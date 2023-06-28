https://ria.ru/20230628/deripaska-1880873778.html

Дерипаска не верит в сохранение гегемонии доллара

Дерипаска не верит в сохранение гегемонии доллара - РИА Новости, 28.06.2023

Дерипаска не верит в сохранение гегемонии доллара

Российский бизнесмен Олег Дерипаска в своем телеграм-канале заявил, что не верит в сохранение гегемонии доллара в мировых расчетах: по его мнению, уже через три РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T12:33

2023-06-28T12:33

2023-06-28T12:33

экономика

олег дерипаска

swift

доллар

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российский бизнесмен Олег Дерипаска в своем телеграм-канале заявил, что не верит в сохранение гегемонии доллара в мировых расчетах: по его мнению, уже через три года его доля уменьшится как минимум на 20%. "В FT (газета Financial Times - ред.) вышла прекрасная статья, которая должна убедить наивного читателя и, видимо, какую-то группу государственных чиновников и представителей финансовых властей всего мира в том, что гегемонии доллара ничего не угрожает. И даже в ближайшие 10 лет если его роль и будет сокращаться в глобальных расчетах и резервах центральных банков различных стран, то незначительно. Всего на какие-то 6%", - написал он."Конечно, брехня... Прямо захотелось повнимательнее разобраться, какие аргументы используются, чтобы пропихнуть эту дешевую маркетинговую статью со стороны американского казначейства", - добавил бизнесмен. По словам Дерипаски, читать нужно "между строк" и ни о каком доминирующем положении доллара в ближайшее время речи быть не может. "Доллар, конечно, не сохранит никакой гегемонии. И уже через три года его доля уменьшится как минимум на 20%", - прогнозирует бизнесмен. А доля китайского юаня, по его мнению, увеличится до 20%. Бизнесмен предсказывает появление мультивалютной финансовой системы с участием валют всех стран "Большой двадцатки". "Так меньше рисков, да и финтехи помогут упростить систему с развитием цифровых валют. Как люди обошлись без телеграфа/факса/телекса при организации расчетов, так и SWIFT уйдет на обочину", - отметил Дерипаска.

https://ria.ru/20230626/dollar-1880380792.html

https://ria.ru/20230617/valyuta-1878870603.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, олег дерипаска, swift, доллар