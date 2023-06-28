https://ria.ru/20230628/deti-1880933495.html

Воспитателя детсада в Нижнем Тагиле уличили в избиении детей-инвалидов

Воспитателя детсада в Нижнем Тагиле уличили в избиении детей-инвалидов - РИА Новости, 28.06.2023

Воспитателя детсада в Нижнем Тагиле уличили в избиении детей-инвалидов

Три протокола о нанесении побоев составлены на бывшего воспитателя детского сада для детей с инвалидностью в Нижнем Тагиле, сообщили РИА Новости в пресс-группе... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T16:06

2023-06-28T16:06

2023-06-28T16:26

происшествия

нижний тагил

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Три протокола о нанесении побоев составлены на бывшего воспитателя детского сада для детей с инвалидностью в Нижнем Тагиле, сообщили РИА Новости в пресс-группе городской полиции. Ранее портал Е1.ru написал, что несколько родителей подали в суд на воспитательницу детского сада №20 для детей с инвалидностью из-за того, что она якобы избивала воспитанников. Так, по данным СМИ, работница детсада пинала малышей по телу и голове, если они вставали во время дневного сна, а также наносила им удары плинтусом по спине. "По обращению матери ребенка в отделе полиции №18 МУ МВД России "Нижнетагильское" проведена проверка, в ходе которой выявлены три факта противоправных деяний со стороны воспитателя. По результатам проверки в отношении уже бывшего работника дошкольного учреждения составлены административные протоколы по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои - ред.)", - сказали в полиции.

https://ria.ru/20230602/deti-1875844996.html

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происшествия, нижний тагил, россия