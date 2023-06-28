"Разрушил все": Карлсон разоблачил "фельдмаршала" Зеленского
Такер Карлсон обвинил Зеленского в разрушении демократии на Украине
© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский во время прибытия на саммит Европейского политического сообщества в замок Мими в городе Бульбоакэ
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский во время прибытия на саммит Европейского политического сообщества в замок Мими в городе Бульбоакэ. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Под предлогом борьбы за демократию на Украине и на коллективном Западе Владимир Зеленский укрепляет собственные политические позиции, заявил в своем шоу в Twitter журналист Такер Карлсон.
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"Демократия на Украине, похоже, приостановлена самим главным защитником демократии в мире, ее фельдмаршалом Зеленским! Этот парень только что объявил, что, скорее всего, отменит выборы в следующем году. В ролике длиной менее 30 секунд он просто разрушил все наши аргументы в пользу поддержки его стороны в конфликте, так что мы же не можем это делать... Ох, ну конечно, можем! И будем!" — съязвил Карлсон.
При этом журналист напомнил о том, как киевский режим осуществлял захват Киево-Печерской Лавры, арестовывал священников РПЦ, запрещал любую критику в свой адрес и уничтожал своих политических оппонентов.
Стремление поддерживать образ украинского кризиса как процесса борьбы за демократию американский журналист объяснил желанием властей закрепить собственную вседозволенность.
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"Во времена конфликтов политики становятся богами, обладающими властью даровать жизнь и смерть. В мирной демократии вы должны публично вступать в дебаты со своими политическими противниками, и это утомительно, но в "войне за демократию" вы можете просто бросить их в тюрьму или казнить. Многие в Вашингтоне с нетерпением ждут этого момента, и, возможно, именно поэтому они так горячо поддерживают Джо Байдена", — высказался Карлсон.