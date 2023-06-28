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Минцифры не ожидает кардинального увеличения числа DDoS-атак на Россию
Минцифры не ожидает кардинального увеличения числа DDoS-атак на Россию - РИА Новости, 28.06.2023
Минцифры не ожидает кардинального увеличения числа DDoS-атак на Россию
Минцифры не ожидает кардинального увеличения числа DDoS-атак на Россию, атаки становятся сложнее, но страна выдерживает, заявил в интервью РИА Новости замглавы... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T05:07
2023-06-28T05:07
2023-06-28T05:07
россия
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Минцифры не ожидает кардинального увеличения числа DDoS-атак на Россию, атаки становятся сложнее, но страна выдерживает, заявил в интервью РИА Новости замглавы ведомства Александр Шойтов. "В начале 2022 года мы наблюдали очень большие DDoS-атаки. За DDoS-атаками идут более сложные - шифровальщики, атаки с установкой закладок и так далее. В целом, сейчас ситуация сложная, пики появляются, но того, чтобы DDoS-атак стало кардинально больше, мы не ожидаем", - сказал Шойтов. По его словам, атаки на страну действительно становятся сложнее. "В том числе они маскируются под DDoS-атаки. Хакеры используют достаточно сложные уязвимости. Но страна выдерживает, мы эффективно работаем, повышаем фронт своей безопасности", - отметил Шойтов.
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Минцифры не ожидает кардинального увеличения числа DDoS-атак на Россию
Замглавы Минцифры Шойтов не ожидает кардинального увеличения числа DDoS-атак на Россию
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Минцифры не ожидает кардинального увеличения числа DDoS-атак на Россию, атаки становятся сложнее, но страна выдерживает, заявил в интервью РИА Новости замглавы ведомства Александр Шойтов.
"В начале 2022 года мы наблюдали очень большие DDoS-атаки. За DDoS-атаками идут более сложные - шифровальщики, атаки с установкой закладок и так далее. В целом, сейчас ситуация сложная, пики появляются, но того, чтобы DDoS-атак стало кардинально больше, мы не ожидаем", - сказал Шойтов.
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По его словам, атаки на страну действительно становятся сложнее. "В том числе они маскируются под DDoS-атаки. Хакеры используют достаточно сложные уязвимости. Но страна выдерживает, мы эффективно работаем, повышаем фронт своей безопасности", - отметил Шойтов.