побоев составлены на бывшего воспитателя детского сада для детей с инвалидностью в Нижнем Тагиле, сообщили РИА Новости в пресс-группе... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T16:06
2023-06-28T16:26
происшествия
нижний тагил
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Три протокола о нанесении побоев составлены на бывшего воспитателя детского сада для детей с инвалидностью в Нижнем Тагиле, сообщили РИА Новости в пресс-группе городской полиции. Ранее портал Е1.ru написал, что несколько родителей подали в суд на воспитательницу детского сада №20 для детей с инвалидностью из-за того, что она якобы избивала воспитанников. Так, по данным СМИ, работница детсада пинала малышей по телу и голове, если они вставали во время дневного сна, а также наносила им удары плинтусом по спине. "По обращению матери ребенка в отделе полиции №18 МУ МВД России "Нижнетагильское" проведена проверка, в ходе которой выявлены три факта противоправных деяний со стороны воспитателя. По результатам проверки в отношении уже бывшего работника дошкольного учреждения составлены административные протоколы по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои - ред.)", - сказали в полиции.
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происшествия, нижний тагил, россия
Происшествия, Нижний Тагил, Россия
Воспитателя детсада в Нижнем Тагиле уличили в избиении детей-инвалидов

Бывшего воспитателя детсада в Нижнем Тагиле уличили в избиении детей с инвалидностью

© РИА Новости / Владимир АстапковичШкола-интернат
Школа-интернат - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Школа-интернат. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Три протокола о нанесении побоев составлены на бывшего воспитателя детского сада для детей с инвалидностью в Нижнем Тагиле, сообщили РИА Новости в пресс-группе городской полиции.
Ранее портал Е1.ru написал, что несколько родителей подали в суд на воспитательницу детского сада №20 для детей с инвалидностью из-за того, что она якобы избивала воспитанников. Так, по данным СМИ, работница детсада пинала малышей по телу и голове, если они вставали во время дневного сна, а также наносила им удары плинтусом по спине.
"По обращению матери ребенка в отделе полиции №18 МУ МВД России "Нижнетагильское" проведена проверка, в ходе которой выявлены три факта противоправных деяний со стороны воспитателя. По результатам проверки в отношении уже бывшего работника дошкольного учреждения составлены административные протоколы по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои - ред.)", - сказали в полиции.
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