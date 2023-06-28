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Дерипаска не верит в сохранение гегемонии доллара - РИА Новости, 28.06.2023
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12:33 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/deripaska-1880873778.html
Дерипаска не верит в сохранение гегемонии доллара
Дерипаска не верит в сохранение гегемонии доллара - РИА Новости, 28.06.2023
Дерипаска не верит в сохранение гегемонии доллара
Российский бизнесмен Олег Дерипаска в своем телеграм-канале заявил, что не верит в сохранение гегемонии доллара в мировых расчетах: по его мнению, уже через три РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T12:33
2023-06-28T12:33
экономика
олег дерипаска
swift
доллар
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российский бизнесмен Олег Дерипаска в своем телеграм-канале заявил, что не верит в сохранение гегемонии доллара в мировых расчетах: по его мнению, уже через три года его доля уменьшится как минимум на 20%. "В FT (газета Financial Times - ред.) вышла прекрасная статья, которая должна убедить наивного читателя и, видимо, какую-то группу государственных чиновников и представителей финансовых властей всего мира в том, что гегемонии доллара ничего не угрожает. И даже в ближайшие 10 лет если его роль и будет сокращаться в глобальных расчетах и резервах центральных банков различных стран, то незначительно. Всего на какие-то 6%", - написал он."Конечно, брехня... Прямо захотелось повнимательнее разобраться, какие аргументы используются, чтобы пропихнуть эту дешевую маркетинговую статью со стороны американского казначейства", - добавил бизнесмен. По словам Дерипаски, читать нужно "между строк" и ни о каком доминирующем положении доллара в ближайшее время речи быть не может. "Доллар, конечно, не сохранит никакой гегемонии. И уже через три года его доля уменьшится как минимум на 20%", - прогнозирует бизнесмен. А доля китайского юаня, по его мнению, увеличится до 20%. Бизнесмен предсказывает появление мультивалютной финансовой системы с участием валют всех стран "Большой двадцатки". "Так меньше рисков, да и финтехи помогут упростить систему с развитием цифровых валют. Как люди обошлись без телеграфа/факса/телекса при организации расчетов, так и SWIFT уйдет на обочину", - отметил Дерипаска.
https://ria.ru/20230626/dollar-1880380792.html
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экономика, олег дерипаска, swift, доллар
Экономика, Олег Дерипаска, SWIFT, Доллар
Дерипаска не верит в сохранение гегемонии доллара

Российский бизнесмен Дерипаска не верит в сохранение гегемонии доллара в мировых расчетах

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкОлег Дерипаска
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Олег Дерипаска. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российский бизнесмен Олег Дерипаска в своем телеграм-канале заявил, что не верит в сохранение гегемонии доллара в мировых расчетах: по его мнению, уже через три года его доля уменьшится как минимум на 20%.
"В FT (газета Financial Times - ред.) вышла прекрасная статья, которая должна убедить наивного читателя и, видимо, какую-то группу государственных чиновников и представителей финансовых властей всего мира в том, что гегемонии доллара ничего не угрожает. И даже в ближайшие 10 лет если его роль и будет сокращаться в глобальных расчетах и резервах центральных банков различных стран, то незначительно. Всего на какие-то 6%", - написал он.
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"Конечно, брехня... Прямо захотелось повнимательнее разобраться, какие аргументы используются, чтобы пропихнуть эту дешевую маркетинговую статью со стороны американского казначейства", - добавил бизнесмен.
По словам Дерипаски, читать нужно "между строк" и ни о каком доминирующем положении доллара в ближайшее время речи быть не может.
«
"Доллар, конечно, не сохранит никакой гегемонии. И уже через три года его доля уменьшится как минимум на 20%", - прогнозирует бизнесмен.
А доля китайского юаня, по его мнению, увеличится до 20%. Бизнесмен предсказывает появление мультивалютной финансовой системы с участием валют всех стран "Большой двадцатки". "Так меньше рисков, да и финтехи помогут упростить систему с развитием цифровых валют. Как люди обошлись без телеграфа/факса/телекса при организации расчетов, так и SWIFT уйдет на обочину", - отметил Дерипаска.
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ЭкономикаОлег ДерипаскаSWIFTДоллар
 
 
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