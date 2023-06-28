https://ria.ru/20230628/demokratiya-1880889944.html

"Разрушил все": Карлсон разоблачил "фельдмаршала" Зеленского

"Разрушил все": Карлсон разоблачил "фельдмаршала" Зеленского - РИА Новости, 28.06.2023

"Разрушил все": Карлсон разоблачил "фельдмаршала" Зеленского

Под предлогом борьбы за демократию на Украине и на коллективном Западе Владимир Зеленский укрепляет собственные политические позиции, заявил в своем шоу в... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T13:41

2023-06-28T13:41

2023-06-28T13:48

в мире

украина

сша

вашингтон (штат)

такер карлсон

джо байден

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twitter

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Под предлогом борьбы за демократию на Украине и на коллективном Западе Владимир Зеленский укрепляет собственные политические позиции, заявил в своем шоу в Twitter журналист Такер Карлсон."Демократия на Украине, похоже, приостановлена самим главным защитником демократии в мире, ее фельдмаршалом Зеленским! Этот парень только что объявил, что, скорее всего, отменит выборы в следующем году. В ролике длиной менее 30 секунд он просто разрушил все наши аргументы в пользу поддержки его стороны в конфликте, так что мы же не можем это делать... Ох, ну конечно, можем! И будем!" — съязвил Карлсон.При этом журналист напомнил о том, как киевский режим осуществлял захват Киево-Печерской Лавры, арестовывал священников РПЦ, запрещал любую критику в свой адрес и уничтожал своих политических оппонентов.Стремление поддерживать образ украинского кризиса как процесса борьбы за демократию американский журналист объяснил желанием властей закрепить собственную вседозволенность."Во времена конфликтов политики становятся богами, обладающими властью даровать жизнь и смерть. В мирной демократии вы должны публично вступать в дебаты со своими политическими противниками, и это утомительно, но в "войне за демократию" вы можете просто бросить их в тюрьму или казнить. Многие в Вашингтоне с нетерпением ждут этого момента, и, возможно, именно поэтому они так горячо поддерживают Джо Байдена", — высказался Карлсон.В среду бывший агент британской разведки MI6 Аластер Крук заявил, что США резкими заявлениями намеренно блокируют возможность переговоров для киевского режима.

https://ria.ru/20230628/ukraina-1880865282.html

https://ria.ru/20230628/tekhnika-1880860358.html

украина

сша

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, украина, сша, вашингтон (штат), такер карлсон, джо байден, владимир зеленский, twitter, русская православная церковь, британская разведывательная служба mi6