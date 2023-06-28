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"Разрушил все": Карлсон разоблачил "фельдмаршала" Зеленского - РИА Новости, 28.06.2023
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13:41 28.06.2023 (обновлено: 13:48 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/demokratiya-1880889944.html
"Разрушил все": Карлсон разоблачил "фельдмаршала" Зеленского
"Разрушил все": Карлсон разоблачил "фельдмаршала" Зеленского - РИА Новости, 28.06.2023
"Разрушил все": Карлсон разоблачил "фельдмаршала" Зеленского
Под предлогом борьбы за демократию на Украине и на коллективном Западе Владимир Зеленский укрепляет собственные политические позиции, заявил в своем шоу в... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T13:41
2023-06-28T13:48
в мире
украина
сша
вашингтон (штат)
такер карлсон
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владимир зеленский
twitter
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Под предлогом борьбы за демократию на Украине и на коллективном Западе Владимир Зеленский укрепляет собственные политические позиции, заявил в своем шоу в Twitter журналист Такер Карлсон."Демократия на Украине, похоже, приостановлена самим главным защитником демократии в мире, ее фельдмаршалом Зеленским! Этот парень только что объявил, что, скорее всего, отменит выборы в следующем году. В ролике длиной менее 30 секунд он просто разрушил все наши аргументы в пользу поддержки его стороны в конфликте, так что мы же не можем это делать... Ох, ну конечно, можем! И будем!" — съязвил Карлсон.При этом журналист напомнил о том, как киевский режим осуществлял захват Киево-Печерской Лавры, арестовывал священников РПЦ, запрещал любую критику в свой адрес и уничтожал своих политических оппонентов.Стремление поддерживать образ украинского кризиса как процесса борьбы за демократию американский журналист объяснил желанием властей закрепить собственную вседозволенность."Во времена конфликтов политики становятся богами, обладающими властью даровать жизнь и смерть. В мирной демократии вы должны публично вступать в дебаты со своими политическими противниками, и это утомительно, но в "войне за демократию" вы можете просто бросить их в тюрьму или казнить. Многие в Вашингтоне с нетерпением ждут этого момента, и, возможно, именно поэтому они так горячо поддерживают Джо Байдена", — высказался Карлсон.В среду бывший агент британской разведки MI6 Аластер Крук заявил, что США резкими заявлениями намеренно блокируют возможность переговоров для киевского режима.
https://ria.ru/20230628/ukraina-1880865282.html
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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), такер карлсон, джо байден, владимир зеленский, twitter, русская православная церковь, британская разведывательная служба mi6
В мире, Украина, США, Вашингтон (штат), Такер Карлсон, Джо Байден, Владимир Зеленский, Twitter, Русская православная церковь, Британская разведывательная служба MI6
"Разрушил все": Карлсон разоблачил "фельдмаршала" Зеленского

Такер Карлсон обвинил Зеленского в разрушении демократии на Украине

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский во время прибытия на саммит Европейского политического сообщества в замок Мими в городе Бульбоакэ
Президент Украины Владимир Зеленский во время прибытия на саммит Европейского политического сообщества в замок Мими в городе Бульбоакэ - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский во время прибытия на саммит Европейского политического сообщества в замок Мими в городе Бульбоакэ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Под предлогом борьбы за демократию на Украине и на коллективном Западе Владимир Зеленский укрепляет собственные политические позиции, заявил в своем шоу в Twitter журналист Такер Карлсон.
«
"Демократия на Украине, похоже, приостановлена самим главным защитником демократии в мире, ее фельдмаршалом Зеленским! Этот парень только что объявил, что, скорее всего, отменит выборы в следующем году. В ролике длиной менее 30 секунд он просто разрушил все наши аргументы в пользу поддержки его стороны в конфликте, так что мы же не можем это делать... Ох, ну конечно, можем! И будем!" — съязвил Карлсон.
При этом журналист напомнил о том, как киевский режим осуществлял захват Киево-Печерской Лавры, арестовывал священников РПЦ, запрещал любую критику в свой адрес и уничтожал своих политических оппонентов.
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Стремление поддерживать образ украинского кризиса как процесса борьбы за демократию американский журналист объяснил желанием властей закрепить собственную вседозволенность.
«
"Во времена конфликтов политики становятся богами, обладающими властью даровать жизнь и смерть. В мирной демократии вы должны публично вступать в дебаты со своими политическими противниками, и это утомительно, но в "войне за демократию" вы можете просто бросить их в тюрьму или казнить. Многие в Вашингтоне с нетерпением ждут этого момента, и, возможно, именно поэтому они так горячо поддерживают Джо Байдена", — высказался Карлсон.
В среду бывший агент британской разведки MI6 Аластер Крук заявил, что США резкими заявлениями намеренно блокируют возможность переговоров для киевского режима.
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В миреУкраинаСШАВашингтон (штат)Такер КарлсонДжо БайденВладимир ЗеленскийTwitterРусская православная церковьБританская разведывательная служба MI6
 
 
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